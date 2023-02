Megszólalt a debreceni akkumulátorgyár kínai anyacége: nem fogjuk rombolni a környezetet

A kínai anyacég jelenleg a magyarországi környezetvédelmi engedély benyújtásán dolgozik, a debreceni gyáregységben az akkumulátorokhoz szükséges cellákat és különböző modulokat is előállítanak majd, és az első létesítmények három éven beül készülhetnek el. A válaszok alapján az látszik, hogy a lítium-ion akkumulátorok előállításához számos ásványi nyersanyagra – többek között lítiumra, nikkelre és mangánra – lesz szükség, de az akkumulátorok típusától is függ, hogy milyen ásványi anyagokat kell beszerezni az előállításukhoz. A CATL-üzem ISO 14001 környezetvédelmi irányítási rendszert fog ezen a telephelyen bevezetni – tették hozzá.

A cég hangsúlyozta:

A gyáraink világszerte jelenleg is normálisan, minden szabálynak megfelelően működnek. Ez azt bizonyítja, távolról sem vagyunk környezetrombolók. Sőt, éppen ellenkezőleg: hozzájárulunk a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez. A gyártási tervünket pedig az ügyfelek igényeihez és a piaci kereslethez igazítjuk.

Hangsúlyozták azt is, hogy a gyártási tevékenységet zárt, megfelelően szigetelt épületekben fogják végezni, így a tevékenységből nem várható talaj- és talajvízszennyezés. Ennek igazolására a telephelyen belül külön monitoring rendszert építenek ki, és a méréseket a hatóság által előírt gyakorisággal fogják végezni. Továbbá annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélyes anyag a környezetbe, zárt technológiát, rozsdavédett tartályokat, légszűrést alkalmaznak, valamint rendszeresen tartanak majd karbantartást és a veszélyzónákat folyamatosan is ellenőrzik.

Ezek alapján leszögezték:

A számított levegőterhelés a túlbecslések ellenére, a telephelyen belül is az egészségügyi határérték alatt fog maradni. A projekt nem jelent környezeti és egészségügyi kockázatot.

A CATL azt is közölte, hogy telephelyeiken világszerte a „jó szomszéd” filozófiáját követik a gyárakat körülvevő közösségekkel. Úgy fogalmaznak: mindig a helyi lakosok jólétét tekintik elsődleges szempontnak és ezért kiemelték: „számunkra Debrecenben a lakosság vízellátásának biztonsága az első helyen áll. Az üzem vízfogyasztása nem veszélyezteti a helyi ivóvízellátást”.

Azt is közölték, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb technológia alkalmazása miatt az üzem átlagosan 3378 köbméter/nap vízfogyasztást fog eredményezni, és számításaik szerint Debrecen jelenlegi vízfogyasztásához képest ez nem jelentős mennyiség. Továbbá jelenleg a hűtőtornyoknál a szürkevíz felhasználását mérlegelik, amely a teljes vízfogyasztás mintegy hetven százalékát adná. A beruházás jelenlegi státusza a tájékoztatásuk szerint a magyar törvényeknek és előírásoknak megfelelően a tervek szerint halad.

A kínai gyártó kitért arra is, hogy miért választották Magyarországot:

Az ország nagy múltra tekint vissza az autógyártásban, és jó ipari alapokkal rendelkezik.

A környező területeken nagy mennyiségben található az akkumulátorokhoz szükséges alapanyag, és az egyéb kapcsolódó anyagok is könnyen beszerezhetők. Így a jó ipari környezet és a CATL akkumulátor-technológiájának kombinációja jobban hozzájárulhat az európai közlekedés villamosításához.

Magyarország Európa közepén helyezkedik el, és számos autóipari vállalat található az országban. Ez összességében lehetővé teszi, hogy egy itteni gyárral jobban és időben reagáljon a vevői igényekre.

Magyarország, és azon belül különösen Debrecen, nagyszerű befektetési környezettel, jó közlekedési és építőipari infrastruktúrával, valamint nagyszámú és versenyképes humánerőforrással rendelkezik.

A beruházó azt is kiemelte: a projekt Debrecennek és Magyarországnak is jelentős adóbevételeket generál és munkahelyeket teremt, a helyi gazdaság új hajtóerejévé válhat a jövőben. A legjobb minőségű akkumulátor-termékeket tervezik ebben a gyárban biztosítani az ügyfeleiknek, ráadásul ez szerintük felgyorsítja az e-mobilitásra való átállást nemcsak Magyarországon, de Európában is.

Címlapkép forrása: Getty Images