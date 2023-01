A nehézségek ellenére óriási rekordot döntöttek a hazai naperőművek

2022 végére meghaladta a 4000 MW-ot a naperőművek összesített magyarországi beépített teljesítőképessége, miután 2022-ben 1052 MW-tal, rekord mértékben bővült, az elmúlt két évben pedig lényegében megduplázódott a kapacitás.

December 31-én 4006 MW volt a teljes hazai fotovoltaikus kapacitás, melyből az 50 kW és az alatti háztartási méretű (HMKE) kis naperőművek 1481, az ennél nagyobbak pedig 2525 MW-ot tettek ki - derül ki a MAVIR adataiból.

A 2022-es új csúcs elsősorban az ipari méretű, 50 kW feletti naperőművek szegmensének köszönhető, amelyben tavaly 696 MW-tal nőtt a kapacitás, míg a kisebb szegmensben 356 MW-os bővülés volt látható. Előbbi szintén rekordnak számít (a 2019-es 601 MW-ot megdöntve), utóbbi azonban elmarad a 2021-ben regisztrált 406 MW-os növekedéstől.

Ez utóbbi némileg meglepő annak fényében, hogy a lakosság kereslete jelentősen megugrott a HMKE-k iránt, miután a kormány júliusban bejelentette, hogy az átlagfogyasztás feletti részre kivezeti a rezsicsökkentést. A korábbiakhoz képest többszörösére emelkedett kereslet alaposan leterhelte a telepítő és az engedélyezést végző szolgáltató társaságokat is, ami a beruházás megvalósításának idejét is megnyújtotta, ezzel együtt arra lehetett számítani, hogy a radikális igénynövekedés a 2022. második félévi telepítési statisztikában is megmutatkozik majd, ami tehát egyelőre nem igazán következett be.

A 2022. október 31. után benyújtott igények nyomán megvalósítandó HMKE-kre vonatkozó átmeneti hálózati betáplálási stop október közepi bejelentését újabb lakossági roham követte, ennek hatása azonban csak a 2023-as telepítési statisztikákban fog megjelenni, de sokan várhatóan visszavonják majd az igényüket, elsősorban a szaldóelszámolás várható átalakítása, illetve az ezzel kapcsolatban még mindig nem eloszlatott bizonytalanságok hatására.

A magyarországi fotovoltaikus kapacitás 2022-es rekord bővülése egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi trend folytatódása esetén már valamikor 2024 vége felé elérhető lesz a kormány 2020-as Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT), illetve Nemzeti Energiastratégiája (NES) által 2030-ra kijelölt 6500 MW-os cél. Részben az energiaválság hatására a kabinet még tovább is kívánja gyorsítani a hazai naperőmű-telepítéseket, és a jelek szerint a szélerőművek engedélyeztetése elé állított adminisztratív akadályokat is felszámolná. Az új magyar Helyreállítási Terv szerint 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak (a szélerőművek beépített teljesítőképessége 323 MW). A cél eléréséhez ugyanakkor a szabályozási változásokon kívül a villamosenergia-rendszerben is jelentős fejlesztésekre van szükség, elsősorban is a hálózat időjárásfüggő megújuló termelőket integráló képességének növelése érdekében.

A statisztikából az is kiderül, hogy a tavalyi év végén 3017 nagy napelempark, valamint közel 170 ezer (169 387) háztartási méretű napelemes rendszer működött az országban (többségük lakossági, kisebb részük céges felhasználásra).

A teljes hazai villamosenergia-termelésből a nagy naperőművek 9,13 százalékkal vették ki a részüket 2022-ben, míg a hazai bruttó villamosenergia-felhasználásban 6,70 százalékos arányt értek el a 2021-es 6,96, illetve 5,07 százalékot követően.

Forrás: MAVIR

Ebben a statisztikában a háztartási méretű naperőművek termelése nem szerepel, de a MAVIR egy másik adatsorából kiderül, hogy a HMKE-k a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) becslése szerint a felhasználás közel 4 százalékát fedezték 2021-ben, ami a kapacitásbővülés miatt 2022-ben 5 százalék fölé emelkedhetett.

Így a kisebb-nagyobb hazai naperőművek tavaly összességében már a hazai villamosenergia-termelés megközelítőleg 15 százalékát adhatták, a felhasználásnak pedig hozzávetőleg a 12 százalékát fedezhették.

A fokozódó napenergia-termelés elsősorban a kapacitás növekedésének köszönhető, de az erőművek kihasználtságának javulása is hozzájárul. A szintén csak a nagy, 50 kW és a feletti fotovoltaikus erőművekre rendelkezésre álló mutató szerint 2022-ben 17,14 százalék volt a napelemparkok kihasználtsága, ami ugyancsak új rekord, miután 2021-ben 16,87 százalékon alakult. A HMKE-k átlagos kihasználtságára nincs hivatalos adat, de általánosságban elmondható, hogy az jóval kisebb az előbbi értéknél.

Magyarország a rekord bővülés ellenére sem tudta megtartani helyét az Európai Unió 10 legnagyobb fotovoltaikus piaca között 2022-ben, miután a listán 10. Svédországban valamivel nagyobb mértékben, körülbelül 1,1 GW-tal nőtt a kapacitás. A beépített teljesítőképesség szempontjából összeállított rangsorban Magyarország szintén éppen csak kiszorult a top10-ből: itt Dánia pár MW-tal előzte meg hazánkat a SolarPower Europe éves piaci jelentése szerint. Ugyanakkor az iparági szervezet nem a végleges tényadatokkal, hanem részben becslés alapján számolt, így mind Dánia, mind Magyarország 3,9 GW összesített fotovoltaikus kapacitással szerepel a listán.

A jelentősebb uniós piacok többségében a naperőművek politikai támogatási kilátásai fényesek, ugyanakkor Dániáról, Magyarországról és Romániáról ez nem mondható el a SolarPower Europe szerint. Ezzel együtt a szervezet arra számít, hogy a NEKT-ben rögzített 6-6,5 GW-os célt már 2025-ben elérheti Magyarország, (miután egy évvel korábbi jelentésében még 2026-os teljesítést várt), és azt valószínűsíti, hogy 2026-ig a magyarországi fotovoltaikus kapacitás 9 GW-ra hízik.

Címlapkép: Getty Images