Tényleg már csak nálunk építenek szennyező akkumulátorgyárakat?

Debrecenben gyárat épít a kínai CATL, a vállalat elektromos autókhoz készít majd akkumulátorokat, egy olyan gyárban, ami kategóriájában az egyik legnagyobb lesz egész Európában. A gyárépítést hangos lakossági ellenállás kíséri, és mivel a beruházó és a kormány részéről kevés a releváns információ, ezért egymásnak ellentmondó, sokszor fals információk terjednek a gyár várható környezeti terhelésével, például károsanyag-kibocsátásával vagy zajterhelésével kapcsolatban. Az egyik gyakran elhangzó érv az üzemmel szemben, hogy ehhez hasonlókat már csak periféria országokban építenek, ahol a környezetvédelmi szempontok sokadlagosak. Ez az érv könnyen cáfolható, mivel az elmúlt hónapok bejelentései alapján számos nyugat- és észak-európai országban is épülnek akkumulátor-gyártó gigaüzemek. Az az állítás, hogy csak perifériaországokban épülnek akkumulátor-gyártó üzemek, egyszerűen nem igaz.

A már megvalósult, és a bejelentett projektek alapján az európai akkumulátorgyártás alaposan felpörög majd a következő években, és az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) előrejelzése alapján az évtized második felére már önellátó legyen, vagyis a várható keresletet kielégítsék az európai akkumulátorgyárak.

Miközben tavaly 69 GWh volt a teljes európai akkumulátorcella-gyártás, 2025-re 238, 2027-re 413, 2030-ra pedig 773 GWh-ra emelkedhet a teljes kínálat abban az esetben, ha csak azokat a projekteket vesszük figyelembe, amelyeknél a beruházásokhoz szükséges finanszírozás előteremtése és az építési engedélyek megszerzése már folyamatban van.

Vannak azonban olyan már bejelentett projektek, amelyek még nincsenek ilyen előrehaladott fázisban, így ha azokat is figyelembe vesszük, akkor jóval nagyobb lehet a potenciális európai akkumulátorcella-kapacitás:

minden bejelentett projektet figyelembe véve 2025-re 286 GWh, 2027-re 616, 2030-ra pedig 1395 GWh lehet a teljes kínálat.

Persze addig még sok minden változhat, hiszen szinte havonta érkeznek újabb bejelentések akkukapacitások kiépítéséről/bővítéséről, de az eddig megjelent tervek alapján 2030-ra a legnagyobb akkumulátorgyártó Európában a Debrecenben üzemet építő CATL, a Volkswagen, a Freyr és a Northvolt lehet.

Tavaly az európai kereslet közel felét Európában lévő akkumulátorgyárakból szolgálták ki (nagyrészt a lengyel LG Chem és a magyarországi Samsung SDI üzeméből). Az előrejelzések szerint 2025-re a kereslet 72 százaléka már európai üzemekből is kielégíthető, és 2027-től már az európai elektromosautó-gyártás teljes egészében Európában készült akkumulátorokat használhat. Ha minden olyan projekt is megvalósul, ahol a finanszírozás vagy az engedélyek még bizonytalanok, akkor viszont már 2026-ra önellátó lehet akkumulátorokból Európa, igaz, a teljes autógyártáson belül magasabb elektromsoautó részaránnyal és nagyobb akksikkal kalkuláló industry potential forgatókönyvben csak 2028 lenne az az év, amikor Európa önellátó lehet akkumulátorokból,

de a különböző szcenáriók alapján 2026-2028-ra Európa önellátóvá válhat elektromosautó-akkumulátorokból.

Ha minden projekt megvalósul akkor 2030-ban az európai akkumulátorgyártás 58 százalékát európai, 22 százalékát pedig kínai cégek adnák.

A következő ábrán az európai akkumulátorcella-kereslet és -kínálat várható alakulása látható a következő években. Világoskékkel a kapacitások várható alakulása, sötétkékkel pedig addicionálisan a potenciálisan lehetséges kapacitások láthatók, utóbbiak abban az esetben, ha a bejelentésekben szereplő beruházások mind megvalósulnak. Az ábráról az is leolvasható, hogy a teljes európai kereslet kielégítése európai akkumulátorüzemek termeléséből csak akkor elégíthető ki, ha a finanszírozással vagy létesítési engedélyekkel nem rendelkező projektek egy része is megvalósul.

Forrás: Transport & Environment

A már megvalósult és a tervezett projektek alapján 2027-re több mint ezer GWh akkumulátorkapacitás lesz Európában, ennek közel 15 százalékát a magyar üzemek adják majd, főként a gigantikus, Debrecenben épülő CATL-gyár, amely akkor a második legnagyobb kapacitású ilyen üzem lehet majd a lengyelországi, wroclawi után, amelynek a kapacitását 86-ról 115 GWh-ra növelik 2025-re.

2027-re legalább 12 olyan ország lesz Európában, ahol 10 GWh-nál nagyobb üzemben gyártanak akkumulátorokat.

Forrás: Transport & Environment

A már megvalósult és a tervekben szereplő projektekkel együtt 2030-ra több mint 50 gigafactory lehet Európában, ezek közül 5 Magyarországon. Az európai üzemek teljes kapacitása megközelítheti az 1,8 TWh-t. A térképről is leolvasható, hogy Magyarország a várható kapacitások alapján akkumulátor-gyártó nagyhatalom lesz Európában, Németország mögött a második legnagyobb kapacitás itt épül ki.

2030-ra legalább 16 olyan ország lesz Európában, ahol 10 GWh-nál nagyobb üzemben gyártanak akkumulátorokat.

Forrás: Transport & Environment

A lista folyamatosan bővül, egymást érik a bejelentések, egy relatíve aktuális kép a megvalósult és a bejelentett projektekből a battery-news oldalán található, ahol azok a tervezett projektek is láthatók, amelyek 2030 után valósulnak meg, vagy ahol a tervekben a gyártás indulási időpontja még nem szerepel. Többek között olyan beruházások is szerepelnek az ábrán, mint a Tesla németországi projektje, Elon Musk korábban azt nyilatkozta, hogy Grünheide mellett egyenesen a világ legnagyobb akkumulátorgyárát hoznák létre, amelynek a kapacitása Musk szerint akár 200-250 GWH is lehet.

Forrás: Battery-News.de

Az elmúlt hónapok bejelentései alapján tehát egyértelmű, hogy a következő években nemcsak Magyarországon, hanem Európa szerte, így többek között Franciaországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Svájcban vagy Norvégiában is épülnek akkumulátorgyárak, és az egyes országok között komoly verseny alakult ki, hogy magukhoz vonzzák ezeket az üzemeket.

