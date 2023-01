Meredek irányváltás az amerikai tőzsdéken - Sikerül ma a kitörés?

Portfolio 2023. január 25. 20:12

A délelőtti órákban mínuszba fordultak a vezető európai részvényindexek és a nap hátralévő részében már nem is következett be számottevő hangulatjavulás, és Amerikában is esésben vannak a vezető részvényindexek, miután a befektetők egyre pesszimistábbak a technológiai szektor kilátásaival kapcsolatban az elbocsátási hullámok és a kedvezőtlen gyorsjelentéseket követően. Az európai átlaghoz viszonyítva alulteljesített a magyar tőzsde, legnagyobb mértékben az OTP részvényei estek. Az amerikai tőzsdéken a kereskedési nap elején meredek esés rajzolódott ki, de onnan visszahúzták a vezető részvényindexeket.