Itt vannak a friss hírek az Alteo tervezett felvásárlásáról

Miközben az Alteo részvényeire kötelező vételi ajánlat érkezett, a cég is hasonló ajánlatot tett két társaságra – derül ki a BÉT honlapján megjelent tájékoztatásból.

A Mol RES Investments Zrt. kötelező vételi ajánlatot tett az Alteo összes részvényére, a társaság annak érdekében, hogy ezen időszakban a befektetők minél széleskörűbb információval bírjanak, úgy döntött, hogy a közzétételi gyakorlatától eltérően az egyes projektek kapcsán – a megszokottól eltérően - egy hamarabbi fázisban tesz közzé bennfentes információkat, és azzal összefüggésben folyamatosan tájékoztatja a befektetőket – áll az Alteo pénteki közleményében. Ez azonban nem tekinthető a társaság közzétételi gyakorlata módosulásának, kizárólag a jelen, az ajánlat jóváhagyási eljárás lefolytatásáig, illetve az ajánlat elfogadására rendelkezésre álló időtartam lejártáig tart – teszik hozzá.

A közlemény szerint az Alteo kötelező vételi ajánlatot tett az Energikum Zrt. tulajdonosainak a cég alaptőkéjének 100%-át megtestesítő részvények megvásárlására. Az Energikum tulajdonában áll a nagykőrösi biogáz üzemet tulajdonló Energigas Kft. jegyzett tőkéjének 99%-át megtestesítő üzletrésze. Az Energigas 1%-os kisebbségi tulajdonosa jelenleg az Alteo, továbbá a vállalat üzemelteti a nagykőrösi biogáz üzemet is, amely a szerves hulladékból keletkező biometánból állít elő villamos energiát. A 2 MW névleges villamosenergia termelési kapacitással bíró biogáz üzem lehetséges akvizíciója szorosan illeszkedik a társaság stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti a Alteonak. Emellett a termelődő biometán, bizonyos feltételek teljesülése esetén, alkalmas arra, hogy a földgáz helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgáz elosztórendszerbe is, amely értékes felértékelődési potenciált jelenthet a befektetés szempontjából a jövőben. Az Energikum tervezett akvizíciójának megvalósulásához az arra vonatkozó kötelező vételi ajánlat jelenlegi részvényesek általi elfogadásán túlmenően szükség van hatósági- és az Energigas finanszírozásában részt vevő bank jóváhagyásának megszerzésére is.

A fentiekhez kapcsolódóan az Alteo ugyancsak kötelező vételi ajánlatot tett az ECO-FIRST Kft. jegyzett tőkéjének 33%-át megtestesítő üzletrész megvásárlására, amelynek 67%-os tulajdonosa már jelenleg is a cég. Az ECO-FIRST a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és mint ilyen fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogáz üzem alapanyagbeszerzésében is.

A társaság összhangban a stratégiájában foglaltakkal, a fenti akvizíciók útján egyszerre kívánja bővíteni a megújuló alapú villamosenergia termelési tevékenységét és tovább erősíteni a hulladékgazdálkodásban elért piaci pozícióit – emelik ki a közleményben. Ugyanakkor kiemelik, hogy a kötelező vételi ajánlatok nem jelentik a tranzakció megvalósulását, hiszen az ajánlatokat még nem fogadták el, illetve hatósági jóváhagyások is szükségesek.

