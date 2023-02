Ráijesztett a befektetőkre a világ legnagyobb forgalmú kiskereskedője

Walmart bejelentette, hogy a gazdasági bizonytalanságok következtében az idei év az előzetes becslésekhez képest várhatóan rosszabbul alakul majd a vállalat számára, miután a fogyasztók valószínűleg továbbra is alacsonyabb árú termékeket fognak vásárolni, ami nyomást gyakorolhat a marzsokra.

A Reuters információ szeirnt az Egyesült Államokban mintegy 5000 üzletet üzemeltető Walmart piaci erejét kihasználva jelenleg is olcsóbb árakat próbál kialkudni beszállítóitól, de ami az említett alacsonyabb árazást illeti, nincs garancia arra, hogy a vállalat képes lesz elég alacsonyan tartani az árakat a kereslet élénkítéséhez, mivel több nagy beszállítója, köztük a Nestle, a Coca-Cola, a Procter & Gamble és az Unilever is az elmúlt hetekben jelentették be, hogy idén várhatóan további áremeléseket hajtanak majd végre.

Ezzel szemben a Kraft Heinz és a Pepsi jelenleg nem terveznek további áremeléseket, miután az értékesítési volumenek számottevően csökkentek az előző negyedévben.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban még mindig sok a bizonytalanság, a megtakarítási ráta nagyjából a fele annak, ami a járvány előtti szinten volt, és még nem voltunk olyan helyzetben, mint most, amikor a Fed agresszívan emelik a kamatokat

- mondta John David Rainey a vállalat pénzügyi igazgatója.

Viszonyításképpen, a Walmart negyedik negyedéves eredményei a következőképpen alakultak:

A konszolidált bruttó profitráta 83 bázisponttal csökkent az ünnepi negyedévben, elsősorban a leértékelések és az alacsonyabb árrésű termékek értékesítése miatt.

A Walmart mintegy 164,05 milliárd dolláros összbevételt könyvelt el, ami 7,3 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest, és magasabb az elemzők 159,76 milliárd dolláros várakozásánál.

A vállalat negyedik negyedéves nettó nyeresége 76,2 százalékkal 6,28 milliárd dollárra emelkedett, amihez hozzájárult a részvény- és egyéb befektetéseken elért nem realizált nyereség.

A bejelentést követően a Walmart részvényei 3,7 százalékos mínuszban nyithatnak, az idei évben pedig minimális 0,2 százalékos mínuszban vannak a vállalat részvényei.

Címlapkép: Getty Images