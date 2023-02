Itt az ukrajnai háború egyik nagy nyertese, a Magyarországon is aktív multi

Kaszab Balázs 2023. február 10. 09:00

A NATO tagállamok körében már az orosz-ukrán konfliktus széles körű, fegyveres eszkalálódását megelőzően döntés született a hadiipari kiadások növeléséről, a háború 2022. februári kitörésével azonban alapvetően változtak meg a nyugati országok prioritásai, a széleskörű fenyegetettség következtében pedig soha nem látott összegeket fordítanak a haderőfejlesztésére. Lényegében kijelenthetjük, hogy költségeit tekintve egy minden eddiginél nagyobb globális fegyverkezési verseny vette kezdetét, amelynek eddigi legnagyobb nyertese a hazánkban is aktív Rheinmetall. A német vállalat sorra kapja a megrendeléseket, portfóliója pedig a következő években tovább bővülhet világszerte népszerű fegyverekkel, mint a HIMARS rakéta-sorozatvető, ezt pedig a befektetők is árazzák, a vállalat részvényárfolyama kilőtt, és korábban soha nem látott csúcsokra emelkedett. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a 4iG partneréről, a Magyarországon is aktív Rheinmetallról.