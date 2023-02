Felemás elmozdulások az amerikai tőzsdén

Nemrég a Portfolio is beszámolt róla, hogy egyfajta árháború alakult ki a legnagyobb autógyártók között a kínai elektromos jármű piacon, miután a Tesla elsőként több ütemben is csökkenteni kezdte egyes modelljeinek árát, amit aztán a riválisok is kénytelenek voltak lekövetni. A Reuters információi szerint azonban most úgy tűnik, eljött a fordulat ideje, ugyanis egyes modellek esetében hosszú idő után ismét áremelést hajtott végre a Tesla, azt követően, hogy számottevően növelni tudta részesedését a kínai piacon, és a kereslet is jócskán megnövekedett a kedvezőbb árazás következtében.