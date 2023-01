Megdöbbentő jóslat érkezett: ekkor éri utol a mesterséges intelligencia az emberi értelmet

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

A Translated fordítócég, amely az Association for Machine Translation in the Americas konferencián mutatta be a számításait, elmondta, hogy először 2011-ben kezdték el tesztelni a gépi fordítási technológiát. A csapat megállapodott a mesterséges intelligencia fejlődésének mérésére szolgáló mérőszámban, amelyet "Time to Edit-nek" (TTE) neveztek el. Ez azt az időt jelöli, amire egy embernek szüksége van egy másik ember vagy egy mesterséges intelligencia által készített fordítás szerkesztéséhez.

Az előrejelzések szerint a TTE az elkövetkező néhány évben egy másodpercre csökken, ezzel megközelítve azt a pontot, amikor a gép már tökéletes fordítást végez. A csapat a mesterséges intelligencia teljesítményének egyéb mutatóit is kiemelte, például az 1000 lefordított szóra jutó nyelvi hibákat. Jelenleg a mesterséges intelligencia 1000 lefordított szóra vetítve körülbelül 50 hibát követ el, de a kutatók arra számítanak, hogy ez az arány nagyjából a TTE-vel azonos mértékben fog javulni - írja az IFL Science.

A csapat úgy véli, hogy a fordítási képességgel, amely egy gép számára összetett feladat, jól mérhető, hogy a technológia mikor kerülhet szingularitásba az emberrel.

Sok AI-kutató véli úgy, hogy a fordítással kapcsolatos nyelvi problémák megoldása áll a legközelebb a mesterséges általános intelligencia (AGI) létrehozásához

- írja a csapat. "Ez azért van így, mert a természetes nyelv feldolgozása messze a legösszetettebb probléma, amellyel a mesterséges intelligencia területén találkozunk."

A kutatók által használt szingularitás kifejezés ebben a kontextusban emberrel egyenrangút jelent, és inkább az AGI-ra utalhat, mint arra a pontra, amikor a technológia fejlődése kikerül az emberiség irányítása alól.

A szingularitásról alkotott elképzelések egyik népszerű változata az "intelligencia-robbanás", amikor az AI minden egyes generációs ciklusban egyre jobban és jobban képes fejleszteni magát, így egy idő után messze meghaladja majd az emberi intelligenciát.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a nyelvi képességek megléte önmagában nem ruházza fel öntudattal a gépeket, a nyelvi modellek inkább a szövegek előrejelzésében jók, megérteni nem képesek azokat.

Címlapkép forrása: Getty Images