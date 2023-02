Visszavágta a Masterplast célárát az MKB

A Masterplast korábban csökkentette 2022-re vonatkozó várakozásait, miután a negyedik negyedév a magas nyersanyagárak, a csökkenő értékesítési volumen és a devizaárfolyamok alakulása miatt kedvezőtlenül alakult – emlékeztet friss elemzésben az MKB. Az elemzőház ennek fényében felülvizsgálta modelljét, és a Masterplastra vonatkozó célárát visszavágta, azonban ajánlása továbbra is vétel.

A negyedik negyedév és a 2022. üzleti év előzetes összesített adatai és tendenciái alapján a Masterplast menedzsmentje módosította a tavaly szeptember 20-i befektetői tájékoztató prezentációban megfogalmazott 2022. évi várakozásait. A társaság 2022-es évre korábbi a 225 millió eurós előrejelzéssel szemben 202 millió eurós árbevételt, a 26,7 millió eurós előrejelzéssel szemben mintegy 20 millió eurós EBITDA-t, a 18,1 millió eurós előrejelzéssel szemben pedig mintegy 15,5 millió eurós adózás utáni nettó nyereséget prognosztizált.

Az MKB legutóbbi DCF modellfrissítését 2022. október végén tette közzé. Akkor a célárát 7 395 forintra emelte, és a modelljében azt feltételezte, hogy a 2022. évi eredmény nagyjából megegyezik a menedzsment által közzétett előrejelzéssel. Ehhez képest most a frissített modellben már a 2022-es évre vonatkozó új várakozásokat építették be, és hozzáteszik, hogy a tavalyi, korábbinál gyengébb számok a 2023-2026 közötti időszak eredményét is befolyásolhatják.

A menedzsment által csökkentett várakozások, és az infláció építőiparra gyakorolt negatív hatásai miatt az MKB lefelé módosított az idei és a jövő évi árbevétel-várakozásait a DCF-modelljében. Kiemelik azonban, hogy a Masterplastnál több beruházás a végső fázisba lépett, ami jelentős kapacitásbővítést jelent. Két EPS-gyár és egy XPS-gyár kezdi meg működését, és hamarosan megkezdődik a szálas hőszigetelő gyárak építése is. Emiatt a Masterplastnál további növekedés várható 2023-ban és 2024-ben (bár a korábban vártnál alacsonyabb), de a legjelentősebb bővülés 2025-ben és 2026-ban jöhet.

Az MKB a Masterplast 12 havi célárát 6401 forintra csökkentette, míg az ajánlása továbbra is vétel. Az új célár a hétfői záróárhoz képest 85 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

Ma a papír 1,9 százalékos mínuszban zárt, míg idén 9,7 százalékot esett.

Címlapkép: Portfolio