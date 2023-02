A héten megérkezhet a katari ajánlat a Manchester Unitedre

Az információk szerint a katari konzorcium a hét végén nyújthatja be az ajánlatát a Premier League-ben jelenleg harmadik helyén szereplő klubért. Az egyik forrás arról számolt be, hogy a katari vagyonalap tisztviselői is segítenek az ajánlat előkészítésében.

A hírek megjelenése után a Manchester United árfolyama 5,3 százalékkal emelkedett, majd végül 0,3 százalékos erősödéssel zárt tegnap.

Már nyár óta folyik a spekuláció arról, hogy vajon ki veheti a meg a Manchester Unitedet, miután a Glazer család közölte, hogy nyitott a részesedése eladására. Eddig hivatalosan csak Jim Ratcliffe brit milliárdos jelezte érdeklődését, aki a Goldman Sachs-zal és a JP Morgannel dolgozik egy lehetséges ajánlaton.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 08. Katari befektetők vethettek szemet a Manchester Unitedre, robban az árfolyam

A Qatar Sports Investments, amely a QIA-tól különálló szervezet, már a Paris Saint-Germain francia klub tulajdonosa. Az UEFA előírásai szerint viszont az azonos többségi tulajdonossal rendelkező csapatok nem indulhatnak mindketten a régió nagy bajnokságaiban, köztük a Bajnokok Ligájában. A QSI elnöke, Nasszer Al-Khelaifi is tagja az UEFA végrehajtó bizottságának, amely elfogadja a szabályzatot.

Nem precedens nélküli egyébként, hogy egy tulajdonoshoz tartozó klubok indultak európai versenyben. 2018-ben például a Red Bull Salzburg és az RB Leipzig találkozott az Európa Ligában, miután bebizonyosodott, hogy a két csapat egyértelműen külön van választva annak ellenére, hogy mindkettő a Red Bull Csoporthoz tartozik.

Tamim bin Hamad Al Thani sejk, Katar uralkodó emírje Manchester United szurkoló, és valószínűleg nem akarja elszalasztani a lehetőséget, hogy a világ egyik legnagyobb sportmárkájának tartott csapat tulajdonosa legyen. A források szerint az egyeztetések folyamatban vannak, de még nem született végleges döntés arról, hogy mely katari szervezetek fognak tőkét biztosítani az ajánlathoz.

Adam Sommerfeld, a Certus Capital sportbefektetési szakértője úgy becsülte, hogy a Manchester Unitedért tett ajánlatnak meg kellene haladnia a 4 milliárd fontot (4,8 milliárd dollár) ahhoz, hogy célt érjen. Ez az egyik legnagyobb üzletet jelentené, amely valaha is egy sportfranchise-t érintett.

Címlapkép: Naomi Baker/Getty Images