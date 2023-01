Javul a hangulat, felfelé kapaszkodnak a tőzsdék

Portfolio 2023. január 27. 10:55

Az elmúlt napokban jellemzően emelkedtek a tőzsdék, miután valamelyes enyhültek a recesszióval kapcsolatos félelmek. Ezt láttuk tegnap is az Egyesült Államokban, ahol a vártnál erősebb negyedik negyedéves GDP-adat érkezett, amire további emelkedéssel reagáltak a tőzsdék. A jó tengerentúli hangulat aztán Ázsiában is kitartott, és az euórópai piacok is zömmel emelkednek a pénteki kereskedésben. Piacmozgató makroadatok tekintetében a kora délután lesz a nap fénypontja, ugyanis ekkor érkezik a Fed által kiemelten figyelt PCE inflációs adat.