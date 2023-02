Magasabb fordulatra kapcsoltak a kisbefektetők, elképesztő számokat hoztak az év első hetei

A JPMorgan adatai szerint a kisbefektetők piaci megbízásai a teljes piaci volumen mintegy 23 százalékát tették ki január 23-án, ami magasabb mint a két évvel ezelőtti GameStop-mánia kezdetekor elért csúcsérték.

Legnagyobb mértékben Tesla részvényeket adtak el a kisbefektetők, míg a legtöbbet az Amazon és az Apple részvényeiből vásároltak, előbbi 29,3,

utóbbi pedig 17,4 százalékos pluszban van az idei évben.

A feltörekvő piaci részvények mellett az arany iránt is megnövekedett a kereslet is, az idei évben már 3,2 százalékos pluszban van a közkedvelt menekülőeszköz, de állt már magasabban is, az 1 950 dolláros unciánkénti szinten is a jegyzés.

emellett pedig a bitcoin értéke is 41,6 százalékot emelkedett az idei évben.

Peng Chang, a JPMorgan elemzője elmondta, hogy erős lakossági érdeklődést észlelt olyan területeken, mint az alulteljesítő olajipari cégek és a munkaerő-intenzív vállalatok, miközben a zöld/EV infrastruktúra részvényeket, és az 5G-kapcsolt papírokat adták.

Charle McElligott, a Nomura ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Fed legutóbbi kamatdöntését követő sajtótájékoztatót követően Jerome Powell szavai lényegében zöld utat adtak az újbóli kockázatvállalásra, miután úgy tűnik, hamarosan vége lehet a kamatemeléseknek.

Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégája pedig azt tanácsolja a befektetőknek, hogy akkor kezdjék el realizálni a profitot, amikor az S&P 500 eléri a 4 200 pontot, ami mindössze 1 százalékkal van feljebb a jelenlegi 4 160 pontos szintekhez képest.

Címlapkép: Getty Images