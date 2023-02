Nincs "lex Aegon", senki se fogja megúszni a lakásbiztosítási változásokat

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piac korábbi intenzív versenyére emlékeztető jelenségekre számít a kormány az először 2024 márciusában lezajló lakásbiztosítási kampányban. A sarokkövek már nem fognak változni, így a 20%-os jutalékkorlátot is bevezetik, de a beérkező észrevételeket figyelembe vevő finomhangolások még várhatók a február elején megjelent szabályozásban - derült ki egy mai sajtóbeszélgetésen.

Az elmúlt két hét több mozgást generált a biztosítási szektorban, mint az elmúlt néhány év összesen – fogalmazott egy mai sajtóeseményen Kovács Zsolt miniszteri biztos (címlapképünkön). A változásokat követő kommunikációs hullám is mutatja, hogy érzékeny témához sikerült hozzányúlniuk, ugyanakkor a pontos hatásokat még nem ismerjük: a jogszabályi változások mellett a társadalmi affinitás és játékelméleti kérdések dönthetik el, merre fejlődik tovább a lakásbiztosítási piac.

A változások nyomán a legelső lakásbiztosítási kampány csak 2024 márciusában várható, ekkor a 10-15 évvel ezelőtti hazai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacra emlékeztető jelenségek ismétlődhetnek meg, de mivel változott azóta a világ, egy teljesen eltérő kontextus mellett.

A jogszabályi változások mindenesetre jelentős változásokat hozhatnak a lakásbiztosítási piac szokásos üzletmenetében. 3,3 millió lakásbiztosítás van Magyarországon, de tavaly már csak 350 ezer új szerződés született, ami öt évvel ezelőtt még majdnem 600 ezer volt. A piaci szereplők érzik, hogy a status quo megváltozása jöhet, ami a régi nagy szereplőknek komoly kihívást jelent.

A Portfolio kérdésére Kovács Zsolt tisztázta: nincs „lex Aegon”, a jogszabály betű szerinti szövege ellenére nem tesz különbséget a kormány határozatlan és határozott időre kötött szerződések között (a jogszabály elvileg csak az előbbire vonatkozik, az Aegon viszont tudomásunk szerint jellemzően az utóbbiakkal rendelkezik - a szerk.), mindegyikre vonatkozni fog a márciusi kötelező felmondási lehetőség.

A 20%-os jutalékkorlát nem fogja drasztikusan megváltoztatni a piacot: a szereplők többsége belefér már most ebbe a korlátba. Az első kampány 2024 márciusra való időzítésével megfelelő felkészülési időt akartak adni a piaci szereplők számára – mondta a miniszteri biztos.

A 75%-os lakásbiztosítási penetrációval Magyarország élen jár Európában, de az elmúlt hat évben 90%-os építőipari árindexét is figyelembe véve a hazai lakások alul vannak biztosítva. A márciusi kampányok ezért nem csupán az „olcsósításra” fogják felhívni a figyelmet, hanem a biztosítási fedezetek növekedésével is együtt járhatnak. A biztosítóváltások ösztönzésétől tehát azt is várják, hogy a valóságot megközelítő fedezetekkel kössék meg a lakásbiztosítási szerződéseket.

A biztosítási piac újraszabályozása többek között az életbiztosításokkal folytatódhat, e területen már zajlanak egyeztetések. A személyes értékesítés penetrációnövelő szerepének erősítése és a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése lehet itt a kulcs.

Háttér: mi változott a lakásbiztosításoknál?

Egy február elején megjelent kormányrendelet 2023. április 30-ai hatállyal az alábbiakat tartalmazza:

jelzáloghitel felvételénél általában kötelező a lakásbiztosítás kötése a bank mint kedvezményezett megjelölésével, ilyenkor az MNB Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátora alapján kell bemutatni a hitelfelvevőnek, hogy milyen lakásbiztosítások közül válogathat, a THM-plafon (ami idén akár 52% is lehet) meghatározása során a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan vagyonbiztosításának a díját is bele kell számítani a THM-be, a lakóingatlanra határozatlan időre kötött lakásbiztosításokra legfeljebb 20%-os biztosításközvetítői javadalmazást fizethetnek a biztosítók, a biztosítási évforduló mellett minden év márciusában, egy teljes hónapig lehetőséget kapnak arra az ügyfelek, hogy költségmentesen felmondják a lakásbiztosításukat az ügyfelek a rendes felmondás szabályai alapján, és e lehetőségről február 15-éig értesíteni kell minden ügyfelet.