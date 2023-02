Tényleg rettegnünk kell attól, hogy a mesterséges intelligencia elfoglalja a helyünket munkahelyeken? Egy dolog biztos meg fog változni

Az OpenAI mesterséges intelligencia alapú chatbotja, a ChatGPT a megjelenése óta eltelt két hónapban bebizonyította, hogy könnyedén végre tud hajtani egyszerű kreatív(nak tűnő) feladatokat. A chatbottal felhasználók milliói írattak verseket és esszéket, a nyelvi modell ráadásul több egyetem vizsgáján is gond nélkül átment. Ezt többen az emberi kreativitásra leselkedő veszélyként értelmezik, ám ChatGPT nyelvi modellje egyáltalán nem hoz létre új dolgokat, csak nagyon jól kombinálja a számára elérhető tudást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a ChatGPT nem lesz felforgató hatással rengeteg állásra, ideértve a kreatív szakmákat is. Arról, hogy mit takar a ChatGPT "kreativitása", hogyan hasznosíthatnak egy ilyen eszközt a cégek, illetve milyen kockázatok rejlenek benne, Deliága Ákossal, a Talk-a-Bot nevű chatbot fejlesztő cég alapítójával és Istvánffy Zoltánnal, Magyarország első robottanítójával beszélgettünk.

Vége a kreatív szakmáknak? Aligha

Istvánffy Zoltán robottanító szerint a ChatGPT mögötti technológia bár lenyűgöző - hiszen rendkívül összeszedett válaszokat produkál - van vele egy probléma: egy idő után kiszámíthatóvá válik, mit fog visszaadni a gép, és a szöveg hamar ellaposodik. Hiába építi a válaszait óriási tudásanyagra,

a mesterséges intelligencia nem kifejezetten kreatív, abban az értelemben legalábbis, hogy új dolgokat nem képes előállítani.

Kreatívnak lenni ezzel szemben azt jelenti, hogy olyan dolgokat hozunk létre, amelyek korábban nem léteztek. A ChatGPT milliós nagyságrendű példával dolgozik, ezekből építi fel a válaszait, amelyek bár folyamatosan változnak, mégis "tele vannak klisékkel."

A közhelyessége ellenére (vagy talán éppen amiatt) a ChatGPT rendkívül élethűen utánozza az emberi nyelvet, így a chatbot előnyei hamar megmutatkoztak a szövegek gyors előállításánál: sokan fogalmaztak vele üzleti leveleket, CV-ket és egyetemi esszéket is. Emiatt egy kisebb morális pánik is kitört, ám Istvánffy szerint inkább azon kellene elgondolkozni, hogyha a mesterséges intelligencia percek alatt megír egy egyetemi beadandót, akkor lehet, hogy magával a műfajjal van baj, és érdemes lenne a számonkérésnek ezt a módját újragondolni.

Egy biztos: a ChatGPT nagyon jó alapot tud létrehozni szövegekhez, amire később az emberi munkaerő kreatív módon tud építkezni. A kulcsgondolat itt az, hogy az első verziót megírhatja a ChatGPT, de utána az egészet újra kell írni. A chatbotot fejlesztő OpenAI egyébként már reagált a plagizálás problémájára egy olyan eszközzel, amely képes megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által generált szövegeket az emberi szövegektől. A cég szerint minden mesterséges intelligencia által írt szöveget lehetetlen megbízhatóan felismerni, az eszköz viszont jól használható a félretájékoztatási kampányok és a tudományos visszaélések leleplezésére.

Szinte biztos, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyek ezreire lesz felforgató hatással, és mivel belátható idő belül nem tudja reprodukálni, várhatóan a kreativitást lesz az egyik legfontosabb kritérium az új munkaerő kiválasztásánál. Deliága Ákos szerint,

aki hosszú távon dolgozni szeretne, annak kreatív állásokban kell elhelyezkednie, és folyamatosan fejlesztenie kell a digitális képességein.

Tudják-e hasznosítani a cégek a ChatGPT-t?

A szakértők szerint a ChatGPT céges felhasználását illetően a legnagyobb probléma, hogy a chatbot egyáltalán nem konzisztens a válaszaiban, teljesen ugyanazt a szöveget szinte soha nem adja vissza. Ez, mint ahogy fentebb írtuk, akár a kreativitás látszatát is kelheti, egy szabályozott vállalati környezetben viszont - ahol kiszámíthatóan mindig ugyanazt a választ kell adnia - ez a tulajdonság akár "végzetes" is lehet.

Ahhoz, hogy a ChatGPT jól működjön, valószínűleg elképesztő mennyiségű adatra van szükség, és ugyanez az algoritmus egy céges környezetben, sokkal kisebb adatbázison, valószínűleg nem teljesítene jól. Ennek az az oka, hogy egy vállalatnál a chatbotnak általában specifikus válaszokat kell adnia, és csak a cég számára releváns adatokból dolgozhat, egy ilyen komplex nyelvi modell pedig nem várt zavarokhoz vezethet.

Ez olyan lenne, minta rakétameghajtású biciklit akarnánk tervezni.

- fogalmazott Deliága.

A ChatGPT-be betöltött adatállomány ellenőrzött és helyes, viszont egy zárt tudásrendszerről van szó. Ahhoz, hogy egy cégnél ténylegesen el is tudjon intézni valamit, dinamikus tudásra van szüksége, tehát más adatbázisokhoz is be kell kötni.

A betáplált tudásnak cégspecifikus, élő tudásnak kell lennie, például változó termékdíjakkal és szállítási idővel.

A legtöbb vállalati chatbot éppen ezért nem talál ki választ a kérdésekre, csupán megpróbálja megérteni, mit akar a felhasználó, és a kérdést vagy szándékot összepárosítja az adatbázisában tárolt válaszokkal. Ha nem érti, akkor leírja, hogy nem érti, de nem generál új szöveget. Egy ChatGPT-hez hasonló rendszer elképzelhető, hogy ilyen esetben is megpróbálná kikövetkeztetni a felhasználó szándékát, és ehhez igazítaná a válaszait. A Talk-a-Bot saját fejlesztése is rendelkezik smalltalk-funkcióval, amely megválaszolja a viccesnek vagy filozófikusnak szánt kérdéseket, a fejlesztők viszont figyeltek arra, hogy ezekből a betáplált szándékokból ne legyen túl sok, hiszen ilyenkor előfordulhat, hogy a chatbot a komolynak szánt, üzleti kérdéseket is a smalltalk-kategóriákba sorolja, és félreértelmezi azokat.

A mesterséges intelligencia alapú chatbotok már eddig is komoly versenyelőnyt biztosítottak a cégeknek, amelyek termelékenyebbek lettek, és költséget tudtak csökkenteni az új eszközök bevezetésével. Deliága Ákos szerint a chatbot hatalmas mértékben tudná előrelendíteni a vállalatok digitalizációját, és azok közül akik kipróbálták, sokan örökre maguk mögött hagynák az emberi ügyfélszolgálatokat. Többen gondolják úgy a cégvezetők közül, hogy még ráérnek, pedig a hatékonyságnövekedés látványos: a magyar Erste Bank saját becslése szerint az általuk alkalmazott chatbot több mint 20 ügyfélszolgálati alkalmazott munkáját is ki tudja váltani.

Milyen kockázatokat hordoz magában?

A chatbotok újratanítása, a gépi tanulási algoritmus lefuttatása rengeteg idő, amely a kvantumszámítógépek megjelenésével várhatóan le fog rövidülni. A ChatGPT vélhetően több tízezer dimenziós neurális háló alapján hoz döntéseket, így nagyon nehéz visszafejteni, mi alapján válaszolt. Emiatt hasonló problémák merülhetnek fel, mint a Google-keresőjének megjelenésével, amely az álhíreknek is nagy lökést adott.

Éppen ezért chatbot által adott válaszokat jogi és szakmai szempontból is mindig ellenőrizni kell.

A ChatGPT-hez hasonló robotok esetében az adatvédelem is kritikus szempont. Egy vállalati chatbot esetében ugyanis a mesterséges intelligencia által generált adatok a cég szellemi tulajdonát képezik, ezekre az adatokra ők vigyáznak, és üzletileg is ők hasznosíthatják őket. A bigtechek példáján látszik, hogy az adat jelentős üzleti értékké transzformálható. Ezen a ponton érdemes észben tartani, hogy a neve ellenére az OpenAI is egy zárt rendszert hozott létre a ChatGPT-vel, amely a chatbottal folytatott beszélgetések jóvoltából rengeteg adatot generál a cégnek.

A technológia vállalati felhasználása ráadásul visszaélésekhez is vezethet. Elég, ha csak az Amazon fulfillment centerekre gondolunk, ahol az alkalmazottak munkatempóját egy algoritmus diktálja, ami nem képes alkalmazkodni az emberi szükségletekhez, és ez gyakran olyan esetekhez vezet, hogy a dolgozók munkaidő alatt még mosdóba sem mehetnek ki.

Címlapkép forrása: Getty Images/Colin Anderson/Blend Images