Terjed a mesterséges intelligencia - Ezek az állások már veszélyben vannak?

Elsősorban a pénzügyi, jogi és technológiai szektorban fenyegeti majd a munkahelyeket a fejlett mesterséges intelligencia - derül ki a felmérésből.

A 292 megkérdezett több mint kétharmada azt mondta, hogy a közeljövőben nem tartja veszélyben a saját állását, annak ellenére, hogy a résztvevők közül a legtöbben a pénzügyi szektorban dolgoznak.

Már évtizedek óta fejlesztik a mesterséges intelligencia bizonyos formáját. Viszont az elmúlt hónapokban nagyon felkapott lett az úgynevezett generatív mesterséges intelligencia - leginkább az OpenAI féle ChatGPT, és DALL-E termékei -, amely egyes befektetők szerint jelentős pénzügyi hasznot hozhat.

A felmérés résztvevői viszont megosztottak abban a kérdésben, hogy érdemes-e befektetni az ilyen típusú technológiákba. A befektetők többsége nyilvánvalóan nem használt semmilyen mesterséges intelligenciát professzionálisan: mindössze 12 százalék mondta, hogy használ ilyet, és csak 27 százalék mondta, hogy tervezi. A válaszadók több mint fele azt mondta, hogy nem is gondolkodik azon, hogy a mesterséges intelligencia segítségével fektessen be.

Ez szöges ellentétben áll a fejlett mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeinek piacán látott közelmúltbeli ralival, amelyet részben a ChatGPT berobbanása generált. Az olyan vállalatok, mint a BuzzFeed, a C3.ai, a SoundHound AI, és a BigBear.ai azon részvények közé tartoznak, amelyeknek jelentősen megnőtt a forgalma, és az árfolyama is nagy kilengést mutatott az elmúlt időszakban.

Mégis, a ChatGPT-hez hasonló eszközök ígéretére nem ugrott rá minden befektető, a válaszadóknak csak 49 százaléka mondta, hogy olyan részvényeket tervez vásárolni, amelyeknek van generatív AI-kitettsége. Összességében az összes válaszadó mintegy 41 százaléka mondta azt, hogy szélesebb körben növelni kívánja a technológiai részvények felé való kitettségét, míg 38 százalékuk azt mondta, hogy a következő hat hónapban nem változtatna ezen.

A mostani felhajtás előtt is beszédtéma volt, hogy az AI vajon több lehetőséget vesz-e el, mint amennyit ad. 2023-ban a jelentős létszámleépítéseket végrehajtó vállalatok közül sokan éppen azok, amelyek milliárdokat fektetnek a mesterséges intelligenciába. Januárban az Alphabet 12 000 munkahely leépítését jelentette be világszerte, ugyanakkor Sundar Pichai vezérigazgató az AI-t kulcsfontosságú befektetési területként emelte ki. Hasonlóképpen a Microsoft is bejelentette, hogy 10 milliárd dollárt fektet be az OpenAI-ba, alig néhány nappal azután, hogy közölte, 10 000 alkalmazottat bocsát el.

Nagyon érdekes mesterséges intelligencia-háborúk vannak kialakulóban a technológiai vállalatok között

- mondta a Bloomberg TV-nek Wendy Hall, a Southamptoni Egyetem informatika professzora.

Címlapkép: Shutterstock