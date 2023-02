Beütött az infláció, drágulnak a szeszesitalok - Kevesebbet isznak a magyarok

Bár csökken a szeszesital fogyasztás Magyarországon, a drasztikus visszaesés még elmaradt eddig az ünnepeket is magában foglaló október-decemberi negyedévben, így az évközi áremeléseknek köszönhetően növelni tudta bevételeit az időszakban a Zwack – derül ki a társaság gyorsjelentéséből. A költségek azonban jelentősen emelkedtek, főként az alapanyag és a csomagolás költségeinek növekedése következtében, így csökkenő nyereségről számolt be a hazai italgyártó. Megnyugtató viszont a befektetőknek, hogy a március végén záruló üzleti évre az egy évvel korábbihoz hasonló eredményt vár a menedzsment.

Közel 13 milliárd forintos bruttó értékesítéssel zárta az ünnepeket is magában foglaló negyedik negyedévet a Zwack, ami 6 százalékos növekedés 2021 azonos időszakához képest – derül ki a társaság ma publikált gyorsjelentéséből. Tavaly mind a minőségi termékek, mind a prémium szegmens növekedni tudott, a prémium szegmensen belül kiemelkedően teljesített a Kalumba a két új ízvariáns (mangó és vérnarancs) sikeres piaci bevezetésének köszönhetően, de a Fütyülős, valamint a Kalinka értékesítései is az átlagon felül nőttek. A forgalmazott termékeken belül az ásványvíz, valamint a borok és a pezsgők eladásai mutattak erősebb növekedést.

A 2022. július 1-től életbe lépő adóváltozások következtében a szesz jövedéki adója jelentősen emelkedett, így a december végén zárult negyedévben 60 százalékkal magasabb jövedéki adó keletkezett a Zwacknál az értékesítések után, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor megszűnt a népegészségügyi adó fizetési kötelezettség. A bruttó árbevétel egyszámjegyű növekedése mellett a társaság adófizetési kötelezettsége közel ugyanannyi volt 2022 negyedik negyedévében, mint egy évvel korábban, ennek köszönhetően az adókkal csökkentett nettó árbevétel nagyobb mértékben, 11,5 százalékkal növekedett év/év alapon.

A 12 havi gördülő nettó árbevétel több mint 15 éves csúcsra emelkedett, utoljára 2007 negyedik negyedévében ért el a jelenleginél magasabb értéket.

A folyamatos alap-és csomagolóanyag áremelkedéssel együtt jelentős költségnövekedéssel szembesült a cég tavaly, így a profitabilitás védelme érdekében a Zwack júliustól rendkívüli évközi áremelést hajtott végre a teljes portfólión, amelynek mértéke átlagosan 7 százalék volt. A júniusban bejelentett áremelés azonnali hatása volt, hogy előrehozott vásárlásokat generált, elsősorban a nagykereskedőknél, ami kedvezőtlenül hatott az őszi negyedév értékesítési számaira. Az október-decemberi negyedévben a belföldi értékesítés újra növekedni tudott értékben, amely többnyire a kiskereskedelmi értékesítésben realizálódott.

Ugyanakkor volumenben összességében már csökkenést mutatott annak ellenére is, hogy a partnerek egy része a 2023. januári áremelés miatt az év végére extra készleteket épített még a 2022-es alacsonyabb beszerzési árakon - derül ki a Zwack gyorsjelentéséből.

Az exportpiacok közül Olaszországban, Romániában és Szlovákiában ért el erőteljesebb növekedést a Zwack, valamint a duty free értékesítés is megugrott a légiközlekedés fellendülésével. Az export árbevétel növekedéséhez a forint gyengülése is hozzájárult.

Költségoldalon viszont nem kedvezett a forintgyengülés a Zwacknak, az anyagköltségek több mint 30 százalékkal ugrottak meg 2022. negyedik naptári negyedévében, ami mögött a forint gyengülése és az alapanyag beszerzési árak együttes hatása áll.

A drasztikus költségnövekedés eredményeként a profitráták csökkentek a Zwacknál, a bruttó fedezeti szint 53,7 százalékra esett, ami több mint 7 százalékpontos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest és 2018 első negyedéve óta nem látott mélypontot jelent.

A személyi jellegű költségek kisebb mértékben, de szintén kétszámjegyű ütemben emelkedtek, tavaly, az áprilisban kezdődött üzleti év elején a társaság átlagosan 10 százalékos bérfejlesztést hajtott végre. A személyi jellegű ráfordításokat növelték az egyéb személyi jellegű költségek, mint a konferenciák és tréningek, valamint az, hogy a társaság a rezsiemelkedés közepette a fűtési szezon idején októbertől márciusig rezsipótlékot nyújt a munkavállalóinak havi 30 ezer forint értékben.

A Zwack negyedéves számai (millió HUF) 2021. október-december 2022. október-december változás Bruttó értékesítés 12242 12995 6,2% Jövedéki adó 3347 5357 60,1% Népegészségügyi termékadó 2046 1 -100,0% Nettó árbevétel 6849 7637 11,5% Anyagköltségek 2681 3534 31,8% Bruttó fedezet 4168 4103 -1,6% Személyi jellegű költségek 855 949 11,0% Értékcsökkenés 145 180 24,1% Egyéb működési költségek 1072 1200 11,9% Üzemi eredmény 2393 2123 -11,3% Adózás előtti eredmény 2407 2176 -9,6% Adózott eredmény 2060 1838 -10,8% Forrás: Zwack, Portfolio

Az értékcsökkenési leírás több mint 24 százalékkal emelkedett a negyedévben, amit az ingatlanok, gépek, berendezések értékcsökkenési leírása mellett az is megdobott, hogy a raklapokra a folyamatos drágulás miatt a bázisidőszakhoz képest emelkedett az azonnali értékcsökkenési leírás. Az egyéb működési ráfordítások emelkedésében az üzemanyagok drágulása miatti növekvő fuvarköltségek játszották a főszerepet, emellett a raktározási költségeket növelte a megemelkedett alapanyag készletszint, amit az áruhiány esetleges elkerülése miatt biztosított be a vállalat. Nőttek a karbantartási költségek, a vagyonvédelmi, a biztosítási díjak és a szakértői díjak és késedelmes szállítások miatt kötbért is fizetett a cég. A forintgyengülés miatti árfolyamveszteség szintén rontotta az eredményt az időszakban.

Mindezek eredményeként a működési eredmény 2,1 milliárd forintot tett ki az október-decemberi negyedévben, ami 11 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szintről. Az adózott eredmény 1,8 milliárd forintot ért el, ami közel 11 százalékos csökkenés év/év alapon.

A menedzsment kommentárja szerint a várakozásokkal ellentétben nem következett be drasztikus fogyasztásvisszaesés, ezért a lezárt időszak eredménye jelentősen felülmúlta a vezetőség kalkulációit.

A folyó negyedévre, ami a Zwack pénzügyi évének utolsó, negyedik negyedévre, továbbra is számol a fogyasztás visszaesésével a vállalat, viszont a legutóbbi erős negyedévben köszönhetően a teljes üzleti év végére az előző évihez hasonló profitot vár a menedzsment.

A 2022. március végén zárult pénzügyi évben 3,2 milliárd forintos adózott eredményt könyvelt el a Zwack, jelenleg a folyó pénzügyi év első három negyedévében több mint 3,8 milliárd forintra rúg az adózott eredmény.

Az üzleti környezettel kapcsolatban a társaság elmondta, hogy mivel a társaság bevételének közel 90 százaléka a hazai piacról származik, így gazdálkodását alapvetően határozza meg a belföldi kereslet alakulása. A hazai prémium szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett a szórakozóhelyek, éttermek bezárásával. A közelmúltban tapasztalható fellendülés után a fogyasztás eddig növekvő trendjét a magas infláció, a magasabb polci árak és a megemelt adók egyre érzékelhetőbb módon lefékezték. Az alapanyagárak és a csomagolóanyag árak emelkedésnek, ami hatással lesz a termékek fogyasztói árára is, emellett a háztartások általános vásárló erejének változása bizonytalanná teszi a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet.

A Zwack részvényei 1,8 százalékos pluszban állnak a ma délelőtti kereskedésben a negyedéves jelentést követően.

A vállalat inkább osztalékpapír, az osztalékkilátások szempontjából pedig jó hír a befektetőknek, hogy a költségemelkedés és a bizonytalan környezet ellenére a menedzsment az egy évvel korábbihoz hasonló eredményt vár a március végén záruló pénzügyi évben.

