Óvatos mozgások, az irányt keresik a tőzsdék

Portfolio 2023. január 27. 15:35

Az elmúlt napokban jellemzően emelkedtek a tőzsdék, miután valamelyes enyhültek a recesszióval kapcsolatos félelmek. Ezt láttuk tegnap is az Egyesült Államokban, ahol a vártnál erősebb negyedik negyedéves GDP-adat érkezett, amire további emelkedéssel reagáltak a tőzsdék. A jó tengerentúli hangulat aztán Ázsiában is kitartott, és az európai piacok is zömmel emelkednek a pénteki kereskedésben. Ehhez képest az USA-ban mára elfogyott a lendület és az irányt keresik a tőzsdék azt követően, hogy az egyik oldalon a friss inflációs adatok az áremelkedési ütem további csökkenését mutatták, a másik oldalon viszont az Intel gyorsjelentése negatívan hatott a hangulatra.