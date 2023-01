Az OpenAI mesterséges intelligenciával ellátott chatbotját, a ChatGPT-t több tudományos és társadalmi-gazdasági témában is leteszteltük már, most arról beszélgettünk a ChatGPT-vel, ki lehet a világ legokosabb embere, okosabb-e nála, és mit érdemes tudni azokról, akik szerinte a legkiválóbb elmék a Földön.

Teszteljük a ChatGPT-t

Az elmúlt időszakban folyamatosan beszámoltunk az OpenAI által fejlesztett, forradalmi ChatGPT-vel kapcsolatos hírekről; emellett pedig leteszteltük, miket válaszol olyan tudományos jellegű társadalmi-gazdasági témákban, mint a klímaváltozás, a népességfogyás hatásai, vagy hogy milyen tényezők jelenhetnek veszélyt a civilizációra, illetve olyan elvont kérdésekben, mint az élet értelme, vagy hogy mi a baj a magyar oktatási rendszerrel.

Kérdés: Ki a világ legokosabb embere?

ChatGPT: Azt nehéz megmondani, hogy ki a "legokosabb" ember a világon, mert az intelligencia sokféleképpen mérhető, például IQ-tesztekkel, oktatási vagy szakmai és személyes eredményekkel. Emellett sok olyan ember van a világon, akik kivételesen okosak egyes területeken, például a tudományban, matematikában, irodalomban, zenében stb.

Azokat az embereket, akik magas IQ-pontszámuk és kiemelkedő eredményeik miatt nagyon okosaknak tekintik, például Albert Einsteinet és Stephen Hawkingot, gyakran a történelem legokosabb emberei között tartják számon.

Az utóbbi időben olyan emberek nve merült fel ebben a témában, mint Terence Tao, a UCLA matematikusa, vagy Kim Ung-Yong, aki 210 IQ-val rendelkezett, rendkívül okosaknak tekinthetők.

Emellett fontos megjegyezni, hogy az intelligencia nem csak a kognitív képességekről és az IQ-ról szól, hanem az érzelmi intelligenciáról, a kreativitásról és sok más tényezőről is, amelyek hozzájárulnak az okossághoz.

A kérdésre, hogy "a világ legokosabb élő embere okosabb nálad?", némi szokásos disclaimer mellett azt válaszolta:

AI nyelvi modellként nincsenek kognitív képességeim, érzelmeim vagy tudatom. Ezért az intelligencia fogalma nem illeszthető rám.

Én egy szoftverprogram vagyok, amely képes feldolgozni, megérteni és generálni az emberi nyelvet a számomra megadott adatok és utasítások alapján. Képességeim a belém programozott tudáson alapulnak, teljesítményemet pedig az adatok minősége és a kiképzésemhez használt algoritmusok hatékonysága határozza meg.

Kérdés: Mit kell tudni Kim Ung-Yongról?

ChatGPT: Kim Ung-Yong egy dél-koreai építőmérnök és egykori csodagyerek. Rendkívül magas IQ-járól ismert, amely 8 éves korában állítólag 210 volt, ami a történelem egyik legmagasabb feljegyzett IQ-jának számít.

Négy hónapos korában kezdett beszélni, és kétéves korára már koreaiul, japánul, németül és angolul is tudott írni és olvasni. Hároméves korában kezdett főiskolára járni, és négyéves korában már felsőfokú fizikát és matematikát tanult a dél-koreai Hanyang Egyetemen.

Nyolcéves korában a NASA kutatójaként is dolgozott. Kim intelligenciáját tudósok és pedagógusok is vizsgálták, és az IQ-ját a világ legmagasabb értékeként mérték.

Gyermekkora után Kim visszatért Dél-Koreába, és befejezte tanulmányait. Építőmérnök lett, és több évig ezen a területen dolgozott. Hihetetlen intelligenciája és nagyon fiatalon elért eredményei ellenére viszonylag visszafogott életet élt. Nem akarja, hogy továbbra is csodagyerekként ismerjék, és szeretne normális életet élni.

Kérdés: Mit kell tudni Terence Taóról?

ChatGPT: Terence Tao a UCLA (University of California, Los Angeles) matematikus professzora, aki az egyik legismertebb és legelismertebb matematikus a világon. A matematikai kutatások terén számos kiemelkedő eredményt ért el, különösen a harmonikus analízis és az analízis területén.

Sokat dolgozott a Fourier-analízisben, az erős Szegő-lemma, a bilinearizált Hilbert-transzformáció, az ún. "Tao-lemma" és a "Tao-konjektúra" alapján. A kutatási területein túl aktív az oktatásban és a tudományos közlésekben is. Tao rendkívül tehetséges volt a matematikában már fiatalkorában is, és 16 évesen kapta meg a New South Wales-i állami díjat, ami a legtehetségesebb matematikusnak jár. A Harvard egyetemen végzett, ahol matematikát tanult és doktorált is.

A UCLA-n tanító professzoraként Terence Tao több mint 200 matematikai cikket publikált, és több mint 20 könyvet írt. Az ő kutatásai számos díjat és a tudományos közösség elismerését is elnyerték.

Kérdés: Mit érdemes tudni Albert Einsteinről?

ChatGPT: Albert Einstein (1879-1955) német származású elméleti fizikus, a 20. század egyik leghíresebb és legnagyobb hatású tudósa volt. Leginkább az általános relativitáselméletéről ismert, amely forradalmasította a gravitáció és a világegyetem szerkezetének megértését, valamint híres egyenletéről, az E=mc²-ről, amely az energia és a tömeg közötti kapcsolatot mutatja be.

Einstein 1921-ben fizikai Nobel-díjat kapott az elméleti fizikával kapcsolatos munkájáért, különösen a fényelektromos hatás törvényének felfedezéséért, amely hozzájárult a fény kvantumelméletének megalapozásához. Később jelentős mértékben hozzájárult a kvantummechanika elméletének kidolgozásához.

Einstein munkássága nagy hatással volt az atombomba kifejlesztésére is, amelyet a második világháború alatt az ő E=mc² egyenletének eredményeként fejlesztettek ki. Határozottan kiállt a világbéke és a polgári jogok mellett, és élesen bírálta az atomfegyvereket és a háborút.

Einstein fontos szerepet játszott az elméleti fizika fejlődésében, és munkássága ma is hatással van a tudományos kutatásokra. Briliáns elméjéről és a gondolkodási képességéről volt ismert. A populáris kultúrában is népszerű figura volt, neve és imázsa pedig a zsenialitás szinonimájává vált.

Kérdés: Mit érdemes tudni Stephen Hawkingról?

ChatGPT: Stephen Hawking (1942-2018) brit elméleti fizikus, kozmológus és író, aki úttörő módon járult hozzá a világegyetem és a fekete lyukak megértéséhez. Széles körben a 21. század egyik legzseniálisabb elméjének tartották.

Hawkingnál 21 éves korában diagnosztizálták az amyotrófiás laterálszklerózist (ALS), más néven Lou Gehrig-kórt, és már csak néhány évet jósoltak neki. Ennek ellenére korunk egyik legbefolyásosabb tudósává vált. Egy beszédgeneráló készülék segítségével képes volt kommunikálni, és folytatni kutatásait.

Hawking leginkább a fekete lyukak természetével kapcsolatos munkájáról ismert, amely annak felfedezéséhez vezetett, hogy a fekete lyukak sugárzást bocsátanak ki, amelyet ma Hawking-sugárzásként ismerünk. Ez a munka hozzájárult a kvantummechanika megalapozásához.

Számos népszerű tudományos könyvet is írt, köztük az "Az idő rövid története" címűt, amely nemzetközi bestseller volt, és segített abban, hogy az összetett tudományos fogalmak a nagyközönség számára is érthetővé váljanak.

Hawking arról is ismert volt, hogy a tudomány és a technológia, mint az emberi állapot javításának eszköze mellett szállt síkra, és hogy elkötelezett volt amellett, hogy a tudományt mindenki számára hozzáférhetővé tegye. A tudományhoz való hozzájárulásáért számos díjat és kitüntetést kapott, többek között 2009-ben az Elnöki Szabadság Érdemérmet.

Mi az a ChatGPT?

2022. november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták.

