Beleszállt hét uniós tagállam a brüsszeli árampiaci reformtervbe: csak lassan a testtel!

A levél szerint Dánia viszi azon hét ország között a prímet (Németország, Dánia, Észtország, Finnország, Luxemburg, Lettország, Hollandia), amelyek közös levélben hívják fel a Bizottság figyelmét a saját szempontjaikra és a fő üzenetet leginkább Lars Aagaard, Dánia energiaügyi minisztere fogalmazta meg, aki a Reuters betekintése szerint azt rögzítette:

Ellen kell állnunk annak a kísértésnek, hogy megöljük azt az aranytojást tojó tyúkot, amely az elmúlt évtizedben az egységes villamosenergia-piacunk volt. A meglévő keret célzott kiigazításain túlmutató reformokat alapos hatásvizsgálatnak kell alátámasztania, és nem szabad válsághelyzetben elfogadni.

Ezzel tehát egyrészt mélyreható, átfogó reform helyett célzott intézkedéseket lát csak szükségesnek a tárcavezető (a többi országgal egyeztetett álláspont szerint), másrészt azt se tartja jó ötletnek, hogy kapkodva, mélyebb elemzések nélkül változtassanak a szabályokon.

A Bizottság által nyilvános konzultációra kitett anyag egyik fő célkitűzése az, hogy távolítsa a fosszilis energiahordozók (főként a gáz) árának befolyását a nagykereskedelmi villamos energia árakra, hogy így is le lehessen szorítani a piaci áramárakat, másrészt egyúttal a dekarbonizáció útján is haladjanak tovább az áramtermelők.

Bár a Bizottság már hónapok óta ígéri, hogy mélyreható reformokban gondolkodik, és ezt például a spanyolok és portugálok is szorgalmazzák, a fenti hét országból álló koalíció ezt a jelek szerint nem tartja jó ötletnek, főleg nem kapkodva meghozott lépések mentén. A spanyolok például kötelezővé tennék az erőművek esetében az áttérést a hosszú távú, rögzített árú szerződésekre, hogy megpróbálják korlátozni az árkiugrásokat, ez viszont a fenti „koalíció” tagjai szerint fékezheti a megújuló energiába történő hatalmas beruházásokat.

Éppen ezért úgy látják, hogy bár például az árkülönbözetre vonatkozó szerződéseknek (CfD) lehet szerepe, de ahogy a Politico által is összefoglalt levél rámutat: ezeknek önkéntesnek kell lenniük, az új megújulóenergia-termelésre kell összpontosítaniuk, és továbbra is a piacra kell "reagálniuk", illetve nem szabad visszamenőlegesen is árbevételi korlátot jelenteniük a piaci szereplők számára. A hírügynökség emlékeztet rá, hogy a villamosenergia-ipari érdekképviseleti csoport, az Eurelectric is óva intett a CfD-k kötelezővé tételétől, amely szerinte alááshatja a versenyt az energiapiacon és elriaszthatja a befektetőket.

A hét ország a levelében támogatta a Bizottság azon ötletét, amely megkönnyítené a fogyasztók számára a választást az árakhoz igazodó rugalmas és a rögzített árú áramszolgáltatási szerződések között. Azt a javaslatot ugyanakkor elutasították (szkeptikusak vele kapcsolatban), amely annak a tavaly meghozott ideiglenes uniós intézkedésnek a meghosszabbítására irányul, amely a fosszilis alapú (gázalapú) termelőktől származó váratlan/extraporfit típusú bevételeket a továbbiakban is elvonná.

Ez veszélyeztetheti a befektetők bizalmát a szükséges beruházások iránt

– fogalmazott a hét ország illetékese a levélben, és arra az uniós becslésre hivatkoztak, amely szerint évente több százmilliárd eurónyi megújuló energiaforrást érintő beruházásra van szükség ahhoz, hogy az országok le tudjanak szokni az orosz fosszilis tüzelőanyagokról.

Címlapkép forrása: Shutterstock