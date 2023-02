Eladósorba kerül Csontváry egyik leghíresebb alkotása

Csontváry Kosztka Tivadar egyik jelentős művét állítja ki és kínálja eladásra az Art and Antique vásáron a Virág Judit Galéria. A művészeti vásárt március 2. és 5. között rendezik meg a Bálnában, a Csontváry mű kiléte azonban a megnyitóig teljes titokban marad a nagyközönség előtt.

Újabb híres Csontváry művel készül a Virág Judit Galéria az Art&Antique vásárra. Tavaly a festő Pirosruhás gyermek című képét állították ki a rendezvényen, amely a művész életművének egyik legismertebb és legtöbbet publikált darabja, a minden aukciós rekordot megdöntő Titokzatos Sziget pedig két éve 460 millió forintért talált gazdára.

A galéria klasszikus és kortárs műveket egyaránt kiállít. A látogatók találkozhatnak többek között Paál László és Mednyánszky László 1-1 tájképével, valamint Dobai Székely Andor korai magyar modernizmus jegyeit viselő párizsi fürdőzőket ábrázoló festményével is. A kiállítás kiemelkedő művei közé tartozik továbbá Nádler István 1996-ban készült Cím nélkül sorozatának három nagy méretű olajképe, emellett Lakner László 1964-es Kürt és káposzta című alkotása. Ezek mellett Rozsda Endre apró elemekből, kaleidoszkópszerűen felépített Kompozíciója, Konok Tamás 1976-os Tension linéaire című műve, Keserü Ilona hetvenes évekbeli szitanyomatai (June Variation A, Accord C), illetve a nemrég elhunyt Bak Imre, Birkás Ákos, Fehér László és Hencze Tamás művei is megtekinthetők majd a Bálnában március 2. és 5. között.

