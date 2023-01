Napelemesek, figyelem! – Aki lemaradt az őszi határidőről, annak még jó ideig várnia kell a hálózati betáplálásra

Aki a tavaly október végi határidő óta jelezte a lakossági napelem telepítési igényét, rá vonatkozik a hálózati betáplálási moratórium, amit azután vizsgálunk majd felül, hogy megvalósulnak azok a nagy hálózatfejlesztések, mint amilyeneket az E.On is bejelentett a minap – jelezte a Kossuth Rádió hétfő reggeli adásában Steiner Attila. Az Energiaügyi Minisztérium energiaügyi államtitkára azt érzékeltette, hogy a villamos energia hálózatot nemcsak helyi, hanem országos szinten is akkora kihívások érték, hogy muszáj az időigényes hálózatfejlesztési munkákat megtenni, mielőtt újra megengednék a betáplálást is lehetővé tevő lakossági napelemeket, és például az E.ON Hungária projektje majd azt teszi lehetővé, hogy mintegy 800 MW-nyi plusz napelemes kapacitás csatlakozhat majd a hálózathoz.

A ma reggeli adás során (a beszélgetés 6 óra 50 perctől kezdődött) Steiner Attila kijelentette: „szeretnénk olyan feltételeket teremteni, hogy minél több napelemet tudjon befogadni a hálózat”, de ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, előtte hálózatfejlesztéseket kell tenni. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy már elérte a 4000 MW-ot a beépített napelemes - tehát időjárásfüggő - kapacitások teljesítménye, ami már a Paksi Atomerőmű teljesítményének kétszeresét jelenti.

Megfogalmazása szerint a napelemek gyors terjedésével

A hálózat már nem tudott a lépést tartani, emiatt most a hálózatfejlesztésre kell koncentrálni, és amint ezek megvalósulnak, akkor újra tudjuk értékelni a helyzetet, és akkor ismét lehetővé fog válni a napenergia feltáplálása a hálózatra.

Arra a kérdésre, hogy helyi kapacitásszűke miatt kellett elrendelni a lakossági napelemes stopot, vagy erről többről van szó, úgy reagált, hogy „lehettek helyi problémák is, de ez már az a nagyságrend volt, ami az országos hálózatot is érinti elég rendesen, ezért az egész hálózatot át kell nézni és rugalmasabbá kell tenni” és, az E.On Hungária projektje is erről szól.

Az ellátásbiztonság és az energiaszuverenitás kérdése kapcsán az államtitkár leszögezte: „nagyon fontos, hogy helyben megtermelt energia álljon rendelkezésre és így az ország szuverenitását is tudjuk növelni és a napelemek is ilyenek. Örvendetes a fejlődés, de meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy ez ne terhelje túl a hálózatot, ehhez pedig nagyon jelentős fejlesztésekre van szükség”.

Ezen fejlesztéseket az uniós forrásokon belül elsősorban a helyreállítási programból (RRF) tervezi finanszírozni a kormány, és emlékeztetett arra a korábbi döntésre, hogy

amíg nem jönnek ezek a források, addig a kormány előfinanszírozza ezeket a munkálatokat.

Arra a kérdésre, hogy mit tesz lehetővé a mostani napelemes szabályozás a lakossági körben, úgy reagált: "aki tavaly október 31-ig benyújtotta az igényt, ő még a régi rezsimben tudja csatlakoztatni az egységét és fel is táplálhat minden további nélkül a hálózatra, de aki ezt követően adja le a csatlakozási kérelmét, nekik van egy betáplálási moratórium", és

ezt fogjuk majd felülvizsgálni azt követően, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak.

Arra, hogy meddig kell még várni ezen felülvizsgálatra, hiszen az E.On projektjében is van például 2026 nyári határidő (addig kell az összes RRF-es projektet befejezni), azaz hogyan tervezzenek a napelemet telepíteni tervező háztartások, úgy reagált: csupán az E.On projektje mintegy 15 ezer kisebb méretű projektet jelent és

ha ez megvalósul, akkor az 800 MW többlet kapacitás csatlakozását teszi lehetővé, de ezt folyamatosan újra kell értékelni.

Azt is jelezte az államtitkár, hogy a hálózati kapacitásfejlesztések mellett a hálózati rugalmasság fokozása érdekében lesz egy akkumulátor támogatási program is, amelybe „nagy méretű akkumulátorokat fogunk gyorsan csatlakoztatni a hálózathoz, hogy minél több megújuló projekt fel tudjon táplálni a hálózatra. Hozzátette azonban, hogy

Emellett az alaperőművek oldalán is fontos fejlesztésekre van szükség, hogy az ipari méretű igényeket is ki tudjuk szolgálni.

Arra a visszakérdezésre, hogy ezeket a fejlesztéseket az akkumulátor gyárak ide települése miatt kell-e megvalósítani, úgy reagált az államtitkár, hogy

Akkulátorok nélkül a zöld átmenet nem lehetséges. Magyarország számára ez egy kiemelt terület, amivel be tud kapcsolódni egy új értékláncba is, és természetesen van ezeknek a gyáraknak energiaigénye is. Ezeket igyekszünk minél több zöld energiából kielégíteni.

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal minap leköszönt elnöke egy friss paksi rádióinterjúban arról beszélt, hogy a hírek szerint a debreceni új ipari parkban mintegy 1000 MW-nyi új villamos energia igény jelentkezik majd, míg az iváncsai gyár mintegy 200 MW-nyi plusz igényt jelent majd amellett, hogy a Paksi Atomerőmű jelenlegi zsinóráram termelési kapacitása 2059 MW, illetve az elmúlt hetekben a magyar nemzetgazdaság napon belül csúcs áramigénye 7000 MW körülig szokott emelkedni.

