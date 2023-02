Folyamatosan nő az étrendkiegészítők piaca: Amerikában és Ázsiában terjeszkedik a BioTechUSA

20 milliárd forintos növekménnyel zárta a 2022-es évet a BioTechUSA-cégcsoport. Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő- és speciális élelmiszer gyártójának és forgalmazójának árbevétele elérte a 80,4 milliárd, EBIDTA mutatója pedig meghaladta a 11,5 milliárd forintot – hangzott el a cégcsoport csütörtöki sajtótájékoztatóján. A magyar tulajdonban levő vállalatcsoport 300 új termékkel bővítette portfólióját és 17 új üzletet nyitott.

Az étrendkiegészítők és speciális élelmiszerek piaca fellendülésben van, évi 8-10%-kal növekszik, egyre szélesebb ezen termékek fogyasztói bázisa. Természetesen a gyártókat és forgalmazókat az üzleti környezet ezen a piacon is kihívások elé állította: érdemi alapanyaghiánnyal- és áremelkedéssel, megnövekedett szállítási- és energiaköltségekkel, árfolyamingadozással, inflációival szembesültek.

A fehérje-alapanyagok beszerzési ára rövid idő alatt a duplájára nőtt, időszakosan hiánycikknek is számított ez az alapanyag. Az aminósavaknál is tapasztalható volt áremelkedés: ezt jellemzően kukoricából állítják elő, így időszakosan a háború miatt kialakult ukrán gabonapiaci termelési-szállítási nehézségek is befolyásolták a piacot - mondta el a Portfolio kérdésére a csütörtöki sajtótájékoztatón Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója.

A vásárlók ugyanakkor a pandémiát követően sokkal nagyobb arányban tértek vissza az üzletekbe, mint amilyen arányban korábban jelen voltak, párhuzamosan pedig a webshopok forgalmában is erőteljesen növekedő tendencia tapasztalható.

A BioTechUSA tájékoztatása szerint a tavalyi év legnépszerűbb készítményei a tavalyi év értékesítési statisztikái szerint a

fehérjeporok és a proteinszeletek;

az edzés előtti készítmények;

és az aminosavkészítmények voltak.

Megerősödtek a kollagén- és az ízületet támogató kategóriák és egyre nagyobb az érdeklődés a lifestyle termékek iránt. A vírushelyzet alatt jelentősen megugrott a vitamin-portfólió népszerűsége, ez a lendület 2023-ban is tart.

Új kontinenseken is terjeszkednek

A cégcsoport közlése szerint 2022-ben 80,4 milliárd forintos árbevétel mellett 11,5 milliárd forintos EBIDTA-t ért el. Ez 2021-hez 41%-os forgalomnövekedést jelent.

„12 milliárd forintos eredmény mellett gyakorlatilag nullára futott a cashflown-k az elmúlt évben” – érzékeltette a helyzetet Lévai Bálint. Ezt alapvetően az intenzív fejlesztési és terjeszkedési folyamatokkal indokolta: a 11,5 milliárd forintból megvalósuló fejlesztések keretében a szadai gyártóüzemben prémium fehérjeszelet gyártására alkalmas két új gyártósor felállítása valósul meg a közeljövőben, illetve a hozzá tartozó raktári és szociális épületrészek is megépülnek. A negyedik gyártósor beüzemelése után 110 millió darabra emelkedik az éves szeletkapacitás, a beruházással pedig 100 új munkahely jön létre. Emellett 2022-ben befejeződött az új alapanyagraktár kialakítása is, mely további 5000 raklap tárolására alkalmas felületet biztosít. Lévai elmondta azt is, hogy fejlesztéseiket elsősorban saját tőkéből, kisebb részben pályázati forrásból biztosítják.

A cégcsoport nemcsak online felületeken, hanem saját és partneri hálózatban működő boltokban, edzőtermekben, hipermarketekben, élelmiszerbolt-láncokban, drogériákban, töltőállomásokon és patikákban is értékesíti termékeit.

2022-ben a teljes árbevétel mindegy 80 százaléka származott exportból, a nemzetközi bolthálózat pedig 216 százalékos forgalomnövekedést produkált.

A magyar tulajdonú cégcsoport folytatja nemzetközi terjeszkedését: megőrizték piacvezető helyüket Görögországban, emellett Norvégiában és Franciaországban is rekord árbevételt könyvelhettek el, de jelen vannak Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában, Németországban és Szlovákiában is.

A vállalatcsoport terjeszkedési tervei között az idei évben új kontinensek, Dél-Amerika és Ázsia is szerepelnek: Kolumbia, Mexikó, Chile, Peru, Ecuador, Délkelet-Ázsia, Kína, India, Omán, Szaúd-Arábia és Indonézia jelentik a terjeszkedés irányait 2023-ban.

Bővítették partnereik listáját Magyarországon is: az Ecofamily és Plus Market boltok mellett elkezdtek dolgozni a CBA-val, és újraindult együttműködésük a Lidl-lel. Több nagyobb edzőterem-hálózattal komolyabb együttműködést kötöttek.

Címlapkép: A szadai logisztikai központ és gyár Fotó: BioTechUSA