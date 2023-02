Már a magyar felhasználók is elérhetik a ChatGPT felturbózott változatát

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

A ChatGPT minden idők leggyorsabban növekvő alkalmazásává vált: a Similarweb elemző cég adatai szerint januárban átlagosan mintegy 13 millió felhasználó használta naponta a ChatGPT-t, ami több mint kétszerese a decemberi szintnek. Az elemzők azt írják,

AZ INTERNETES FORGALOM 20 ÉVES KÖVETÉSE ÓTA ILYEN GYORS FELFUTÁSRA FOGYASZTÓI ALKALMAZÁS ESETÉBEN MÉG NEM VOLT PÉLDA.

A TikToknak az indulása után körülbelül kilenc hónapra volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 100 millió felhasználót, az Instagramnak pedig 2,5 évre a Sensor Tower adatai szerint.

Az óriási érdeklődés természetesen iszonyúan leterheli az OpenAI szervereit, így az utóbbi időben rengeteg felhasználó csupán hibaüzenettel találkozhatott, amikor beszédre akarta bírni a népszerű chatbotot. A ChatGPT emiatt már februárban bejelentette az előfizetős változatot, ami most már magyarországi felhasználók számára is elérhető. A Professional csomag az ígéri, hogy a chatbot a megnövekedett forgalom esetén is elérhető marad, megszűnnek a blackoutok, gyorsabban válaszol és az API-hozzáférések korlátja is növekszik.

A SZOLGÁLTATÁS HAVI 20 DOLLÁRBA, AZAZ KÖRÜLBELÜL 7000 FORINTBA KERÜL.

