Szerdától felfüggeszti a dollár-utalásokat a világ legnagyobb kriptotőzsdéje

A Binance nem magyarázta meg a döntés okát, bár a vállalat ugyanebben a tweetben hozzátette: "Keményen dolgozunk azon, hogy a lehető leghamarabb újraindítsuk a szolgáltatást. A kriptovásárlás és -eladás minden más módja továbbra sem érintett".

From February 8th, we will temporarily suspend all USD bank transfers. Only a small proportion of our users will be impacted by this and we are working hard to restart the service as soon as possible.All other methods of buying and selling crypto remain unaffected. {:url}