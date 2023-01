Kongatják a vészharangot: ilyen rali után nem sok maradt már a tőzsdékben

A Stoxx 600 index minden idők legjobb évkezdetét követően 452 ponton fejezi be a 2023-as évet a Bloomberg 19 piaci stratégára vonatkozó felmérésének válaszai szerint, ami 0,3 százalékos emelkedést jelent a csütörtöki záró értékhez képest. Ez még azután is így van, hogy a múlt havi felmérés óta több befektetési bank is megemelte a várakozásait, köztük a Goldman Sachs és a Barclays is.

Annak ellenére, hogy megemeltük a célárunkat, még mindig csak gyenge hozamra számítunk

- mondta Sharon Bell, a Goldman részvénystratégája, aki ebben a hónapban 450-ről 465 pontra emelte előrejelzését. Mivel a részvényekkel kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak, és a vállalati eredmények várhatóan tovább gyengülnek, a kötvények és a készpénz egyértelmű alternatívák - mondta.

Az európai részvények januárban kifejezetten jól teljesítettek, a Stoxx 600 mintegy 7 százalékkal emelkedett, és a szeptember 29-i mélypont óta közel 19 százalékos hozamot ért el, 11 százalékponttal verve az USA-t helyi valutában számolva. A ciklikus részvények, köztük a kiskereskedelmi, az utazási, a banki és a technológiai részvények vezették a ralit, amelyet a vártnál gyorsabb kínai újranyitás, a mélyebb energiaválság elkerülése és az infláció lassulásának jelei ösztönöztek. Emellett a gazdaság a vártnál jobban tartja magát, és egyre kevesebb közgazdász prognosztizál recessziót, ami azt jelenti, hogy a vállalati eredmények a korábban vártnál kisebb mértékben eshetnek vissza.

Amíg a kamat-volatilitás mérséklődik, a részvények megbirkózhatnak egy enyhe profitrecesszióval

- mondta Emmanuel Cau, a Barclays stratégája. A héten Cau 450-ről 475-re emelte év végi célját a Stoxx 600 indexre vonatkozóan, ami 5,5 százalékos emelkedést jelent az év hátralévő részében, és az európai vállalati eredményekre most 6 százalékos csökkenését vár 2023-ra, jóval kisebbet, mint az általa korábban várt 12 százalékos csökkenés.

Milla Savova, a Bank of America stratégája szerint az európai rali dacol az európai és az amerikai üzleti tevékenység csökkenésével, amely recessziós szinten van. Amennyiben a gazdaságok a BofA előrejelzéseinek megfelelően gyengülnek, Savova úgy látja, hogy a Stoxx 600 az év közepére mintegy 19 százalékkal 365-re esik. Ugyanakkor arra számít, hogy a növekedés fellendülése az év végére 430-ra emeli majd az index értékét, ami a csütörtöki záráshoz képest 4,5 százalékkal marad el.

Az előrejelzések skálája a múlt hónap óta szélesedett, a ZKB a legoptimistább, 510-es célt tűzött ki, ami a csütörtöki záráshoz képest közel 13,2 százalékos emelkedést jelent. A TFS Derivatives a legpesszimistább, 380 pontos előrejelzéssel, ami 15,6 százalékos csökkenést jelent.

Ettől függetlenül a befektetők továbbra is óvatosak. A BofA európai alapkezelők körében végzett januári felmérése szerint a többség szerint a piac még nem érte el a mélypontot, a válaszadók 73 százaléka a monetáris szigorítás és a lassuló növekedés hatására új mélypontot vár. Mindössze 5 százalék lát további emelkedést Kína újranyitásában és az energiaválság csökkenő hatásában.

Hosszabb távon kedvezőbb a kép: a felmérésben részt vevők 70 százaléka lát emelkedést az európai tőzsdék számára az elkövetkező 12 hónapban, szemben a múlt havi 58 százalékkal. A régióra vonatkozó allokációk szélesebb értelemben véve emelkedtek, a globális befektetők 4 százaléka felülsúlyozza az európai piacokat, míg decemberben még 10 százalékos alulsúlyozás volt megfigyelhető. Ez a legmagasabb érték 2022 februárja óta.

Gerry Fowler, a UBS Group stratégája 410-es év végi célt tűzött ki a Stoxx 600 indexre, ami a csökkenő vállalatai eredményekkel kapcsolatos várakozások alapján a jelenlegi szintekhez képest mintegy 9 százalékos csökkenést jelent. Mégis lát némi fényt az alagút végén.

Úgy gondoljuk, hogy az értékeltségek már a megfelelő szinten vannak, de fennállhat a felfelé irányuló kockázat lehetősége, ha a befektetők továbbra is kivonják a tőkét az USA részvénypiacáról, ahogy a gazdasági növekedés vezető szerepe átkerül a világ többi részéhez

- mondta Fowler.

Címlapkép: Shutterstock