Nagy bejelentést tett a JYSK: négy új áruházat nyitnak Magyarországon

Portfolio 2023. február 16. 10:51

Béremelést jelentettek be a JYSK dán kiskereskedelmi láncnál: egy év alatt, 2022 januárja óta több mint 25 százalékkal emelte a vállalat a retailben dolgozó munkatársak fizetését, emellett pedig a béren kívüli juttatások is nőttek. A JYSK-nek Magyarországon a retail üzletágban több mint 800 aktív munkavállalója van és az üzletnyitások is folyamatosak: az idei pénzügyi évben négy új áruház nyílik meg.