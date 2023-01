Ma reggel hirtelen nagyot esett a gáz ára

Portfolio 2023. január 24. 09:27

Továbbra is meglehetősen enyhén alakul az idei tél Európában, emiatt elmaradt a sokak által legrosszabb forgatókönyvként vizionált gázhiány, a szokatlan időjárás következtében pedig a gáztárolói adatok is kedvezően alakulnak, így Európa már a következő telet is jóval kedvezőbb helyzetből várhatja, ezt is árazzák ma a holland gáztőzsdén, ahol nagyot esett ma reggel a gáz ára.