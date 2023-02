Küszöbön a mesterséges intelligenciák összecsapása, egymás torkának ugrik a két ősellenség

Új frontvonalakat nyithat a mesterséges intelligencia a Google és a Microsoft évtizedes háborújában. A szikrát a ChatGPT tavaly novemberi megjelenése jelentette, amelyet nem sokkal később a Microsoft beköltöztetett keresőjébe, a Bingbe. A fenyegetést látva a Google is bejelentette saját fejlesztését, a Bardot, amely elsőre okozott ugyan némi csalódást, de méltó ellenfele lehet a Bingnek. A Google már két évtizede fejleszt mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokat, így nem lesz könnyű ellenfél, még akkor sem, ha a Microsoft a milliók által használt szoftvereit turbózza fel chatbotokkal. Bárki is nyeri azonban a küzdelmet, nagyon sok olyan problémát kell megoldania, amit a mesterséges intelligencia teremtett. És nem kizárt, hogy nevető harmadikként még az Apple is beszállhat a versenybe.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Régi háború izzik fel újra

A Microsoft a 90-es évek végére megnyerte az akkor legnépszerűbb böngészőt fejlesztő Netscape ellen az úgynevezett "böngészők háborúját" (browser wars), és ha csak egy rövid időre is, az Internet Explorer egyeduralkodóvá tudott válni a mezőnyben. A cég azonban nem ülhetett sokáig a babérjain, hiszen feltűnt a színen a Google, amely integrálni tudta nagy sikerű keresőmotorját böngészőjébe, a Chrome-ba. Egy 2022 novemberi felmérés alapján a Google Chrome a világ vezető internetböngészője, amely 65,84 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, vagyis tízből több mint hat ember ezt használja az internetezéshez.

A Google térnyerését látva a Microsoft egy új keresőmotorral, a Binggel próbálta lenyomni riválisát, ám az a találatok relevanciáját tekintve messze elmaradt az akkor már egyeduralkodóvá vált keresőtől. A Statista szerint 2022 decemberében a Bing a globális keresőpiac közel 9 százalékát tudhatta magáénak, míg a piacvezető Google részesedése 84,08 százalék körül volt. Egy, a Google anyavállalatának, az Alphabetnek dolgozó ügyvéd szerint messze a „Google” a leggyakrabban keresett kifejezés a Bingen. Az állításra ugyan nincs bizonyíték, de jól szimbolizálja a Google dominanciáját a keresőmotorok piacán.

Az ellentét tehát régre nyúlik vissza, de a két techóriás között 2012-ben robbant ki az igazi háború. Ezt a lejárató kampányokkal és bírósági perekkel terhelt időszakot a sajtó Scroogled érának nevezte el. A két cég egymás torkának ugrott, és különböző önkényes szabályozásokkal próbálták hátráltatni egymás eszközeinek, illetve alkalmazásainak a használhatóságát. A Google egy alkalommal letiltotta a Microsoft telefonokról a YouTube alkalmazást, a Microsoft pedig a Chromebook sikerét próbálta megfúrni. A két fél végül 2015-ben kötött fegyverszünetet, amely 2021-ben már felbomlani látszott, és most úgy tűnik, a mesterséges intelligencia frontján fog kiújulni a párharc.

Nem lesz egyszerű lenyomni a Google-t

A Google már két évtizede fejleszti a mesterséges intelligencia alapú alkalmazásait, amelyek közül a legtöbben a Lenst és a Google Fordítót ismerhetik, de a cég összesen 9 olyan alkalmazást és területet nevezett meg a blogján, amelyek fejlesztésében központi szerepet játszik a mesterséges intelligencia. Ilyenek például a Google Photos, a YouTube, a Google Maps, az Asszisztens, a felhőszolgáltatások és a reklámok is.

Miután a Microsoft bejelentette, hogy integrálja a Bingbe a ChatGPT felturbózott változatát, a Google jelezte, hogy náluk is elkezdték tesztelni a LaMBDA nevű modellen alapú Bardet. A tesztelést később egy szűkebb felhasználói körre is kiterjesztették, nemrég pedig az első hivatalos bemutató is lezajlott. A Google azt ígéri, a következő hetekben szélesebb tömegek számára is elérhetővé teszi a szolgáltatást, ám pontos időpontot még nem jelöltek ki a végső rolloutra. A Google Barddel együtt jelentették be a cég szövegből képet generáló alkalmazását, az Imagent és a szövegből zenét készítő modelljét a MusicLM-et, amelyek még szintén nem érhetők el a nyilvánosság számára.

A LaMBdán kívül a Google-nél több nyelvi modell is fejlesztés alatt áll. Ezek közül a legtöbb paraméterrel rendelkező, legnagyobb teljesítményű modell a Minerva, de a cég érdekeltségébe tartoznak a Flamingo és Chinchilla nevű modellek is.

Mi a Microsoft szuperfegyvere?

Amikor a Microsoft 2009-ben elindította a Binget a Google keresőjének kihívójaként, a fejlesztés hatalmas csalódást okozott. A Microsoft később még a Google ősellenségével, a Yahoo-val is szerződést kötött, vállalva, hogy feltornázza a keresőmotort a Google szintjére, ám ez a kezdeményezés is hamar a földbe állt. A Microsoft jelentős anyagi előnyre tenne szert, ha lenyomná a Google-t: a cég saját számításai szerint minden újabb százalékpontért, amelyet piaci részesedésben elhódít a Google-től, 2 milliárd dollár hirdetési bevételt nyerne. Itt főleg olyan hirdetésekről van szó, amelyeket a keresési találatokban helyeznek el a cégek.

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója egy új paradigma megszületéseként írja le a mesterséges intelligencia előretörését, amely a grafikus interfészekhez és az okostelefonok megjelenéséhez hasonlít, és ennek megfelelően teljesen átírhatja a technológia fejlesztésének és felhasználásának szabályait. A Microsoft éppen ezt a potenciált kihasználva szeretne felülkerekedni régi riválisán a Google-ön. A Bingbe költöztetett új funkciókat a GPT 3.5 frissített változata, a ChatGPT-t is működtető nyelvi modell teszi lehetővé. A Microsoft ezt "Prometheus modellnek" nevezi, és azt állítja, hogy a GPT 3.5-nál is nagyobb teljesítményre képes.

Ez abból is látszik, hogy a ChatGPT-hez képest a Bingbe integrált chatbot sokkal kifinomultabb válaszokat tud adni, akár olyan kérdésekre is, minthogy „Miért indított Oroszország támadást Ukrajna ellen?” Az új Bingnek ráadásul azt is meg lehet mondani, hogy milyen hangnemben válaszoljon: lehet választani szakmai, hétköznapi, lelkes, és informatív stílusok között. Azt is ki lehet választani, hogy milyen formában adja meg a válaszokat. Itt az e-mail, a blog és a hagyományos bekezdés a választható opciók.

Az Edge egyik új funkciója a hagyományos keresési eredmények mellett megjeleníti a chatbot megjegyzéseit, a másik pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül kérdezzenek tőle egy ChatGPT-hez hasonló csevegőfelületen. A Microsoft több példakeresést is bemutatott: receptekről, utazási tippekről és Ikea-bútorvásárlásról kérdezték a Bing-chatbotot. A bemutató során arra kérték a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen útitervet egy 5 napos mexikóvárosi utazás minden egyes napjára. A chatbot összeállította a tervet, és a forrásokra mutató linkeket is csatolta hozzá.

A Microsoft abból a szempontból biztosan előnyösebb helyzetben van a Google-lel szemben, hogy a Bard egyik válaszában tárgyi tévedés bújt meg a bemutatón. Fontos megjegyezni, hogy a Google eleinte azért vonakodott nyilvánosságra bocsátani a saját chatbotját, mert félt attól, hogy nyelvi modell által generált hibás válaszok reputációs károkat okozhatnak a számára. Félelmük, mint már ismeretes, beigazolódott.

A hamis információk generálása azonban, bár jelentős anyagi károkat okozott a Google-nek, nem csak a Bardre jellemző, a „hallucinációra való hajlam” minden nyelvi modell sajátja.

Mint később kiderült, a Bing-chatbot is vétett számos durva hibát az első bemutatón, ez azonban sokáig senkinek nem tűnt fel.

Egyelőre még a keresőbotok sem állnak teljesen készen az éles bevetésre, de Microsoft már most belengette az igazi atombombát: a cég a mesterséges intelligenciát a Windows operációs rendszer számos funkciójába és a saját fejlesztésű office alkalmazásaiba is integrálná. A ChatGPT az Outlookban válasz e-maileket írna, a Wordben ajánlásokat fogalmazna meg a szövegre vonatkozóan, és ha kell komplett bekezdéseket is generálna. A Microsoft egyes források szerint azon dolgozik, hogy a mesterséges intelligencia grafikonokokat és infografikákat is képes legyen szöveges parancsra elkészíteni a PowerPointban.

Össze-vissza hallucinál, és még az internet megszokott rendjét is felboríthatja

Mint már fentebb említettük, a nyelvi modellek közismertek arról, hogy ha olyan kérdésbe futnak, ami nem volt része az adathalmaznak, amelyen betanították őket, akkor is kitalálnak valamilyen választ, és azt tényként tárják a felhasználók elé.

Éppen emiatt sokan kétségbe vonják, hogy a chatbotok valóban alkalmasak-e arra, hogy a keresőmotorokba kerüljenek.

Előfordul, hogy nem tudnak megválaszolni egyszerű rejtvényeket, van, hogy nem ismerik fel a kontextust, de nem ritkán olyan előítéleteket programoztak beléjük, amelyek rasszista vagy nőgyűlölő válaszokat eredményezhetnek. A hibák súlya eltérő, és a legtöbbjüket viszonylag egyszerű kijavítani, azonban semmi nem garantálja, hogy örökre meg lehet tőlük szabadulni, és ami még nagyobb kockázatot jelent, szinte lehetetlen felmérni, milyen gyakran fordulnak elő.

Ez egy olyan rendszer, amely egymilliárd könyvet memorizált, hogy kitalálja, mi következik a feltett kérdés után. Minden, amit mond, lényegében egy ember által már korábban elmondott dolog felelevenítése. Távolról sem intelligens. Vannak sokkal okosabb és hasznosabb mesterséges intelligencia-rendszerek, amelyek robotokat működtetnek, betegségeket diagnosztizálnak vagy autót irányítanak.

- fogalmazott Dr. Andrew Rogoyski, a Surrey Egyetem emberközpontú mesterséges intelligencia intézetének munkatársa.

A felhasználók azért látogatják a keresőoldalakat, mert egyértelmű válaszokat szeretnének bizonyos kérdésekre, és ha úgy érzik, nem bízhatnak a chatbot által összegyűjtött válaszokban, akkor nem fogják használni azt. Nem véletlen, hogy a Google már most is jelentős erőforrásokat fordít a spam-szerű tartalmak és az álhírek eltávolításába.

A keresőmotorokba már egy ideje bekerült egy funkció, amely pár soros válaszba sűríti a keresett információt a találatok felett, és már a chatbotok előtt is probléma volt, hogy ezek a kiemelt szövegek sokszor hamis vagy félrevezető információt tartalmaztak. A mesterséges intelligencia felerősítheti ezt a rossz gyakorlatot, hiszen több különböző forrásból „gyúrja” össze a válaszait, ráadásul egyfajta autoritás mellett, ami a chatbot antropomorf jellegéből következik. A felhasználó, még ha tudja is, hogy ez nincs így, úgy érezheti, hogy egy személlyel beszélget, akinek a válaszaiban megbízik. Korábban a fellelt információért a felelősség a felhasználót terhelte, akinek saját magának kellett kiszűrnie egy óriási adatdzsungelből azt, ami számára releváns, most viszont a chatbot tálcán kínálja fel a válaszokat, ami változást hozhat a felelősségmegosztás kérdésében.

A Google és a Microsoft is úgy akarja megoldani ezt a problémát, hogy a feltünteti a válaszok mellett, hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásból dolgozott. A Google azt ígéri, hogy a NORA, vagyis a „no right answer” elvet fogja alkalmazni, amely egy adott kérdésre több válaszlehetőséget is megjelenít a felhasználó számára.

Pontos számokat nem lehet tudni, de az iparági szereplők nagyjából egyetértenek abban, hogy a mesterséges intelligenciával felszerelt keresők üzemeltetési költsége várhatóan nagyobb lesz, mint a sima keresőké. A nyelvi modell betanításának költsége, valószínűleg több százezer dollár is lehet iterációnként. Aztán ott vannak az egyes válaszok előállításának költségei: tavaly decemberben Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója elárulta, hogy egy beszélgetés a ChatGPT-vel néhány centbe kerülhet. Ez nem tűnik soknak, ám a felhasználói bázis méretéből kiindulva tetemes összeg lehet.

A mesterséges intelligencia egy helyen foglalja össze a válaszokat, aminek következtében – hiába csatolják forrásként a linkeket – egyre kevesebben fogják majd felkeresni az oldalakat, amely azt eredményezi, hogy a cégek reklámbevételektől esnek el.

Még nem tudni, hogy erre a problémára milyen választ találtak a cégek.

Az Apple lehet a nevető harmadik

A Google jelenleg évi 15 milliárd dollárt fizet az Apple-nek azért, hogy az iPhone alapértelmezett keresőmotorja lehessen. Egyes elemzők azt jósolják, hogy a Microsoft rálicitálhat az ajánlatra, ezzel több millió Apple felhasználót nyerve meg a Bing számára. Ha a Microsoft hajlandó 10 milliárd dollárt költeni a ChatGPT-re, talán erre sem sajnálja a pénzt. Annyi biztos, hogy az Apple jelentős haszonra tehet szert a két cég licitversenyéből.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple be akar-e lépni a mesterséges intelligencia-háborúba, és ha igen, mivel. Az Apple otthonosan mozog a mezőnyben, mint ismert, maga is rendelkezik egy AI-asszisztenssel, a Sirivel. Az Apple azonban a jelek szerint egyelőre nem tud mit felmutatni a számítástechnikát talán örökre megváltoztató versenyben, és a világ legértékesebb technológiai cége egyelőre nem adott hírt arról, hogy rendelkezne-e generatív mesterséges intelligencia modellel. Ha ez így van, az Apple nagy lehetőséget hagyna ki, amely a versenyképességét is alááshatja. Persze az is elképzelhető, hogy a cég csak a rá jellemző titokzatossággal dolgozik a projekten, és már régóta a csőben van nála egy robusztus nyelvi modell.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images