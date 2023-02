Földrengés Magyarországon: ki fog csődbe menni, ha bekövetkezik a katasztrófa?

Több tízezer halott, összedőlt épületek százai: ezt okozták a rendkívül nagy erejű földrengések Törökországban február elején. Valószínűleg sok magyar elgondolkodott azon, hogy mi történne, ha egy hasonló mértékű katasztrófa pusztítana Magyarországon. A jó hír az, hogy nem valószínűsíthető egy 6,5-ös értéknél nagyobb földrengés hazánkban, ráadásul ha már megtörtént a baj, a lakásbiztosítások is segíthetnek. Egy hatalmas katasztrófa esetén viszont az is előfordulhat, hogy nagyobb a kárösszeg, mint a biztosító tartaléka, ekkor a viszontbiztosítókra támaszkodnak. A földrengés elleni biztosítási fedezetekről az Uniqa kárrendezési igazgatóját, Vereczki Andrást, és a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettesét, Kaszab Attilát kérdeztük.

Biztosítás 2023 Erről is szó lesz a Portfolio közelgő Biztosítás 2023 konferenciáján, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Február elején egy rendkívül nagy, a Richter-skálán 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot. Az összedőlt épületek következtében több mint 50 ezer ember vesztette életét, még több ember pedig az otthonát veszítette el. Ugyan Magyarországon nincs nagy esély egy hasonló méretű katasztrófa kialakulására, mégis érdemes azon gondolkodni, hogy milyen tényezők lehetnek segítségünkre földrengés esetén. Ilyen lehet például a lakásbiztosítás is, ebben pedig szerencsére jók is vagyunk: 2022 szeptemberében már 3,3 millió vagyonbiztosítási szerződés volt életben, a szám pedig folyamatosan nő. Éppen emiatt fontos az, hogy ismerjük a lakásbiztosítások földrengéssel kapcsolatos fedezeteit.

Földrengések a biztosításokban

A földrengések elleni biztosításokról először Vereczki Andrást, az Uniqa biztosító kárrendezési igazgatóját kérdeztük meg. Elmondása szerint ma már minden lakossági biztosításban garantáltan benne van a földrengés elleni védelem, ezeknél az MSK vagy EMS skála szerinti ötösnél nagyobb rengés esetén fizet a biztosító. Olyan eset viszont ritkán van, hogy egy káreseményt nem térítenek meg, mivel az előbb említett skálák megfigyelt jelenségeken alapulnak, káreseménynél tehát szinte biztos, hogy a rengés elérte a minimális fokozatot. Kisvállalatok esetében a minimum szint ugyanannyi, nagyvállalatok esetében azonban elképzelhető, hogy csak hatos, vagy hetes erősségű földrengés esetén téríti meg a kárt a biztosító.

Az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) és a Medvegyev–Sponheuer–Kárník-skála (MSK) olyan 12 fokozatú makroszeizmikus-intenzitást mérő skálák, amelyek a földrengések erősségét az általuk okozott pusztításokból és változásokból vezetik le. A fokozatok megállapítása a megfigyelt jelenségek alapján történik, az épületek és a bútorok remegése, ingó tárgyak lengése például általában ötös erősséget jelent.

A földrengésekről Kaszab Attilát, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettesét is megkérdeztük. A K&H szakértője szerint sem tartozik Magyarország a veszélyesebb országok közé, a legutóbbi nagy károkkal járó földrengés Berhidán történt 1985-ben. Az akkori állami biztosító csak ötösnél nagyobb erősségű földrengés esetén fizetett, két mérés azonban különböző értékeket, 4,8-at, illetve 5,1-et mutatott. Ekkor a károk helyreállítási költségét végül kifizették. Manapság, ha Magyarországon történik egy földrengés, amely súlyos károkkal jár, akkor a biztosítók általában a teljes kár helyreállítási költségét kifizetik. A világon azonban nem mindenhol van így: némelyik országban csak egy részét fedezik a károknak, illetve különböző alapokon keresztül állami fedezetvállalás is létezik.

2003-tól az Uniqa 2200 darab földrengésekkel kapcsolatos káreseményt térített meg, a teljes biztosítási piacon ez a szám 35 ezer körül lehet. Az utóbbi évtizedekben a legtöbb kárral járó földrengés a 2011-es oroszlányi volt, a szakértő elmondása alapján azonban az idei törökországi rengések ennél sokkal erősebbek voltak. Ha egy földrengés kárt tesz valamilyen épületben, a biztosító a teljes helyreállítási költséget megtéríti. Magyarországon szerencsére csak a fali repedések, illetve az ingóságokban keletkezett károk jellemzőek, ezeknél a biztosító az esztétikai károkat is kifizeti.

Veszélyesebb területen sem magasabb a díj

Az Uniqa szakértője azt is elárulta, hogy a biztosítók általában nem tesznek különbséget a területek között a természeti károk kockázatát tekintve, mivel veszélyközösségekben gondolkodnak. Van egy-egy speciális terület, ahol különösen magas veszély esetén nem vállalja a biztosító a kockázatot, Magyarországon viszont ez nem jellemző. Külföldön néhány helyen azonban bizonyos természeti károkra nem igazán lehet fedezetet kapni, ilyen például a földrengés Japánban, vagy az árvíz Hollandiában.

A vagyonbiztosítások díjának tekintetében a K&H Biztosító sem tesz különbséget a nagyobb földrengési kockázattal rendelkező területek között, és ez valószínűleg a jövőben is így marad. Vannak azonban olyan természeti katasztrófák, amelyek a következő évtizedekben egyre nagyobb valószínűséggel fognak bekövetkezni, ezeknél elképzelhető, hogy némelyik területen a magasabb kockázat miatt emelni kell a díjakon is. Ilyen lehet például az árvíz is, amely bizonyos területeken gyakrabban történik, van, ahol pedig nagyon ritka.

Mi történik, ha egy biztosító elérte a kifizetéseinek határát?

Akkor sem kell félnünk attól, hogy nem térítik meg a kárt, ha egy kiemelten nagy földrengés Magyarországon hatalmas mértékű pusztítást okozna. Egyrészt egy EU-s jogszabály megszabja azt, hogy a biztosítóknak mekkora tőkét kell felhalmozniuk a károk kifizetésére, másrészt ezt az MNB még tovább szigorítja. Emellett működnek viszontbiztosítók is, amelyek a biztosítócégek kockázataira nyújt fedezetet, ha az már nem tudná a károkat a saját költségvetéséből kigazdálkodni. A szakértők szerint fontos az, hogy megfelelő biztosítást kössünk, és bár meglévő épületeknél nem sokat lehet tenni, építésnél érdemes figyelnünk arra, hogy a veszélyesebb területeken ezt is figyelembe vegyük. Magyarország szerencsére nem fekszik kockázatos helyen, viszont folyamatosan érintett a földrengésekben. Éppen ezért a szakértők véleménye szerint

nem az a kérdés, hogy lesz-e földrengés, hanem az, hogy mikor.

Számos viszontbiztosító létezik, tudomásunk szerint a SCOR, a MünichRe és a SwissRe kitettsége a legjelentősebb hazánk felé, de sok biztosítónak az anyacége kínál ilyen szolgáltatásokat.



A viszontbiztosításra több modell is létezik, ebből általában kettőt használnak:

- az egyik ilyen a stop-loss, ez azt jelenti, hogy egy bizonyos kárhányad, például 120% felett minden kárt a viszontbiztosító fizet ki (a kárhányad a kárösszeg mértéke a díjbevételhez képest),

- a másik az úgynevezett excess of loss, ekkor egy fix kárösszeg felett mindent a viszontbiztosító fizet.



Úgy tudjuk, földrengéseknél inkább az utóbbit alkalmazzák.

A K&H szakértője kiemelte a viszontbiztosítások fontosságát is. Egy viszontbiztosítás úgy működik, hogy egy kisebb biztosító szerződést köt egy viszontbiztosítóval azért, hogyha a károk összege meghaladja az egy előzetesen meghatározott szintet (ami a biztosító eseményenkénti önrészesedése és egyúttal a kárkifizetési tolerancia), a viszontbiztosító az előre beszedett díjért cserébe átvállalja a költségek ezen önrészesedés feletti részének kifizetését. A biztosító által kívánt fedezet kiszámítása a K&H Biztosítónál a vállalt kockázatokat tartalmazó adatbázis és rengeteg matematikai modellezés segítségével történik, a díjakról szóló megállapodás általában 6 hónapig tart. Ha egy természeti katasztrófa esetén a kárbejelentések folyamatosan érkeznek, a biztosító pedig eléri ennek az önrészesedésnek a határát, a viszontbiztosítási szerződés értelmében jogosult úgynevezett ’cash call’-t kezdeményezni, ennek keretében szinte azonnal készpénzt tud kérni a viszontbiztosítótól. Ilyen műveletre eddig csak a 2010-es árvíznél volt szükség. A viszontbiztosítás szinte minden fedezetnél megfigyelhető, sőt, a viszontbiztosítók is bebiztosítják magukat, így egy egész világon átívelő körforgás jön létre. Éppen ezért biztos, hogy

AZ IDÉN TÖRTÉNT TÖRÖKORSZÁGI KATASZTRÓFÁNAK A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIACRA IS HATÁSA LESZ.

Címlapkép forrása: Getty Images