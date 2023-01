Itt a bejelentés: gyakorlatilag csődöt jelentett a cég, amelyet nemrég még imádtak a befektetők

A Bed Bath and Beyond csütörtökön közölte, hogy nincs elég készpénze az adósságai kifizetésére, és ismét figyelmeztetett egy esetleges csődre - írja a CNBC

A Bed Bath részvényei csütörtökön zuhantak. A vállalat piaci értéke körülbelül 278 millió dollár.

A háztartási cikkeket értékesítő vállalat azt mondta, hogy "nem rendelkezik elegendő forrással a hitelkeret szerinti összegek visszafizetéséhez, és ez arra készteti a vállalatot, hogy minden stratégiai alternatívát megfontoljon, beleértve az adósságának az amerikai csődtörvény szerinti átstrukturálását".

Nemrég a Portfolio is beszámolt róla, hogy csődközelbe került a Bed Bath & Beyond. A szebb napokat is megélt mémrészvény feje felett később további felhők gyülekeztek, miután a vállalatot figyelmeztették, hogy nem felel meg a Nasdaqon való további jegyzés feltételeinek, mivel még mindig nem nyújtotta be negyedéves jelentését követően a szükséges dokumentumokat az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek.

A vállalat korábban nagy népszerűségnek örvendett a kisbefektetők körében, a mém-részvény őrület egyik fontos szereplője volt. A Bed Bath pünkösdi életű felemelkedésével és bukásával nagyobb cikkben is foglalkoztunk.

