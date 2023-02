Nagy esésben a Masterplast részvényei

Komolyabb esés bontakozott ki ma délelőtt a Masterplast részvényeinek piacán, az árfolyam 5 százalékos mínuszban áll, amivel masszívan alulteljesítő a papír ma a magyar tőzsdén. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, a vállalat tegnap tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a befektetők vélhetően még ezt emésztgetik.

Komoly elmozdulás látszik ma a Masterplast árfolyamában, 5,1 százalékot esett a jegyzés, több mint 7 hónapja nem esett akkorát, mint ma. A mai mozgást is figyelembe véve, idén 13,2 százalékot esett a Masterplast árfolyama.

A magyar benchmark BUX-index eközben 0,3 százalékos mínuszban áll. Ehhez képest tehát alulteljesítő a Masterplast részvénye ma.

A forgalom nem kiugró a Masterplast részvényeinek piacán, az elmúlt 30 nap átlagának megfelelő.

A vállalat tegnap tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, melyben évek óta először veszteséges negyedévről számolt be, miután a céget is utolérte az építőipari lejtmenet. A menedzsment január elején profit warningot tett közzé, így a számok nagy meglepetést nem okoztak, az EBITDA és az adózott eredmény minimálisan meg is haladta a vezetőség célkitűzéseit. Friss eredmény előrejelzést nem publikált a társaság, azt a második negyedévre ígérte korábban a cég.