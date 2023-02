A végére elfáradt a magyar tőzsde

Portfolio 2023. február 14. 17:15

A nap legnagyobb részében alapvetően pozitív hangulatban telt a kereskedés az európai tőzsdéken, viszont délután megjött az amerikai inflációs adat, ami azért felkavarta az állóvizet, ugyanis maga az adat olyan szempontból vegyesre sikerült, hogy az infláció további csökkenését mutatta, viszont nem akkor mértékben, mint amire a közgazdászok számítottak. Éppen ezért a piaci reakció is eleinte határozatlan volt, de a kezdeti csapkodás után végül lefordultak az amerikai tőzsdék, amivel párhuzamosan az európai indexek is elkezdték visszaadni a korábbi emelkedést - köztük a BUX is.