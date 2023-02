Meglepő inflációs adat érkezett, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,9 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,19 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,85 százalékot esett, míg a CSI 300 1,27 százalékos mínuszban áll.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,48 százalékot eshet, a CAC 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,76 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a januári magyar inflációs adat, és még több fontos közlés is péntekre esik: a kínai inflációt, a negyedik negyedéves brit GDP-t is ekkor ismerjük meg, de érdemes lesz figyelni a Michigani Egyetem hangulatindexét (immár februárról), és az amerikai inflációs várakozásokat, amelyeket a Fed is szorosan követ.

2023. február 6. - február 12. Makronaptár Magyar makrogazdaság február 6. hétfő 8:30 MNB Biztosítók mérlege Q4 február 6. hétfő 8:30 KSH Kiskereskedelem dec. február 7. kedd 8:30 KSH Ipar (első becslés) dec. február 7. kedd 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák dec. február 7. kedd 8:30 MNB Devizatartalék jan. február 7. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 8. szerda 8:30 KSH Külkereskedelem (első becslés) dec. február 8. szerda 11:00 PM Előzetes ÁHT jan. február 10. péntek 8:30 KSH Infláció jan. Nemzetközi makrogazdaság február 6. hétfő 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. február 6. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem jan. február 6. hétfő 14:00 Németo. Infláció jan. február 7. kedd 8:00 Németo. Ipari termelés dec. február 7. kedd 14:30 USA Külkereskedelem dec. február 9. csütörtök EU EU-csúcs február 9. csütörtök 11:00 EU Bizottsági előrejelzés február 9. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek február 10. péntek 2:30 Kína Infláció jan. február 10. péntek 8:00 UK GDP Q4 február 10. péntek 16:00 USA Michigan-index feb. február 10. péntek 16:00 USA Inflációs várakozások (5 éves) feb. február 10. péntek 20:00 USA Államháztartás jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,0 százalékos elmozdulással a FTSE MIB index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 10,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,6 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 699,88 -0,7% -1,0% 0,5% 1,7% -5,8% 39,3% S&P 500 4 081,5 -0,9% -2,4% 4,9% 6,3% -11,0% 55,8% Nasdaq 12 381,17 -0,9% -3,3% 11,5% 13,2% -17,8% 93,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 584,35 -0,1% 0,7% 6,2% 5,7% 0,0% 29,0% Hang Seng 21 624,36 1,6% -1,5% 1,1% 9,3% -12,9% -26,7% CSI 300 4 130,86 1,3% -1,2% 2,9% 6,7% -11,2% 7,6% Európai részvényindexek DAX 15 523,42 0,7% 0,1% 4,9% 11,5% 0,3% 28,2% CAC 7 188,36 1,0% 0,3% 4,1% 11,0% 0,8% 41,5% FTSE 7 911,15 0,3% 1,2% 2,4% 6,2% 3,5% 11,5% FTSE MIB 27 503,75 1,3% 1,5% 8,3% 16,0% 1,4% 24,1% IBEX 9 243,5 0,2% 0,1% 6,3% 12,3% 4,5% -4,1% Régiós részvényindexek BUX 45 936,46 0,1% 0,6% 0,2% 4,9% -13,2% 19,9% ATX 3 474,86 1,2% 2,6% 6,2% 11,1% -14,4% 3,6% PX 1 388,77 1,0% 2,7% 9,3% 15,6% -6,3% 25,6% WIG20 61 394,17 0,7% 0,0% 0,0% 6,8% -10,4% -0,9% Magyar blue chipek OTP 11 200 2,4% 4,0% 2,8% 10,8% -38,7% 0,0% Mol 2 764 0,1% 0,5% 3,2% 6,2% 2,3% -3,3% Richter 7 915 -3,0% -3,0% -6,2% -4,6% -2,4% 32,2% Magyar Telekom 360 -3,0% -6,1% 0,0% 6,2% -16,1% -21,4% Nyersanyagok WTI 78,06 -0,5% 2,9% 4,6% -2,7% -12,9% 31,6% Brent 83,87 0,0% 1,9% 5,2% -1,2% -8,5% 32,2% Arany 1 874,28 0,0% -2,5% -0,1% 3,2% 2,4% 42,7% Ezüst 22,24 -0,5% -5,6% -6,6% -6,4% -4,5% 36,9% Devizák EURHUF 385,5250 -0,5% -0,1% -2,9% -3,7% 9,3% 23,5% USDHUF 358,2281 -0,8% 1,6% -3,0% -4,5% 16,1% 40,5% GBPHUF 437,5901 0,5% 1,2% -2,8% -3,1% 4,6% 24,1% EURUSD 1,0762 0,3% -1,6% 0,2% 0,8% -5,8% -12,1% USDJPY 131,4600 0,0% 2,4% -0,4% -0,2% 13,9% 21,0% GBPUSD 1,2171 0,8% -1,0% -0,2% 1,2% -10,2% -11,9% Kriptovaluták Bitcoin 21 802 -5,0% -7,2% 26,9% 31,3% -50,9% 150,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,69 1,6% 8,6% 4,9% -3,7% 91,3% 29,8% 10 éves német állampapírhozam 2,27 -2,5% 12,0% 2,3% -11,5% 1 088,0% 228,4% 10 éves magyar állampapírhozam 7,83 -3,7% -0,9% -2,2% -15,4% 69,1% 197,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

