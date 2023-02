Jön a Kormányinfó és az EU-csúcs, mi várható a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,8 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,05 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,67 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.

A befektetők a negyedéves vállalati gyorsjelentéseket emésztik, ma tette közzé negyedik negyedéves számait a Toyota, amelyben arról számolt be az autógyártó, hogy működési eredménye 22 százalékkal megugrott.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,79 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,37 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,46 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthonról nem érkeznek fontos adatok, de elkezdődik az EU-csúcs, ahonnan ezúttal is érkezhetnek nagy mondások és 10 órakor Kormányinfó veszi kezdetét. Az eseményre a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul azután, hogy háromnapos kihelyezett kormányülést tartott hétfőtől Orbán Viktor Sopronban, és a hírek szerint például sok energetikai projektről, illetve az uniós helyreállítási hitelből való finanszírozásukról is döntés születhetett.

A külföldi adatok közül kiemelhető, hogy ma a Bizottság ismerteti a makrogazdasági előrejelzését, és a Fed szigorítási ciklusának csúcsához közeledve ismét érdemes figyelni a heti segélykérelmeket az USA-ban.

2023. február 6. - február 12. Makronaptár Magyar makrogazdaság február 6. hétfő 8:30 MNB Biztosítók mérlege Q4 február 6. hétfő 8:30 KSH Kiskereskedelem dec. február 7. kedd 8:30 KSH Ipar (első becslés) dec. február 7. kedd 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák dec. február 7. kedd 8:30 MNB Devizatartalék jan. február 7. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 8. szerda 8:30 KSH Külkereskedelem (első becslés) dec. február 8. szerda 11:00 PM Előzetes ÁHT jan. február 10. péntek 8:30 KSH Infláció jan. Nemzetközi makrogazdaság február 6. hétfő 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. február 6. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem jan. február 6. hétfő 14:00 Németo. Infláció jan. február 7. kedd 8:00 Németo. Ipari termelés dec. február 7. kedd 14:30 USA Külkereskedelem dec. február 9. csütörtök EU EU-csúcs február 9. csütörtök 11:00 EU Bizottsági előrejelzés február 9. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek február 10. péntek 2:30 Kína Infláció jan. február 10. péntek 8:00 UK GDP Q4 február 10. péntek 16:00 USA Michigan-index feb. február 10. péntek 16:00 USA Inflációs várakozások (5 éves) feb. február 10. péntek 20:00 USA Államháztartás jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,6 százalékos elmozdulással a FTSE MIB index áll az élen, a sereghajtó 2,4 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 9,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 949,01 -0,6% -0,4% 0,9% 2,4% -4,3% 42,3% S&P 500 4 117,86 -1,1% 0,0% 5,7% 7,2% -8,9% 59,5% Nasdaq 12 495,38 -1,8% 1,1% 13,2% 14,2% -15,3% 98,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 606,46 -0,3% 0,9% 6,3% 5,8% 1,2% 26,1% Hang Seng 21 283,52 -0,1% -3,6% 1,4% 7,6% -12,5% -30,1% CSI 300 4 076,14 -0,4% -2,9% 2,4% 5,3% -11,6% 1,6% Európai részvényindexek DAX 15 412,05 0,6% 1,5% 5,5% 10,7% 1,1% 25,7% CAC 7 119,83 -0,2% 0,6% 3,8% 10,0% 1,3% 38,2% FTSE 7 885,17 0,3% 1,6% 2,4% 5,8% 4,2% 10,0% FTSE MIB 27 160,73 0,2% 1,7% 7,9% 14,6% 2,8% 20,9% IBEX 9 227,3 0,6% 1,4% 6,0% 12,1% 6,4% -5,4% Régiós részvényindexek BUX 45 883,27 1,5% 1,5% 1,0% 4,8% -13,2% 18,0% ATX 3 434,81 1,4% 1,7% 5,0% 9,9% -13,1% 1,1% PX 1 374,8 1,4% 2,4% 10,0% 14,4% -6,1% 23,0% WIG20 60 952,29 0,8% 0,8% 1,8% 6,1% -10,5% -2,6% Magyar blue chipek OTP 10 935 2,0% 2,9% 1,5% 8,2% -39,4% -1,7% Mol 2 762 1,0% 1,9% 4,3% 6,1% 1,9% -4,4% Richter 8 160 1,5% 0,2% -3,1% -1,7% -1,5% 27,4% Magyar Telekom 371 1,1% -3,3% 4,5% 9,4% -12,1% -19,0% Nyersanyagok WTI 77,14 0,0% 1,0% 4,6% -3,9% -13,7% 25,9% Brent 83,87 0,0% 1,1% 6,6% -1,2% -7,8% 29,8% Arany 1 875,37 0,0% -2,8% 0,7% 3,3% 2,7% 42,5% Ezüst 23,57 0,0% 0,2% -1,2% -0,8% 1,4% 44,2% Devizák EURHUF 387,3500 -1,6% -0,7% -2,1% -3,3% 9,4% 24,4% USDHUF 361,1824 -1,9% 1,1% -3,2% -3,7% 16,5% 42,2% GBPHUF 435,3401 -1,0% -0,8% -2,9% -3,6% 3,8% 23,0% EURUSD 1,0725 0,3% -1,8% 1,2% 0,5% -6,1% -12,5% USDJPY 131,2 0,0% 1,5% -0,9% -0,4% 13,5% 20,1% GBPUSD 1,2078 0,6% -2,0% 0,3% 0,4% -10,9% -13,7% Kriptovaluták Bitcoin 22 961 -1,3% -3,3% 35,5% 38,3% -47,9% 178,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,63 -1,2% 6,8% 1,7% -5,3% 85,6% 27,8% 10 éves német állampapírhozam 2,33 2,4% 3,1% 5,4% -9,2% 898,7% 230,1% 10 éves magyar állampapírhozam 8,13 -0,1% 1,0% 1,0% -12,1% 72,2% 203,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: getty images