Felpattantak ma a tőzsdék, de a BUX-nak ez ma nem számított

Portfolio 2023. február 27. 22:12

Idei leggyengébb hetüket zárták múlt héten az irányadó amerikai indexek, az európai tőzsdéken azonban jó volt a hangulat hétfőn és az amerikai indexek is emelkedésekkel nyitottak, aztán zárásra is meg tudták ezt őrizni. A BUX lemaradó volt a hét első kereskedési napján, csökkenéssel fejezte be a kereskedést.