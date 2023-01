Kint a vízből a Tesla? Örülnek a befeketetők

A Tesla agresszív árcsökkentései fellobbantották a keresletet a vállalat járművei iránt - mondta Elon Musk vezérigazgató a vállalat gyorsjelentését követő elemzői híváso, eloszlatva az azzal kapcsolatos aggodalmakat, hogy a gyenge gazdasági helyzet visszafogja a fogyasztói keresletet. A vállalat kissé alulmúlt a Wall Street negyedik negyedéves bevételre vonatkozó várakozását, de profitsoron sikerült verni a konszenzusos becslést, annak ellenére, hogy a járművek marzsa tovább csökkent. A cég emellett igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy a recesszióval való megbirkózás érdekében és a verseny erősödésével az előttünk álló évben is képes lesz a költségek csökkentésére. A jelentést követően több mint 5 százalékos pluszba lendült a Tesla árfolyama.

Rekord gyártás és értékesítés

A Tesla rekordszámú autót gyártott a harmadik negyedévben, ez már a korábban közzétett sales report miatt ismert volt, illetve az is, hogy az elemzői várakozásokat az akkori számok alulmúlták. Ami a konkrét számokat illeti, a Tesla 439 701 autót gyártott a negyedévben, ami 44 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. Ebből 419 088 darab volt Model 3/Y, míg 20 613 darab Model S/X.

Az értékesítésben szintén rekord született, miután a cég 405 278 darab autót adott el, ami 31 százalékkal volt több, mint egy évvel ezelőtt. Összesen 388 131 darab Model 3/Y talált gazdára, míg Model S/X-ből 17 147 darabot értékesített a cég.

Újabb rekordok

Az értékesítési számok emelkedésének köszönhetően az árbevétel is új rekordot ért el, 37 százalékkal 24,3 milliárd dollárra nőtt a bázisidőszakhoz képest – ez mérsékelten ugyan, de elmaradt az elemzők 23,7 milliárd dolláros várakozásától. Ehhez az autóértékesítés bővülése mellett hozzájárult az egyéb üzleti szegmensekben elért növekedés, valamint a járművek bázisidőszakhoz képest magasabb átlagos eladási ára (devizahatás nélkül számolva), beleértve a kedvező termék-, és regionális mix alakulását. A másik oldalról a Tesla kiemelte a negatív devizahatásokat – gondolva itt az erős dollárra, amely csökkenti a külföldi bevételeket -, amelyek 1,4 milliárd dollárral csökkentették a bevételt.

A CO2 kreditek értékesítése egy ideje már nem annyira izgalmas a Teslánál, hiszen ezek nélkül is bőven nyereséges a cég. Mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy újra megközelítette az 500 dolláros tartományt ez a tiszta profitforrás (mivel nem igazán vannak költségei), így az autóipari bevételek 2,3 százalékát tette ki.

A vállalat negyedik negyedéves autóipari bruttó marzsa 25,9 százalék volt, ami az előző év azonos időszakához képest 466 bázispontos romlást jelent. Az marzs várhatóan további nyomás alá kerül az agresszív árcsökkentések miatt. A Tesla, amely 2021 eleje óta sorozatos áremeléseket hajtott végre, az elmúlt időszakban hátraarcot csinált, és decemberben árengedményeket kínált az Egyesült Államokban, amit ebben a hónapban akár 20 százalékos árcsökkentés követett.

Az eredménysoron a Tesla új rekordot állított be, miután üzemi eredménye 49 százalékkal 3,9 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest – ez 16 százalékos üzemi marzsot eredményezett. Itt is pozitívan hatott a járművek átlagos eladási árának növekedése a bázishoz képest, illetve az értékesítés növekedése. Ezeken felül a Full Self Driving (FSD) szoftver értékesítése 324 millió dollárt tett ki, végül pedig az Elon Musknak járó vezetői kompenzációs csomaghoz, valamint az ezekhez kapcsolódó adóvonzathoz kapcsolódó költségek is alacsonyabbak volt az egy évvel korábbihoz képest.

A negatív oldalon a bázishoz képesti magasabb nyersanyag-, logisztikai-, garanciaköltségek hatottak. Ahogy már az előző negyedév is láttuk, az erős dollár negatív hatása a Teslánál is megmutatkozott, több mint 300 dollárral rontva az eredményt. Végül a 4680-as akkumulátorcellák gyártásának felfuttatása is negatívan hatott a profitra.

Az adózott eredmény a bázisidőszakhoz képest 43 százalékkal 4,1 milliárd dollárra emelkedett, ami új rekordot jelentett.

Elemzők szerint a Tesla nyereségessége teret engedett az árcsökkentésre és a riválisok nyomás alá helyezésére. A vállalat 9000 dolláros nettó profitja járművenként az elmúlt negyedévben több mint hétszerese volt a Toyota harmadik negyedévi hasonló adatának. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy a Teslánál ez a szám a harmadik negyedévi közel 9700 dollárról csökkent.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 40 százalékkal 1,19 dollárra nőtt, ami meghaladta az elemzők 1,13 dolláros becslését.

Kilátások

A Tesla gyorsjelentéseiben néhány negyedév óta gyakorlatilag ugyanazok a várakozások vannak megfogalmazva, most is csak néhány kisebb változtatás látszik:

A vállalat tervezi, hogy a lehető leggyorsabban növeli gyártási kapacitását. Többéves távlatban továbbra is a korábban meghatározott 50 százalékos átlagos éves növekedést prognosztizálja a járműgyártásban.Tavaly egyébként összességében 47 százalékkal nőttek az eladások (1,37 millió autó), ehhez képest 2023-ban közel 1,8 milliós értékesítést tervez a cég. Az idei 50 százalékos növekedés az 1,37 millión felül körülbelül 2 millió legyártott járművet jelentene, de a Tesla nem tette egyértelművé, hogy a befektetők milyen számokra számíthatnak.

A cég elég likviditással rendelkezik a termék roadmap, a hosszú távú kapacitásbővítési tervek és az egyéb kiadások finanszírozásához. Emellett hangsúlyozták, hogy a bizonytalan időszakra való tekintettel igyekezni fognak fenntartani az erős mérleget.

Miközben a Tesla folytatja a gyártási és működési költségek csökkentését célzó innovációk végrehajtását, idővel arra számít, hogy a hardverrel kapcsolatos nyereség mellett a szoftverrel kapcsolatos nyereség növekedése is párhuzamosan gyorsulni fog.

A cég emellett halad a Cybertruck piacra dobása felé, amelyet az Y-modell gyártásának felfutását követően Austinban tervez majd gyártani. Közölték emellett, hogy a következő generációs járműplatformjuk is fejlesztés alatt áll, amelyről március 1-i befektetői nap alkalmával osztanak meg több részletet.

Elon Musk bizakodó

A kereslet nem jelent problémát, mondta Elon Musk vezérigazgató az eredmények után az elemzőkkel folytatott beszélgetésen. "Szeretném eloszlatni ezt az aggodalmat" - mondta, hozzátéve, hogy a januári megrendelések erősebbek, mint valaha, és a kereslet messze meghaladja a Tesla termelési ütemét.

Úgy gondoljuk, hogy a kereslet jó lesz, annak ellenére, hogy valószínűleg az autópiac egésze zsugorodik

- mondta Musk, majd elmondta, hogy a Tesla közelmúltbeli árcsökkentései várhatóan megteszik hatásukat a fogyasztók számára.

Ezek az árváltozások az átlagfogyasztó számára valóban a különbséget jelentik

- mondta, hozzátéve, hogy a jármű megrendelései januárban nagyjából a termelés dupláját tették ki, ami arra késztette az autógyártót, hogy kis áremelést hajtson végre a Model Y SUV esetében.

A Tesla árfolyama több mint 5 százalékot emelkedett a zárás után, és jelentés utáni elemzői konferencia folytatásával egyre nagyobb lendületet kapott.

A fenti említett tervezett gyártási számokkal kapcsolatos ellentmondásra válszul Musk elmondta, hogy a Tesla a gyorsjelentésben óvatosságra intett, tekintettel a cég által nem befolyásolható lehetséges problémákra.

Ha ez egy zökkenőmentes év lesz, nagyobb ellátási zavarok nélkül, akkor idén 2 millió autó gyártására van lehetőségünk. Nem kötelezzük el magunkat erre, csak azt mondom, hogy megvan ez a potenciál

- mondta Musk az elemzőknek. „És szerintem lesz is rá kereslet” – tette hozzá.

A Tesla árfolyama a tegnapi piaczárás után 5,5 százalékos pluszba lendült. Az elmúlt egy évben a jegyzés 58 százalékos esett.

