Légszennyezés: Budapesten az egyik legrosszabb a helyzet az EU-ban egy fontos mutatóban

A magyar fővárosban az egyik legsúlyosabb a klímára és egészségre egyaránt káros nitrogén-dioxid-szennyezési helyzet a 28 vizsgált európai főváros közül; a légszennyező anyag kibocsátása 2022-ben Budapesten már április 25-én átlépte az éves határértéket.

Bár a kibocsátott nitrogén-dioxid (NO2) mennyisége az elmúlt évek során csökkenő trendet mutatott az Európai Unió és a brit szigetek fővárosaiban, annak szintje még így is meghaladja az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) határértékeit. A szennyező anyag koncentrációja 2022-ben mind a 27 tagállam - így Budapesten is - és a szigetországok fővárosaiban magasabban alakult, mint a WHO által meghatározott limitek - derül ki egy új jelentésből.

A WHO 2021-ben frissítette a levegőminőségi irányelveit az új tudományos adatok fényében, bevezetve a napi (24 órás) határértéket, egyúttal megerősítve az NO2-koncentrációra vonatkozó megengedett éves átlagos határértéket. Az ajánlás szerint a koncentráció 24 órás átlagának nem szabad meghaladnia a 25 mikrogramm/köbméter értéket, míg éves időtávon a 10 mikrogramm/köbmétert. Noha a 2019-es Európai zöldmegállapodás nagy hangsúlyt helyez a légszennyezés csökkentésére, a szigorúbb értékeket még nem vezették át az uniós irányelvekbe, melyek jelenleg a WHO ajánlásánál négyszer magasabb, 40 mikrogrammos éves határértéket jelölnek ki. A WHO irányelvei és határértékei jogilag nem kötelezőek, de az országok viszonyítási alapként használhatják saját nemzeti standardjaik meghatározásához.

A CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) említett jelentése szerint

a WHO ajánlásainak való megfelelés évente 250 000 ezer olyan európai polgár életét menthetné meg, akiknek a halála összefügg a nitrogén-dioxid belélegzésével.

Jelenleg évente több mint 430 ezer európai veszíti életét a magas NO2-szintek következtében, ami csaknem 60 százalékkal 180 ezer alá csökkenhetne a WHO-ajánlásokhoz történő igazodással.

Ezzel együtt 2016 és 2021 között a legtöbb uniós fővárosban érdemben mérséklődött a nitrogén-dioxid-koncentráció szintje, dacára annak, hogy a koronavírus-járvány hatására az emisszióban 2020-ban bekövetkezett esést 2021-ben sok városban kisebb-nagyobb emelkedés követte.

Forás: CREA

Sőt, mivel a trend már régebb óta tart, így 2005 és 2020 között lényegében feleződött a nitrogén-oxidok (a nitrogén-oxid és -dioxid) kibocsátása az EU-ban.

Forrás: EEA

Az egyes európai fővárosok között ugyanakkor jókora különbségek láthatóak a nitrogén-dioxid-kibocsátás tekintetében. A NO2-szennyezés az olyan észak-európai városokban a legalacsonyabb, mint Tallin, Helsinki és Stockholm, míg a legrosszabbul e szempontból Párizs, Ljubljana és Róma teljesít. A helyzetet szemléltetendő, a jelentést készítő CREA minden uniós fővárosra kiszámolta, hogy az adott település kibocsátása éven belül pontosan mikor éri el és haladja meg a WHO éves határértékeit; minél nagyobb a szennyezés, értelemszerűen annál korábbi dátum került a városok neve mellé, a földi erőforrások túlhasználatát jelző túlfogyasztás napjához hasonlóan.

E szerint Párizs NO2-kibocsátása tavaly már március 31-én túlszárnyalta azt az értéket, amelyet a WHO szerint az egész év során legfeljebb elérhetett volna. Nem sokkal kedvezőbb a kép Ljubljanában (április 14.), Rómában (április 15.), Athénban (április 17.), Lisszabonban (április 21.) és Budapesten sem:

A magyar fővárosban már április 25-én "sikerült" elérni az éves határértéket, vagyis itt a hatodik legsúlyosabb a NO2-szennyezési helyzet a 28 vizsgált város közül.

Közvetlenül Budapest után Bukarest következik (április 26.), míg a régióban a legkevésbé Pozsonyban kedvezőtlen a helyzet, ahol 2022-ben augusztus 30-án érték el az éves határértéket, amivel a szlovák főváros negyedik a listán.

Forrás: CREA, EEA, DEFRA

A jelentésben a kutatóközpont ajánlásokat is megfogalmaz az uniós és nemzeti szintű döntéshozók számára. Ezek között a CREA szigorúbb standardok beépítését javasolja a környezeti levegő minőségéről, valamint az ipari kibocsátásokról szóló irányelvekbe, szorgalmazza az új Euro 7-es emissziós szabvány mielőbbi bevezetését, és azt is, hogy a szabályozás reflektáljon a mérésekkel és az elbírálással kapcsolatos kritikákra, különös tekintettel a dízeles járművekre. A kutatóközpont az elektromos töltő infrastruktúra bővítését is kívánatosnak tartja, általánosságban is sürgetve az elektromos járművek és alternatív üzemanyagok elterjedésére irányuló ambíció fokozását.

A döntéshozóknak megoldásokat kell találniuk a szállítással összefüggő emisszió mérséklése érdekében, de az olyan egyéb nagy kibocsátású források jelentette problémát is azonnal kezelni kell, mint például a villamosenergia-termelés - idézte az Euractiv Erika Uusivuorit, a CREA elemzőjét, a tanulmány társszerzőjét. Az Európai Parlament február 14-én szavazta meg, hogy 2035-től az EU-ban tilos fosszilis üzemanyaggal működő új autókat értékesíteni. A tagállamoknak még formálisan is el kell fogadniuk a törvényt, amelyet az autóipar és az ebben erős pozíciókkal rendelkező országok visszatérően élesen kritizáltak, legutóbb az olasz politikai vezetők, míg a cseh autóipar részéről az Európai Bizottság nehézgépjárművek károsanyag-kibocsátásának csökkentésére irányuló elképzeléseit kifogásolták.

A légszennyezési határértékek folyamatos túllépése miatt az Európai Bizottság a tagállamok többsége ellen már számos kötelezettségszegési eljárást indított. Magyarország ellen – más tagországokhoz hasonlóan - a határértéket tartósan meghaladó szálló por (PM10) szintek, illetve a nitrogén-dioxid szintek tartós túllépése miatt is indult ilyen eljárás. A nitrogén-oxidok kibocsátásának problémájával a magyar kormány 2021-es Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiája is foglalkozik a 2050-es klímasemlegesség elérésének lehetőségeit vizsgálva, 2011 óta pedig rendelkezik a Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjával is.

A szállítás-közlekedés a legnagyobb kibocsátó



A belélegezve légzőszervi megbetegedéseket okozó, üvegházhatású gázként a klímaváltozáshoz is hozzájáruló nitrogén-dioxid a fosszilis tüzelőanyagok égetése során szabadul fel, legnagyobb mennyiségben a szállítási és az ipari szektorban. Különösen a közúti szállítás-közlekedés számít jelentős kibocsátónak, innen származik a nitrogén-oxid-emisszió 37 százaléka, amelyet az agrárszektor követ 19 százalékkal, megelőzve a 15 százalékos arányt képviselő nyersanyag- és feldolgozóipart az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2020-as adatai szerint. Ez rendkívül problémás közegészségi szempontból, miután a közúti szállításhoz fűződő emisszió jelentős részben a sűrűn lakott városi területeken jelentkezik, tömegeket kitéve a szennyezés káros hatásainak.

Címlapkép: Getty Images