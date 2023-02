Bejelzett a Super Bowl indikátor: Itt az ideje menekülni a tőzsdékről?

Tegnap véget ért az 57. Super Bowl, az esemény pedig egy végletekig kiélezett párharcot hozott a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles között, melyből végül előbbi került ki győztesként. A világszerte nagy népszerűségnek örvendő esemény pedig a rajongók milliói mellett a befektetőket is vonzza, de mégis mi köze mindennek a tőzsdékhez?

A profi amerikai futball-bajnokság (NFL) alapvetően két főcsoportra osztható: az NFC (National Football Conference) és az AFC (American Football Conference) is egyaránt 16-16 csapatból áll. A két főcsoport győztese pedig a Super Bowlon mérkőzik meg egymással. Az 1970-es években azonban megjelent egy azonban létezik egy úgynevezett Super Bowl indikátor, amely azon az elméleten alapul, hogy a tőzsdék adott évi teljesítménye előrejelezhető a döntő kimenetele alapján.

A Dotcom-lufi 2001-es kidurranásáig egészen elképesztő, 90 százalékos találati arányt hozott a mutatószám, a Los Angeles Rams tavalyi győzelmét követően pedig közel 75 százalékos volt ez az arány.

Az összképhez azonban hozzátartozik, hogy a tőzsdék nagyobb átlagban emelkednek, és csak ritkább esetekben fordult elő esés két egymást követő évben, emellett jelentős kihatása lehet az indikátor találati arányára az egyes csapatok dominanciája is, ahogy az láthattuk a New England Patriots esetében is, amikor 2002 és 2005, valamint 2015 és 2019 között is egyaránt 3-3 alkalommal hódították el a győzelmet.

Az indikátor alapján amennyiben egy AFC-ben szereplő csapat diadalmaskodik, úgy esés, amennyiben pedig az NFC valamelyik csapata kerül ki győztesként, úgy a végeredményt emelkedés követheti a tőzsdéken az adott naptári évben.

A tavalyi évben a Los Angeles Rams nyerte a Super Bowlt, így az elmélet szerint emelkedésnek kellett volna következnie a tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek azonban fennállásuk egyik legrosszabb évét zárták, az S&P 500 közel 20 százalékos mínuszban fejezte be az évet, amely a közel 40 éves csúcson lévő amerikai inflációnak, az agresszív kamatemelések, és az orosz-ukrán háború együttesének következtében alakult ilyen kedvezőtlenül.

Hétfő hajnalban pedig ismét az AFC egy csapata diadalmaskodott a Kansas City Chiefs személyében, így az indikátor szerint esés következhet a tőzsdéken.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Super Bowl indikátor főként a szórakoztatás célját szolgálja, így befektetési döntéseket egyáltalán nem ajánlott a győztes kiléte alapján hozni.

Címlapkép: Getty Images