Bevallotta a WhatsApp: ismeretlenek garázdálkodhatnak az alkalmazásban

Könnyen lehet, hogy idegen felhasználók is hozzáférhetnek mások WhatsApp-fiókjához. A biztonsági rés oka, hogy a mobilszolgáltatók néha újra kiadják másoknak a lecserélt telefonszámokat, és ha a felhasználó nem törölte a számhoz tartozó fiókot, az könnyen más birtokába kerülhet – írja a The Register

A biztonsági résről egy olvasójuk értesítette a The Register újságíróit, aki elmondta, hogy fia hosszú ideig hozzáférhetett egy idegen felhasználó üzeneteihez. A WhatsApp megerősítette, hogy a hír igaz, az ok pedig, hogy a mobilszolgáltatók néha „újrahasznosítják” ügyfeleik telefonszámait, és ha azokhoz WhatsApp-fiók is tartozik, akkor annak a szám új tulajdonosa is a birtokába kerülhet. A WhatsApp szerint extrém ritka esetről van szó, és több lépést felsorolt, amellyel a felhasználók elkerülhetik az adatszivárgásnak ezt a módját:

Ha telefonszámot cserélünk, érdemes az újhoz kötni a fiókunkat.

Törölhetjük a fiókot az alkalmazáson belül.

A nagyobb biztonság érdekében ajánlják a kétlépcsős azonosítást.

