Közép- és nagyvállalatokat díjazott a Joint Venture Szövetség

Második alkalommal adta át a Joint Venture Szövetség a Companies for the Future Award” gálaeseményéhez kapcsolódó díjakat. A szakmai elismerés célja a példaértékű közép- és nagyvállalatok megismertetése a nagyközönséggel.

Idén második alkalommal rendezte meg nagyszabású “Companies for the Future Award” gálaeseményét a több, mint 35 éves múltra visszatekintő Joint Venture Szövetség február 4-én, szombaton a Budapest Marriott Hotel báltermében.

A rendezvény keretében a JVSZ négy kategóriában tüntette ki tagvállalatait.

A gálát a tagvállalatok láthatóságának növelése céljából indították útjára, hagyományt teremtő évindító eseményként. Küldetésük minél több területen díjazni a JVSZ tagvállalatait, a jövőben még több pályázatot, még több díjat, még nagyobb láthatóságot terveznek.

A Szövetség a tavalyi évben életre hívott 2 fődíjjal tüntette ki ezúttal is példaértékű, a jövőnkre is pozitív hatást gyakorló közép- és nagyvállalatait.

A Nagy Márton vezette Gazdaságfejlesztési Minisztérium is a Szövetség céljai mellé állt díjátadó támogatóként.

A tárcavezető az eseményen mondott beszédében kiemelte, hogy az iparpolitikát a vállalkozások határozzák meg, hiszen ők azok, akik igazán tudják és érzik, hogy mit, hogyan és milyen piacra érdemes termelni. Ezért véleményük, meglátásaik és igényeik kiemelten fontosak a kormányzatnak, ezek begyűjtése és megismerése érdekében széleskörű program indul.

A fődíjak első helyezettjei és a dobogós vállalatok:

Nagyvállalati kategória:

1. helyezett: MAM-Hungária Kft.

2. helyezett: NI Hungary Kft.

3. helyezett: Praktiker Kft.

Középvállalati kategória:

1. helyezett: Pauker Holding Kft.

2. helyezett: Schiller Flotta Kft.

3. helyezett: Stádium Kft.

Idén továbbá 2 pályázati különdíjat is átadtak, a szervezet egy-egy nagyvállalat támogatásával díjazta a legkomplexebb ökoszisztémát építő cégeket - Best Ecosystem Builder Különdíj a Schneider Electric Hungária Zrt. támogatásával - és a legjobb vállalati tehetséggondozó programokat - Best Talent Program Különdíj a Henkel Magyarország támogatásával.

A különdíjak első helyezettjei és a dobogós vállalatok:

Best Ecosystem Builder Díj:

1. helyezett: K&H Bank Zrt.

2. helyezett: Provident Pénzügyi Zrt.

3. helyezett: Körber Hungária Gépgyártó Kft.

Best Talent Program Díj:

1. helyezett: Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda

2. helyezett: BEKO Engineering Kft.

3. helyezett: MKB Bank Nyrt.

Fotó: JVSZ