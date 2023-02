Széllel szemben a Rába, de bevált az új stratégia

Közzétette legfrissebb számait a Rába, amelyek a kihívásokkal teli gazdasági és működési környezet ellenére pozitív képet festettek a cégnél végrehajtott változtatásokról. A meredeken emelkedő költségekre sikerült jól reagálnia a cégnek, ami az elmúlt 5 év legmagasabb üzemi eredményét hozta a vállalat számára, emellett pedig a csoport szintű EBITDA meghaladta a 4,6 milliárd forintot, így az EBITDA-tömeget tekintve az elmúlt 10 év második legnagyobb eredményét realizálta a vállalatcsoport.

Megugrott a bevétel

A Rába működési környezetre jelentős hatást gyakorolt az orosz-ukrán háború, amelynek elhúzódása miatt hosszú távon számolni kell a gazdasági környezet bizonytalanságával, valamint az európai gyártási költségek drasztikus növekedésével – áll a jelentésben. Valamennyi releváns költségelem tekintetében jelentős növekedés volt tapasztalható: nagymértékben emelkedtek az alapanyag és alkatrész beszerzési árak, miközben a tavalyi év második felében az energia-, és a munkaerőköltségek rekord szintet értek el, ami sosem látott nyomást a helyezett a Rába a működési tevékenységének eredményességére.

Ami a piacokat illeti, a háború negatív hatásai a járműiparon belül elsősorban az európai személygépkocsi szegmensekben voltak érezhetők, viszont az európai haszongépjármű és a globális mezőgazdasági szegmensekben nem volt érzékelhető a keresleti aktivitás csökkenése. Ennek megfelelően 2022-ben a Rába valamennyi fő haszongépjármű piacán a kereslet meghaladta az egy évvel korábbi szinteket.

a keresleti aktivitás, valamint az exportot támogató árfolyamkörnyezet pozitívan hatott a bevételek alakulására a negyedik negyedévet és az egész évet tekintve.

A negyedik negyedévben az árbevétel 40,1 százalékos növekedést követően 18,4 milliárd forintot ért el, amelyhez hozzájárult, hogy a harmadik negyedévtől a Rekard Hajtómű és Gépgyártó Kft-vel kibővült a Csoport portfóliója.

A kiemelkedő negyedik negyedéves árbevételhez a Futómű üzletág kimagasló, 37,6 százalékos forgalomnövekedéssel járult hozzá. Az Alkatrész üzletág 10,4 százalékos árbevétel-növekedést ért el a negyedévben, míg a Jármű üzletág értékesítését 5,7 százalékos forgalomnövekedés jellemezte a bázishoz képest. 2022 harmadik negyedévétől a Rába csoport portfoliója kibővült, a Rekard Hajtómű és Gépgyártó Kft. a Rába csoport konszolidációjába bevont, 100 százalékos Rába leányvállalatként működik tovább. A Rekard Kft. 2022 negyedik negyedévben realizált árbevétele 1,3 milliárd forintot ért el.

A kiemelkedő negyedéves árbevétel növekedésnek és a portfolió bővülésnek köszönhetően 38,6 százalékos forgalomnövekedést ért el a vállalat 2022-ben a bázisidőszakhoz képest, így 64,3 milliárd forintos árbevétellel zárta az évet.

Az árfolyamkörnyezetet illetően a társaság devizaforgalmában kisebb részarányt képviselő dollár esetében jelentősebb, 26,0 százalékos árfolyamnövekedés volt megfigyelhető, a jelentős devizasúllyal rendelkező euró esetében pedig mérsékeltebb, 9,2 százalékos növekedés volt tapasztalható az egy évvel korábbi szinthez képest.

A nehéz üzleti környezet ellenére is jönnek az eredmények

A negyedik negyedévben az energiaárak és a munkaerőköltségek újabb rekord magasságokat elérve tovább növekedtek, az acél beszerzési árak pedig magas szinten stabilizálódtak. A gyártási költségek folyamatos és jelentős növekedése 2022-ben általános jellemzővé vált, drasztikus nyomás alá helyezve az operatív tevékenységet és a profitabilitást.

Ennek fényében a rugalmasság és az integritás jelentősége felértékelődött, így a társaság jelentős erőfeszítéseket tett a beszerzési árak kontroll alatt tartására és a vevők felé történő áthárítására. A társaság stratégiai jelentőségű változtatásokat hajtott végre a szállítói és a vevői kapcsolatok jelentős részénél. Mindemellett stratégiai jelentőségű hatékonyságnövelő intézkedések és beruházások szisztematikus végrehajtása is zajlik, amelyekkel a cél a hosszú távú versenyképesség és profitabilitás megteremtése.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 13. Elindult az átalakulás, új cég épül a Rábából

A Rába csoport a fenti jelentős költségoldali növekményt a vevői partnerek felé a szerződésekben rögzítetteknek megfelelően, illetve egyedi tárgyalások eredményeképpen döntő többségében negyedéves, komplettebb gyártású és hosszabb távú rögzített rendeléssel rendelkező termékek esetében nagyobb időeltolódással hárítja tovább. A számottevően és folyamatosan növekvő beszerzési árak, valamint a késletetett továbbhárítási lehetőségek okán az inflációs nyomás a vállalatcsoport eredménypozícióját és fedezeti szintjét 2022 folyamán jelentős mértékben negatívan befolyásolta.

A fenti negatív tényezők ellenére a negyedik negyedévben a cégcsoport jelentős üzemi eredményt ért el: az operatív eredmény 5,2 százalékos hatékonyság mellett 959 millió forintot ért el, mely 392 millió forinttal, vagyis 69,3 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi nyereséget.

Az üzletági bontást tekintve, a üzemi eredmény növekedéséhez elsősorban a legnagyobb eredménytermelőnek számító Futómű üzletág járult hozzá, miután 343 százalékos növekedést ért el a bázisidőszakhoz képest. Ezzel szemben az Alkatrész szegmens 46,2 százalékkal esett vissza, a Jármű üzletág pedig 3,7 százalékkal nőtt. A Rekard Kft. az utolsó negyedévben 56 millió forintos üzemi szintű veszteséget termelt.

A teljes 2022-es évben a jelentős kommunális energiaköltség többlettel terhelt, veszteséges első negyedév után, az év hátralévő részében sikerült magabiztos teljesítménnyel összességében 2,0 milliárd feletti üzemi nyereséget elérni 2022-ben: a csoportszintű operatív eredmény 2 milliárd forint lett, ami 2,6 százalékos javulás az egy évvel korábbihoz képest.

A külső gazdasági nehézségek és az évtizedek óta nem látott energiaválság/energiaár-robbanás ellenére ellenére az elmúlt 5 év legmagasabb üzemi eredményét realizálta a Társaság.

Az üzemi eredményhez 2022-ben valamennyi leányvállalat nyereséges operációval járult hozzá: a Futómű üzletág 418 millió forint, az Járműalkatrész üzletág 785 millió forint, a Jármű üzletág pedig 355 millió forint üzemi eredményt realizált. A Rekard Kft. miatti portfólió bővülésből származó üzemi eredmény többlet 62 millió forintot ért el.

A rekordszinteken tartózkodó gyártási költségek következtében a készpénztermelési képesség visszaszerzése elsődleges célkitűzéssé vált a Rábánál 2022-ben. Az intézkedések fókuszpontjai az inflációs hatások vevők felé történő áthárításán túl a gyártási tevékenység rugalmasságának további növelése, a gyártási technológia megújítása, a hatékonyság konzekvens javítása, valamint a szigorú költség kontroll volt. A Rába csoport negyedik negyedéves EBITDA szintű eredménye 470 millió forinttal meghaladva az egy évvel korábbi eredményt 1,6 milliárd forint nyereséget ért el.

A magabiztos negyedik negyedéves készpénztermelési teljesítménnyel a Csoport 2022-ben összességében 4,6 milliárd forintos EBITDA-szintű eredményt ért el. Ehhez valamennyi leányvállalat a bázis időszaki eredményt meghaladó nyereséges operációval járult hozzá: a Futómű üzletág 2,2 milliárd forint, a Járműalkatrész üzletág 1,2 milliárd forint, a Jármű üzletág pedig 365 millió forint EBITDA-szintű nyereséget ért el. A Rekard Kft. miatti portfólió bővülésből származó EBITDA-többlet 172 millió forintot ért el.

Végül pedig az adózott eredmény a negyedik negyedévben 1,4 milliárd forint volt, ami masszív ugrás bázishoz képest.

Ezzel együtt a teljes átfogó jövedelem és a tárgyévi eredmény 2022-ben 623 millió forint nyereséget ért el - ez 51,4 százalékos visszaesést jelent. A csökkenés alapvetően arra vezethető vissza, hogy a tárgyidőszaki pénzügyi műveletek eredményét alapvetően befolyásolta a készpénzmozgással nem járó hitelátértékelés. 2022-ben a pénzügyi tevékenység eredménye 1,1 milliárd forint veszteséget mutatott a tavalyi időszakban realizált 209 millió forint veszteséggel szemben. A hitelátértékelésből eredő nem realizált veszteség értéke 496 millió forint. Ezen kívül a pénzügyi eredmény tartalmaz még 125 millió forint nettó kamatterhelést.

"Következetesen haladunk tovább az úton, amelyen elindultunk, ennek köszönhetően a Rába csoport a 2022. éves működését is eredményesen tudta zárni. A tavaly meghirdetett Rába Modernizációs Program 2025 eddig megvalósult intézkedései már 2022 negyedik negyedévében is mérhető eredményeket hoztak a győri telephelyen, melynek köszönhetően a Futómű üzletág tavalyi negyedik negyedéves üzemi eredménye az elmúlt 8 év legmagasabb szintjét érte el a magas energia és alapanyag árak ellenére. Ez a rövidtávon is látványosan érzékelhető siker jó alapot ad ahhoz, hogy változatlanul vigyük végig terveinket, mellyel biztosítani tudjuk a Rába csoport eredményeit, stabil működését és fejlődését” – hangsúlyozta Hetzmann Béla, a Rába elnök-vezérigazgatója.

A Rába árfolyama nagy ralival indította az évet, azonban az elmúlt hetekben inkább csak csapkodás jellemezte a részvényt. Ezzel együtt 17,4 százalékos pluszban van a jegyzés idén, amivel az egyik legjobban teljesítő magyar papír eddig az évben.

Címlapkép: Portfolio