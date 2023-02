Megszólalt a neves pénzember: hatalmas összeomlás jöhet, ide érdemes most menekülni

A tavalyi évben az orosz-ukrán konfilktus árnyékában a magas energiaárak, a 40 éves csúcson lévő amerikai infláció, a végeláthatatlannak tűnő kamatemelések következtében egyre csak erősödő dollár tartották leginkább rettegésben a befektetőket, az elmúlt hónapokban azonban jócskán javultak a kilátások: mérséklődtek az energiaárak, tetőzhetett az infláció, és a Fed is jócskán lassított kamatemelési tempóján. A felsoroltaknak köszönhetően tehát nem meglepő, hogy erőteljes ralin vannak túl a vezető részvényindexek, a nemesfémek, valamint a kriptovaluták is, azonban akadnak bőven olyan jelek, amelyek elbizonytalanítják a befektetőket, ilyen például a főként a technológiai szektoron végigsöprő elbocsátási hullám is, mellyel kapcsolatban nem fogta vissza magát a nagy megmondásairól híres Robert Kiyosaki sem, aki továbbra is kifejezetten pesszimista az előttünk álló időszakot illetően.

Nem egyszerű a helyzet

Az elmúlt hónapok erőteljes tőzsdei visszapattanását követően egyes piaci szereplők már úgy gondolták, hogy a kedvező inflációs adatokat követően hamarosan nemcsak, hogy megállhat, de el is kezdheti csökkenteni a kamatokat a Federal Reserve. Ezen feltételezéseket tovább erősítette, hogy Jerome Powell a legutóbbi, február elején tartott kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón már tett is egy enyhe utalást, hogy amennyiben az infláció a vártnál gyorsabban csökken, úgy a Fednek megvannak az eszközei, amit használni is fog.

A sajtótájékoztatót követően tovább erősödtek a vezető amerikai részvényindexek, Charlie McElligott, a Nomura ügyvezető igazgatója pedig elmondta, hogy Jerome Powell szavai lényegében zöld utat adtak az újbóli kockázatvállalásra, miután úgy tűnik, hamarosan vége lehet a kamatemeléseknek.

Az S&P 500 pedig egészen a 4 195 pontos szintig emelkedett, kitörve ezzel a közel egy éve tartó csökkenő trendből.

A felhőtlen optimizmust azonban a januári munkaerőpiaci adatok verték szét, melyek jóval a várakozásokon felül alakultak, ezt követően pedig Powell is újra megszólalt, ezúttal azonban már inkább hűteni igyekezett a kedélyeket:

Ha továbbra is erősebb munkaerőpiaci adatok érkeznek, vagy a magasabb inflációs jelentéseket kapunk, abban az esetben nagyobb mértékű kamatemelések jöhetnek, mint ami be van árazva

– mondta el Powell.

A kamatemelések és a recessziós várakozások mellett azonban vannak más tényezők is, melyek viszonylag nagy bizonytalanság elé állítja a befektetőket, ugyanis a legnagyobb amerikai vállalatok negyedik negyedéves gyorsjelentései igencsak vegyesen alakulnak, és a főként a technológiai szektoron végigsöprő elbocsátási hullám sem segít sokat.

Viszonyításképpen a legnagyobb amerikai vállalatok közül az Amazon, az Alphabet és a Microsoft együttesen már több mint 40 ezer munkavállalót bocsátott el tavaly november óta, és a Facebook anyavállalata, a Meta is 11 ezer fős létszámleépítést vitt véghez, ami nagyjából a teljes munkaerő 15 százalékának felel meg.

De nem csak a technológiai szektor vállalatait érintik a tömeges elbocsátások: a befektetési bankok közül a Goldman Sachs például több mint 3000 alkalmazottat bocsát el a 2008-as pénzügyi válság óta a legnagyobb létszámleépítés keretében, míg a Morgan Stanley mintegy 1600 fős leépítést hajt végre ezekben a hónapokban, miután meredek, több mint 50 százalékos bevételesést mutattak a negyedik negyedévben a befektetési banki üzletágak Amerikában.

Így látják a nagyok

A piacokon jelenleg uralkodó bizonytalanságot természetesen a nagy elemzőházak sem hagyhatják figyelmen kívül, esetükben a legégetőbb kérdést az infláció helyett inkább már az jelenti, hogy lesz -e egyáltalán recesszió, és ha igen, akkor mekkora lesz annak mértéke.

Ami pedig a lehetséges piaci hatásokat illeti:

A Bank of America elemzői szerint a mostani szinteken már inkább eladni érdemes, sem mint nagyobb emelkedésre "játszani' . A stratégák szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy az infláció a következő hónapokban újra felerősödik, és az amerikai gazdaság 2023 második felében mélyebb recesszióba kerül , annak ellenére, hogy az első félévben ellenálló maradt.

elemzői szerint . A stratégák szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy az infláció a következő hónapokban újra felerősödik, és az amerikai gazdaság 2023 második felében , annak ellenére, hogy az első félévben ellenálló maradt. Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető elemzője szerint jelenleg nincs beárazva a tőzsdéken, hogy a Fed a márciusi ülést követően is tovább emelheti a kamatokat, a romló fundamentumokkal kiegészülve pedig úgy gondolja, hogy tavasszal az októberi mélypont alá süllyedhetnek a vezető részvényindexek. Viszonyításképpen, amennyiben az S&P 500 a 3 491 pontos lokális mélypont alá süllyedne az nagyjából egy 15 százalékos esésnek felelne meg a jelenlegi szintekről. Ami pedig az év további részét illeti, Wilson elmondta, hogy nagyjából a 3 900 pontos értéken zárhat idén az amerikai benchmark.

vezető elemzője szerint jelenleg a romló fundamentumokkal kiegészülve pedig úgy gondolja, hogy tavasszal az októberi mélypont alá süllyedhetnek a vezető részvényindexek. Viszonyításképpen, amennyiben az a 3 491 pontos lokális mélypont alá süllyedne az nagyjából egy 15 százalékos esésnek felelne meg a jelenlegi szintekről. Ami pedig az év további részét illeti, Wilson elmondta, hogy nagyjából a 3 900 pontos értéken zárhat idén az amerikai benchmark. Marko Kolanovic, a JP Morgan stratégája pedig úgy fogalmazott, hogy az év eleji ralit követően az év második és harmadik negyedéve nem hozhat nagyobb elmozdulásokat, a fundamentumok azonban várhatóan romlanak majd az év utolsó három hónapjában. Kolanovic szerinte a mostani emelkedés jó lehetőség lehet a befektetők számára, hogy csökkentsék kitettségüket. A stratéga ezt követően azt is elmondta, hogy véleményük szerint könnyen elképzelhető, hogy nem a márciusi ülés lesz az utolsó alkalom, amikor a Fed kamatot emel az idei évben, ami szintén okozhat meglepetéseket a befektetőknek.

stratégája pedig úgy fogalmazott, hogy az év eleji ralit követően az év második és harmadik negyedéve nem hozhat nagyobb elmozdulásokat, Kolanovic szerinte a mostani emelkedés jó lehetőség lehet a befektetők számára, hogy A stratéga ezt követően azt is elmondta, hogy véleményük szerint könnyen elképzelhető, hogy nem a márciusi ülés lesz az utolsó alkalom, amikor a Fed kamatot emel az idei évben, ami szintén okozhat meglepetéseket a befektetőknek. Solita Marcelli, a UBS Global Wealth Management munkatársa szerint a részvények kockázat-megtérülési aránya nem tűnik vonzónak. Ő továbbra is azt javasolja, hogy a részvénybefektetők inkább defenzívek legyenek pozícionáltságukat illetően, és készüljenek fel az előttünk álló további megnövekedett volatilitásra.

Összességében tehát kijelenthető, hogy

a nagy elemzőházak egyetértenek abban, hogy lesz visszaesés az idei évben, az időponttal kapcsolatban azonban igencsak megoszlanak a vélemények.

Kiyosaki ezúttal sem fogta vissza magát

Ha pedig már visszaesésről van szó, nehéz lenne megkerülni a népszerű megmondóember, Robert Kiyosaki legutóbbi Twitter-bejegyzéseit. A Gazdag papa, szegény papa című bestseller írója az idei évre jelentős emelkedést vizionál a nemesfémek piacán, véleménye szerint az arany akár a 3 800 dolláros szintekig is emelkedhet.

I became a gold bug in 1972. I was a Marine pilot in Vietnam flying behind enemy lines hoping to buy gold at a discount because the mine was in enemy hands. Found out the price of gold is the same all over the world. I predict silver going to $75 and gold to $3800 in 2023. {:url} — Robert (Kiyosaki) December 29, 2022

Az egyre csak nagyobbodó elbocsátási hullám pedig szintén nem kecsegtet sok jóval Kiyosaki szerint. Olyannyira nem, hogy egy igencsak széleskörű összeomlást vizionál az idei évre, melynek csupán "néhány' túlélője marad majd: az arany, az ezüst, és némi meglepetésre a bitcoin. Az említett instrumentumok felemelkedésének hátterében pedig a dollár bukása lehet a neves pénzember szerint.

CRASH is here. Silicon Valley first dominos fall laying off 144,000 in 2022. 66,000 more 2023. VALENTINES DAY MASSACRE predicted by Stansberry Research. Everything will crash including prices gold, silver, BC. Do not panic. Good news. I will buy more G,S,BC, real money w/ fake $. {:url} — Robert (Kiyosaki) February 10, 2023

A lehetséges célárak pedig igencsak szemkápráztatóak:

Giant crash coming. Depression possible. Fed forced to print billions in fake money. By 2025 gold at $5,000 silver at $500 and Bitcoin at $500,000. Why? Because faith in US dollar, fake money, will be destroyed. Gold & Silver Gods money. Bitcoin peoples $. Take care. {:url} — Robert (Kiyosaki) February 13, 2023

Az arany esetében az 5 000 dolláros célár 27-szerese a jelenlegi szinteknek, és nagyjából 24-szerese a Covid-járvány alatt elért 2 075 dolláros unciánkénti értéknek.

Az ezüst esetében vizionált 500 dolláros érték a jelenlegi 22 dolláros szintek körülbelül 23-szorosa, a világjárvány ideje alatt elért 30 dolláros szinthez képest pedig majdnem 17-szeres emelkedésre lenne szükség a következő két évben.

Végül pedig, ami a fentebb említett célárakat illeti, még meglepőbb volt Kiyosaki bitcoinhoz való hozzáállása,

ugyanis nehezebb gazdasági körülmények között még egyetlen alkalommal sem tudott bizonyítani a kriptovaluták zászlóshajója.

Az 500 000 dolláros szint eléréséhez pedig a következő két évben 23-szorosára kellene emelkednie a jegyzésnek a jelenlegi turbulens gazdasági környezetben.

