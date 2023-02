Ma bemutatta a ChatGpt riválisát a Google - azóta zuhan az árfolyama

Több mint 8%-ot zuhantak a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részvényei, miután bemutatta, hol tart a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

A Párizsban tartott eseményen az Alphabet a ChatGpt riválisának szánt, Bard névre hallgató chatbotját mutatta be. Úgy tűnik azonban, hogy a befektetőknek nem nyerte el a tetszését a mutatvány, hiszen a részvényárfolyam váratlanul nagy zuhanásba kezdett. Közel 8,5%-os esés után érkezett ugyan némi korrekció, de az árfolyam így is 7,5%-kal van a tegnapi záróára alatt.

Mindeközben a ChatGpt-vel zajos sikert elérő Microsoft közel 1%-os emelkedésben van az amúgy ma nem túl erős tengerentúli részvénypiacon. A Microsoft egyébként éppen tegnap jelentette be, hogy a chatbotját összekapcsolja a Bing keresőjével. A párizsi eseményen az Alphabet is hasonlót ígért, hiszen a jóval népszerűbb Google keresővel való együttműködést jelentette be.

Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy konkrétan mi váltotta ki a befektetők kiábrándulását. A Reuters még délelőtt arról számolt be, hogy a Twitterre szánt Bard-reklámot egy szűkebb csoporton tesztelve gyenge eredmények születtek, a Bard pontatlan válaszokat adott. A Forbes arról ír, hogy a Twitter bejegyzésben azt a kérdést szegezték neki Bardnak, hogy mit mondjon a felhasználó a Webb Űrteleszkópról a 9 éves fiának. Erre a szolgáltatás azt válaszolta, hogy a teleszkóp "elkészítette a legelső képeket egy bolygóról a saját Naprendszerünkön kívül". Csakhogy azt első ilyen még 2004-ben készült, jóval a Webb-teleszkóp működésbe lépése előtt.

Az ilyen árfolyammozgás elég csúfos fiaskót mutat (100 milliárd dolláros piaci kapitalizáció csökkenést), de érdemes megjegyezni, hogy az árfolyam most van a januári végi szintjénél, a mai esésben tulajdonképpen a február eleji nagy emelkedést adta vissza.

