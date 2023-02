Tovább szakad a gázár, elesett a kritikus szint

Ma reggel tovább folytatódik a gázár esése a holland gáztőzsdén, miután a tél utolsó heteiben sem tűnik úgy, hogy hidegebbre fordulna az időjárás Európában. A mostani eséssel egyben fontos lélektani határ közelébe is ért a megawattóránkénti jegyzés, amelynek letörésével akár tovább folytatódhat a magas energiaárak okozta nyomás mérséklődése.

Ezt a telet már megúsztuk

A holland TTF gáztőzsdén ma reggel már 4 százalékos mínuszban van a következő hónapi gáz ára, miután a tél utolsó heteiben is meglehetősen enyhe az időjárás Európában, a legfrissebb előrejelzések szerint pedig tartósabb lehűlés nem is várható az elkövetkezendő néhány héten.

Forrás: tradingeconomics

A mostani eséssel már a fontos lélektani határnak számító 50 eurós szint alatt áll a megawattóránkénti jegyzés, a tavaly tavaszi 345 és az őszi 342 eurós szintekhez viszonyítva pedig már több mint 85 százalékot esett a gáz ára.

A reggeli 49,5 eurós mélypont egyben a legalacsonyabb érték 2021. augusztus óta.

Forrás: tradingeconomics

A következő tél is rendben lehet

A gázár meredek csökkenése mellett érdemes figyelemmel kísérni az európai tárolói szintek alakulását is, a mostani 64,8 százalékos töltöttségi szint pedig továbbra is az elmúlt 10 év legmagasabbja,

egyben pedig a tavalyi 32,2 százalékos szint kétszerese.

Az enyhe időjárás és a kedvező készletadatok következtében pedig az idén várhatóan jóval kedvezőbb feltételekkel lehet beszerezni földgázt mint tavaly.

Az áprilisban kezdődő betárolási szezon előtt tehát kijelenthető, hogy Európa a következő telet is kényelmesnek mondható helyzetből várhatja, a takarékosság azonban továbbra is kiemelt fontosságú lesz a gazdasági szereplők részéről, hiszen annak ellenére, hogy a legrosszabb forgatókönyvként számon tartott gázhiányt sikerült elkerülni, az orosz energiahordozóktól való függetlenedés továbbra is évekbe telik,

az enyhe időjárás pedig a valóságnál kedvezőbb képet fest erről a folyamatról.

Címlapkép: Getty Images