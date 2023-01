Ukrajnában is használt amerikai szuperfegyvert kezdhetnek gyártani a németek

A Rheinmetall tárgyalásokat folytat a Lockheed Martinnal, amely az ukrán csapatoknál is használt HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártja, nyilatkozta a Reutersnek Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

"A müncheni biztonsági konferencián célunk, hogy megállapodást kössünk a Lockheed Martinnal a HIMARS gyártásának beindításáról (Németországban)" - mondta el Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

"Megvan a technológia a robbanófejek gyártásához, valamint a rakétahajtóművekhez - és megvannak a teherautók, amelyekre a hordozórakétákat szereljük" - mondta Papperger, hozzátéve, hogy az üzlet több százmillió eurós beruházást indíthat el, amelynek jelentős részét a Rheinmetall finanszírozná.

A Rheinmetall egy új lőporgyár üzemeltetését is kilátásba helyezte, valószínűleg a kelet-németországi Szászországban, de a 700-800 millió eurós beruházást a berlini kormánynak kellene állnia - mondta.

"Az államnak kell befektetnie, mi pedig technológiai tudásunkkal járulunk hozzá. Cserébe az állam részesedést kap az üzemből és az abból származó nyereségből" - javasolta Papperger.

"Ez egy olyan beruházás, amely az ipar számára önmagában nem megvalósítható. Ez egy nemzetbiztonsági befektetés, és ezért szükségünk van az államra" - mondta.

Néhány nappal az új védelmi miniszterrel való találkozó előtt Papperger a német védelmi költségvetés növelését szorgalmazta.

"Az 51 milliárd eurós védelmi költségvetés nem elegendő mindannak a megvásárlására, amire szükség van. A 100 milliárd eurós különalapok pénzét pedig már elkülönítették - és részben felemésztette az infláció" - mondta.

"100 milliárd euró óriási összegnek hangzik, de valójában 300 milliárd eurós csomagra lenne szükségünk ahhoz, hogy mindent megrendeljünk, amire szükség van" - tette hozzá, megjegyezve, hogy a 100 milliárdos különalap nem tartalmazza a lőszerbeszerzéseket.

Címlapkép: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images