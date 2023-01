"Egy enyhe paranoiában kell élni, mintha folyamatosan támadás alatt lennél" - így kell felkészülni a kibercsatákra egy ex-FBI ügynök szerint

A kibertámadások során alkalmazott eszközök jellegükben nem változtak, ám a bűnözők sokkal ravaszabbak lettek, és egyre elterjedtebb, hogy a vállalatok adataira vadászó hackerek cégszerűen, vezérigazgatókkal, ügyfélszolgálattal és értékesítési hálózattal működnek. A szervezeteknek fel kell készülniük a legrosszabbra, ám ez sokszor nem is annyira egyszerű, hiszen óriási hiány van a képzett kiberbiztonsági szakemberekből. Mindezekről Milan Patel, a BlueVoyant menedzselt biztonsági szolgáltatásaiért felelős igazgatója és a vállalat egyik alapítója beszélt nekünk, aki korábban az FBI kiberbiztonsági részlegének technológiai vezetőjeként is dolgozott.

Melyek lesznek várhatóan 2023 legnagyobb kockázatot jelentő kiberfenyegetései? Mi változott tavalyhoz képest?

Úgy gondolom, hogy amivel a jövőben többet fogunk találkozni – nem azért, mert gyakrabban fordulnak elő, hanem mert könnyebben fel tudjuk fedni őket – azok az ellátási láncot és a beszállítói ökoszisztémát érintő támadások. Ezek nagyon erős hatással vannak a szervezetekre. Ezt látjuk az adatainkban, és ez derül ki az információbiztonsági vezetőkkel folytatott beszélgetések során is. A szakemberek gyakran számolnak be arról, hogy egy-egy beszállítói partnerüket megtámadták. Úgy gondolom tehát, hogy ez a tendencia 2023-ban is erősödni fog, hiszen a rosszfiúk rájöttek, hogy sokkal egyszerűbb egy nagyvállalat beszállítóját megtámadni, mint magát a vállalatot. A bűnözők pedig nagyon gyorsan tanulnak egymástól, és ezt a tudást meg is osztják egymással a dark weben.

Miért könnyebb a beszállítókat megtámadni?

Egy nagyvállalatnak több ezer beszállítója lehet, ezek közül sokan kisebbek, és nem túl érettek a kiberbiztonság területén, ami a védekezési képességükre is hatással van. A nagyvállalatok ennek ellenére megosztják az adataikat velük, és a hálózataikhoz is hozzáférést biztosítanak. Ezt a rosszfiúk is tudják, így először a beszállítókat veszik célba. Ez egy riasztó tendencia, és úgy tűnik, egyre erősödik.

Melyek most a kiberbűnözők körében leginkább népszerű eszközök?

Többségében ugyanazt használják, mint eddig. Az eszközök típusában nem látunk igazán változást az elmúlt öt évben. Ugyanazokat az eszközöket látjuk még mindig, némi finomítással és módosítással.

És mi a helyzet az AI-jal? Az eléggé új.

Az elmúlt két hónapban nagyon népszerűvé váltak az olyan mesterséges intelligencia alapú eszközök, mint amilyen a ChatGPT is. Nincs kétségem afelől, hogy a bűnözők kihasználják majd a chatbotokat a kódíráshoz. A rosszindulatú programok születésének hajnalán, úgy 15-20 évvel ezelőtt, csak néhány ember volt, aki meg tudta írni ezeket a kódokat. Az elmúlt 10 évben viszont azt látjuk, hogy a kártevő-programok bérlése és vásárlása köré már egy komplett üzletág nőtt ki.

Ma már nem kell tudni kódot írni, csak meg kell tervezni a megfelelő spearfishing kampányt (a támadók hitelesnek tűnő, de hamis üzenetek küldésével próbálnak érzékeny információkhoz jutni vagy számítógépes rendszerekhez hozzáférni – a szerk.), és meg kell szerezni a megfelelő kártevőt valami ismeretlentől online.

Amikor a rosszindulatú szoftvergyártás üzletággá válásáról beszélek, akkor azt úgy kell érteni, hogy vannak olyan bűnözői csoportok, amelyeknek vezérigazgatói, marketing- és értékesítési csapata vagy akár viszonteladói hálózata is van a dark weben. Tehát, ha letöltesz egy zsarolóprogramot, és zárolják az adataidat, akkor beszélhetsz az egyik ilyen cég ügyfélszolgálatával, ahol kifizetsz nekik pár bitcoint és feloldják neked.

Szóval, ha belegondolunk abba, hogyan nőtte ki magát ez a dolog az elmúlt 15 évben, akkor nem nehéz elképzelni, hogy azok az emberek, akiknek nincsen meg a technikai tudásuk, hogy kártevő programokat írjanak, az AI-hoz fordulnak majd segítségért.

Milan Patel. Fotó: Mónus Márton

Milyen eszközökkel léphet fel a kibervédelmi szektor ezek ellen az új fenyegetések ellen? Mit tehetnek maguk a vállalatok?

Ez két teljesen különböző probléma. Az egyik az eszközök és a technológia megvásárlását érinti, amivel kapcsolatban pozitív fejlemény, hogy egyre jobbak lesznek. A rossz hír viszont, hogy túl nagy a választék. Az elmúlt öt évben a vírusvédelmi és felhőbiztonsági szoftvereket gyártó technológiai szolgáltatók folyamatosan javítottak a képességeiken. Ezek az eszközök most már kiválóan teszik a dolgukat. A legnagyobb kihívás, a szervezeteknél, hogy ezeket az eszközöket működőképessé tegyék, maximalizálják a hasznosságukat.

A legutóbbi 20 évben azt tapasztaltam, hogy nem az eszközök hiánya miatt hajtottak végre sikeres betöréseket a bűnözők, hanem az eszközök működtetésének képessége hiányzott.

A nagyobb támadásokkal kapcsolatban, amelyekről a hírekben lehet hallani, azt látni, hogy már hónapokkal előtte van nyoma a betörésnek, de senki sem tudott róla, mert több ezer riasztást kellett volna átnézni. Ezekhez azonban nem volt elég ember, és nem voltak megfelelő folyamatok sem.

Képzeljük el, hogy egy bankot üzemeltetünk, és vettünk hozzá egy csomó kamerát, amelyek éjjel-nappal működnek, ám nem nézi őket senki. Aztán hétfő reggel értesítenek minket, hogy elloptak valamit, de azt nem tudjuk, pontosan mikor lopták el. Ezt a problémát nagyon nehéz megoldani, mert egyrészt sok pénzre van szükség hozzá, és a kiadások nem fognak növekedni a következő egy-két évben, mivel a cégek a gazdaság lassulása miatt kerülni fogják a nagyobb befektetéseket.

Szintén probléma, hogy a kritikus képességek terén is hiány van. A kiberbiztonság jellegében nagyon eltér az IT-tól vagy az IT-biztonságtól. Az IT-sok azért felelnek, hogy „a villany égve maradjon” a cégnél: bemész a munkahelyedre, bekapcsolod a számítógéped, és ezért köszönetet mondhatsz neki. Az informatikai biztonsági emberek javítják meg a szoftvereket, biztosítják, hogy naprakészek legyenek, és figyelnek a tűzfalra is. A kiberbiztonsági szakember feladata, hogy megnézze a tűzfal által generált adatokat, és meghatározza, hogy van-e probléma vagy nincs. Mint a banki példában: nem a kamerákat telepítő fickó nézi a felvételeket, hogy kiderítse, elloptak-e valamit. Ez egy másik szakma.

Egyre nagyobb eltérést látunk az ilyen jellegű képességek terén, és egy hatékony szervezetben mindháromra szükség van, a kiberbiztonság terén azonban világszerte munkaerőhiány van.

Mit ér a frissített tűzfal, ha senki sem nézi meg az általa generált adatokat? Nem igaz? Úgy látjuk, hogy ez egyhamar nem fog változni.

Ki tudna változtatni ezen?

Szervezeti szinten leginkább belső szabályozással lehetne megoldani. A vállalatoknak el kell dönteniük, mire költik el a pénzt. A kiberbiztonság mostanra előtérbe került, és most már az igazgatótanácsokban is látják, mennyire fontos. Szinte egyenértékűvé vált más kulcsfontosságú kockázatokkal, legyen szó akár a versenyről, vagy arról, hogy a természeti katasztrófák – hurrikán vagy tűz – elpusztíthatják az épületeket. Ezek mind kihatással vannak arra, hogy lehet-e folytatni az üzleti tevékenységet.

A szervezetek ugyanezt a kiberkockázatok kapcsán is kezdik érezni, és az üzleti kérdések szintjén foglalkoznak vele, hiszen az egzisztenciájuk fenyegető jelenségről van szó.

Ha egy nagyvállalat elveszíti egyik épületét egy tűz miatt, akkor simán újraépítheti, de ha elvesznek az adatai, és nem tudja, melyik ügyfélnek mit, és mennyiért adott el, az talán még nagyobb probléma.

Mi dolgoztunk olyan cégekkel, akik a teljes számlázási platformjukat elveszítették. Fogalmuk sem volt, hogy kinek számlázzák ki az eladott termékeket, nem tudták kinek adtak el. Ez súlyos probléma egy vállalat számára.

Mit tehetnek a kisebb cégek, akik ugyanúgy potenciális célpontok lehetnek, de szűkebb anyagi lehetőségeik miatt talán még kiszolgáltatottabbak a támadóknak?

Úgy gondolom, hogy a kisebb cégeknek, kisebb költségvetéssel, el kell dönteniük, hol kaphatják meg a legjobb megoldást a problémáikra. Ők nem vehetnek meg mindent, nem olyanok, mint a nagybankok, amelyek megengedhetik maguknak, hogy megvegyék az összes biztonsági eszközt, és felbéreljék a megfelelő szakembergárdát. Azt kell szem előtt tartaniuk, hogy a legkisebb befektetés mellett a legnagyobb hatékonyságot érjék el. A banki példánál maradva, ez kicsit olyan, mintha a főnököd azt mondaná: "Van 10 dollárunk biztonságra, mire költené azt a 10 dollárt?”

Ha csak egy kamerát kapsz, hogy döntenél? A bejárati ajtóra, a hátsó ajtóra vagy a páncélterembe helyeznéd fel?

Ha valaki betör a bankba, és ezt amúgy sem tudom megakadályozni, tehetem a kamerát a páncélterembe, mondván, ott van az összes pénzem, de ugyanilyen jó megoldás lehet a bejárathoz tenni, mert akkor már azelőtt ki tudom szúrni, hogy behatolna az épületbe. Ezeket a kérdéseket a szervezeteknek kell eldönteniük. A legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi jelenti az üzletünk szempontjából a legnagyobb értéket. Lehet, hogy egy kis cégnek a márkája a legfontosabb. Ha egy bűnöző utánozza a weboldalukat, és így ellopja az ügyfelek adatait, az a hírnév károsodásával jár. Egy másik ügyfél viszont lehet, hogy egyáltalán nem aggódik a márkája miatt. Lehet, hogy senki sem tudja, hogy kik ők, de minden tranzakciójukat egy szoftverplatformon bonyolítják le, így ezt akarják megvédeni. A nagyvállalati ügyfeleknek is hasonló kérdéseket kell feltenniük, ez nem csak a kis szervezetek egyedi problémája.

Milan Patel. Fotó: Mónus Márton

Miért fontos régió Magyarország a BlueVoyant számára? Miért döntött úgy a BlueVoyant, hogy Budapestre telepíti az európai központját?

A fő ok az volt, hogy nagyszámú tehetség él itt. Lehetnénk máshol is, de Budapest központi helyen van, és tényleg elérhető a képzett munkaerő.

A BlueVoyant növekszik Európában, így megfelelő helyet akartunk találni, ahol gyökeret verhetünk. Ezt persze több helyen is meg lehet tenni, de esetünkben a tehetség biztosítása volt legfontosabb szempont.

A támadók gyakran élnek a manipuláció eszközével, amit social engineeringnek is nevezünk, hogyan készíthetik fel a vállalatok az alkalmazottaikat arra, hogy felismerjék a rosszindulatú próbálokozásokat?

Ez egy nagyon régi vita, de szerintem a képzés a legfontosabb. Arra kell kondicionálni az alkalmazottakat, hogy ha mondjuk kapnak egy e-mailt, akkor álljanak meg, és gondolkodjanak el egy pillanatra, hogy mivel is van dolguk. Mi itt a BlueVoyantnál rendszeresen spearfish-teszteljük az embereinket. Ezt szándékosan véletlenszerű időpontokban végezzük egész évben, és mindenkit tesztelünk, felsővezetőket, a munkatársakat, titkárokat. Mindenkit. A helyzet ugyanis az, hogy ezek közül az emberek közül bárki behatolási pontot jelenthet a bűnözök számára.

Muszáj valamilyen büntetést alkalmazni azokra az emberekre, akik figyelmetlenségből rendszeresen elkövetik ugyanazokat a hibákat. A baj az, hogy ha 150 levelet kell elolvasnod naponta, akkor annyira nem is nehéz ezeket benézni, hiszen mindegyik fontosnak tűnhet. De óvatosnak kell lenni, én például soha nem nyitom meg ismeretlen emberek leveleit, és ismeretlen linkekre sem kattintok soha. Ha nagyon kell valami, hívjanak fel.

A biztonság ára sajnos, hogy lassabbak lesznek a tranzakciók. Egy enyhe paranoiában kell élni, mintha folyamatosan támadás alatt lennél.

Azt látom, hogy az ügyfeleknél ez már kezd kialakulni. Egyre többen tartanak képzést az alkalmazottaiknak, ahol elmagyarázzák nekik, mennyire fontos körültekintően elolvasni minden bejövő üzenetet, és mire kell figyelni a gyanús elemek kiszűréséhez.

A helyzet az, hogy a legtöbb sikeres kibertámadás során több millió dollárt érő rendszereket játszanak ki az alkalmazottak egyszerű megtévesztésével. Ilyeneket nem csak a dark web sötétjében bujkáló bűnözők indítanak, hanem gyakran állami szereplők is. Valójában előbb nyúlnak a megtévesztés eszközéhez, minthogy létrehoznának egy speciális szoftvert, hogy bejussanak a vállalkozás rendszereibe.

A legtöbb tényleg csak egy rossz kattintás, ennyi az egész.

Milan Patel. Fotó: Mónus Márton

Az orosz-ukrán háborúban kiemelt jelentőséget kapott a kiberhadviselés. Hogyan alkalmazkodott a helyzethez a kibervédelmi szektor?

Nem hiszem, hogy bármilyen módon is alkalmazkodnia kellett. Az orosz-ukrán háború kiberhadműveletei egyelőre a konfliktus által kijelölt határok között mozognak, leginkább háborús célpontokat érintenek. Nem látjuk, hogy a tevékenység nagymértékben érintene más szervezeteket. A mi szemszögünkből nézve főleg nem változott semmi, hiszen mi eddig is mindig fokozott készültségben voltunk. Szóval nem teszek különbséget az elmúlt két év eseményei és aközött, amit eddig is tapasztaltunk.

A fenyegetés mindennapos, és nekünk az a feladatunk, hogy készen álljunk a védekezésre. Én emiatt nem választanám el az akut régiós problémákat attól, ahogy globálisan kezeljük a fenyegetéseket.

Azok a rosszindulatú szereplők ugyanis, akik a világnak ezen a részén áskálódnak, valószínűleg más helyeken, más okból ugyanezt teszik. Nekünk viszont mindenhol meg kell tudnunk védeni az ügyfeleinket.

A helyzet tehát nem hozott változást a stratégiánkban, de természetesen fokozottan odafigyelünk azokra az ügyfelekre, akik az EMEA-régióban arra kíváncsiak, hogy tudnának jobban védekezni. Igyekszünk velük több időt tölteni, és elmagyarázni neki, hogy azokat a fenyegetéseket, amelyektől tartanak, már régóta ismerjük és kezeljük. Mi a változásra vagyunk berendezkedve, akár a szomszédban történik, akár a világ másik részén.

