Hitelesség és transzparencia: ítéletet mondtak a hazai tőzsdei cégekről

Idén 22. alkalommal készítette el transzparencia-felmérését a Portfolio, melynek során alapkezelők és elemzők pontozzák a hazai tőzsdei vállalatokat olyan szempontok alapján, mint a gyorsjelentések minősége, a tájékoztatás hitelessége, vagy az alkalomszerűen adott információk minősége. Az utóbbi években a mid-cap vállalatok előretörése volt megfigyelhető, és ahogy tavaly, így idén sem blue chip végzett az élen, de a hagyományosan magas pontszámokat kapó OTP idén is előkelő helyezést ért el.

Megőrizte tavaly megszerzett elsőségét az Alteo a portfolio éves rendszerességgel elkészített transzparencia-felmérésén. a hazai alapkezelők és elemzők ítélete szerint a zöldenergia-vállalat a legtranszparensebben működő társaság a BUX indexben szereplő cégek közül az egyes kategóriákra adott pontszámok átlaga alapján.

Különösen az alkalomszerűen adott, ad-hoc információk minősége és a kapcsolattartó alkalmassága alapján értékelték kiemelkedően jóra az Alteót a válaszadók.

A blue chipek közül az OTP-t ítélték a leginkább transzparensnek a piaci szereplők, az összesítésben pedig a második helyen végzett idén a bank. Az OTP hagyományosan jól teljesít felmérésünkön, többször állt az élen a felmérés 22 éves története során. A dobogó harmadik fokára egy mid-cap állhatott fel, a Nyomda, amely egy helyet javított a tavalyi eredményhez képest és szintén nem jelent nagy meglepetést, mivel jellemzően a mezőny elején végez évről évre.

Míg tavaly csak az OTP került be a top 5-be a blue chipek közül, idén a Richter is ebben az elit klubban szerepel, de még így is az utóbbi években jelentős javulást mutató mid-capek uralják a lista elejét. Az Alteo és a Nyomda mellett idén a Masterplast is befért az öt leginkább transzparens hazai vállalat közé az előző évi hetedik hely után.

A módszertan



Felmérésünkben hat szempont alapján értékelhették az elemzők és alapkezelők a BUX-indexben szereplő társaságokat, a hazai cégeket 1-10-es skálán (1 a legrosszabb, 10 a legjobb) osztályozhatták.



Az első szempont a társaság egészének transzparenciája, de rákérdeztük arra is, hogy mennyire hitelesnek a tájékoztatás az egyes cégeknél, és hogy az ad-hoc információk milyen minőségűek, ezen felül értékelhették az alapkezelők és az elemzők a befektetői kapcsolattartók felkészültségét, továbbá azt is, hogy milyen minőségű gyorsjelentéseket tesznek közzé a társaságok.



A felmérésben idén a következő cégek elemzői és alapkezelői vettek részt: Accorde Alapkezelő, Allianz Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Concorde, Dialóg Befektetési Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Equilor Befektetési Zrt., Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Securities, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Így változott a BUX-tagok transzparenciája

A felmérésben szereplő BUX-vállalatok közül többségben vannak azok, ahol csökkent az összesített transzparencia pontszám tavalyhoz képest az elemzők és alapkezelők ítélete szerint, a blue chipek közül egyedül a Richter tudott minimálisan javítani. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy összességében csökkent a hazai vállalatok transzparenciája, viszont komolyabb ugrások nem voltak, mindegyik cégnél 1 pontnál kisebb mértékű volt a változás.

Pontban mérve a legnagyobb javulást a CIG Pannónia mutatta, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a biztosítótársaság a mezőny hátsó felében végzett tavaly és idén is és alacsonyabb bázisról indult, a legnagyobb visszaesés pedig a Graphisoft Parknál látszik, ami a csökkenés ellenére is közel 8 pontos átlaggal zárta a felmérést, ami a hatodik helyre volt elegendő az összesített listában.

A CIG Pannóniánál százalékosan is nagy volt a változás, a legnagyobb visszaesést pedig az Akko Invest mutatta.

A kategóriák

Az első kategória, amit a hazai alapkezelők és elemzők pontoztak, a társaság egészének transzparenciája. A tavalyi első helyezett Graphisoft Park idén a top 5-be sem fért bele, az OTP ugrott az élre az egy évvel ezelőtti második hely után. Nagyot javított a Waberer’s, amely a tavalyi nyolcadik hely után idén megszerezte a negyedik helyezést, holtversenyben a Nyomdával és minimálisan marad csak el a két cég a harmadik helyen álló Masterplasttól.

A tájékoztatás hitelessége alapján viszont a Graphisoft Park meg tudta őrizni tavalyi első helyét, az OTP pedig a második legmagasabb pontszámmal büszkélkedhet. A blue chipek közül a Richter ahogy tavaly, úgy idén is be tudott kerülni az öt legjobb közé. Az élen állók közül mindenkinél csökkent a pontszám, kivéve a Nyomdát, amelynél minimális emelkedés látszik.

Az ad-hoc információk minőségét az Alteónál ítélték a legjobbnak a hazai elemzők és alapkezelők. A jelenleg felvásárlás álló cég megőrizte tavalyi vezető helyét annak ellenére, hogy a pontszámban jelentős csökkenés látszik, az OTP pedig egy minimális javulással a második helyre ért fel.

A kapcsolattartók alkalmasságára vonatkozó kérdésre erős pontszámok születtek, 8,4 pont alatt nem lehetett bekerülni a top 5-be. A legmagasabb pontszámot az Alteo kapcsolattartója kapta és ebben a kategóriában is arattak a mid-capek, az OTP-n kívül egy blue chip sem tudott bekerülni az öt legjobb közé.

A gyorsjelentés minőségét tekintve viszont erősek a blue chipek, az első helyen az OTP végzett, a Mol a tavalyi negyedik hely után idén a második helyre kapaszkodott fel és még a Magyar Telekom is befért az öt legjobb közé. A mid-capek közül az Alteo és a Graphisoft Park gyorsjelentéseit ítélte a leginkább transzparensnek a piac.

Az utóbbi években a mid-capek előretörése volt megfigyelhető a hazai tőzsdén a transzparencia tekintetében és úgy tűnik, hogy idén is meg tudták őrizni pozícióikat. a blue chipek közül egyedül az OTP volt az, amelyik be tudott kerülni a legjobb öt közé mindegyik vizsgált szempont szerint.

Az OTP szakemberei számtalan befektetői eseményen, prezentáción, konferencián, háttéreseményen vesznek részt, ahol az intézményi befektetők személyesen is információkat szerezhetnek a bankcsoport és az iparág működéséről. A piaci szereplők értékelik az OTP működéséről elérhető adatok széles palettáját, a részletes negyedéves és éves beszámolóktól az online elérhető adatbázison keresztül a részletes befektetői prezentációkig.

A pontszámok jellemzően csökkentek a tavalyi évhez képest az élmezőnyben, de nagy átrendeződés nem látszik idén a sorrendben a 2022 elején publikált felméréshez képest. Általánosságban elmondható, hogy a blue chipek a gyorsjelentések tekintetében még mindig erősek.

Befektetői kapcsolattartás

Ennél a kategóriánál a megkérdezett piaci szereplők szavazhatnak olyan szakemberekről, akik aktívan részt vesznek a kis- és nagybefektetőkkel történő kapcsolattartásban, és akik tevékenységükkel sokat tesznek a hazai tőkepiac fejlődéséért. Itt éveken keresztül a Mol befekteti kapcsolattartója végzett az élen, míg tavaly egy mid-cap nyert, a Nyomda befektetői kapcsolattartója kapta a legtöbb szavazatot. Idén holtversenyben az OTP befektetői kapcsolattartója, Pataki Sándor és a Masterplast vezérigazgatója, Nádasi Róbert gyűjtötte be a legtöbb voksot a hazai elemzőktől és alapkezelőktől.