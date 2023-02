Nagy hír érkezett ma az EU jövőjéről, így a blokkoló kisebbséget tényleg fel kell számolni

Akkora a robbanás a megújuló energiatermelési technológiák terén, hogy 2030-ban legalább 44%-os, de akár 49%-os lesz a megújulók részaránya az áramfogyasztásban, így muszáj még ambiciózusabb uniós célokat kitűzni a blokkoló kisebbség felszámolásával, különben idejétmúlt keretekhez fog ragaszkodni az Európai Unió – ez a legfőbb üzenete egy ma megjelent elemzésnek, ami komoly hatásokkal járhat a brüsszeli döntéshozatalra. Az anyag időzítése nem véletlen, hiszen márciusban újra tárgyalnak a megemelt megújuló energiás uniós célról, de lehet, hogy ezt még tovább kell emelni, és ehhez kapóra jöhet a minap bemutatott nettó zéró iparfejlesztési terv is. A tanulmány magyar szempontból is fontos, mert egyrészt azt jelzi, hogy a nagy naperőmű forradalom uniós szinten is több évvel előbbre hozza a kitűzött iparági cél elérését, másrészt azt üzeni, hogy idehaza is még ambiciózusabb zöld átállási célokban érdemes/kell gondolkodni.

Ma jelent meg az Ember nevű energiapiaci kutatóintézet átfogó elemzése arról, hogy mi most a reális kilátás az európai uniós villamos energiapiacon a megújuló energiatermelés és felhasználás terén, amelyhez számos friss ágazati-szakpolitikai elemzést szintetizáltak és azt állapították meg:

Az energiaválság akkora robbanást okozott a megújuló energiatermelési és felhasználási technológiák terén, hogy már az alapeseti forgatókönyv szerint is el fogja érni az EU a 45%-os megújuló energiatermelési célt 2030-ra, így tehát ennek törvényi rögzítése nem elég, még tovább kell nyújtózkodni, hogy megmaradjon az ösztönző erő a zöld átállásra.

Ez azért fontos üzenet, mert az EU most még csak ott tart, hogy a másfél éve megfogalmazott Irány az 55%! nevű intézkedéscsomag keretében azt tűzte ki célul, hogy 32%-ról 40%-ra emeljék 2030-ra a megújuló energiák részarányát. Aztán az orosz-ukrán háborúra adott uniós válaszcsomag (REPowerEU) ezt akarná tovább emelni 45%-ra, és az Európai Bizottság javaslatát az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta, de a tagállamokat tömörítő Tanácsban blokkoló kisebbség van arra, hogy ezt akadályozza. Ha tehát ez a blokkoló kisebbség megmaradna, akkor az EU hivatalos célja továbbra is 40% maradna, miközben a friss iparági trendek a valóságban már most azt jelzik előre, hogy a 44,3%-os részarány igenis elérhető 2030-ra, sőt egy optimista pályával, plusz pénzügyi és szabályozói ösztönzőkkel ez 49,5% is lehetne.

Így tehát az anyag szerint még az is idejétmúlt és visszafogó hatású lenne a zöld átállási folyamatra, ha az EU a márciusi brüsszeli tárgyalásokon – legyőzve a blokkoló kisebbséget – azt foglalná jogszabályba, hogy 45%-ra emeljék a megújuló energiák részarányát 2030-ra, mert egy plusz erőfeszítéssel ez lehetne 50% körüli is.

A vártnál is gyorsabb megújuló energiatermelési kapacitásbővülés egyik fő oka az, hogy a naperőművi kapacitások a vártnál jóval gyorsabban bővülhetnek és a SolarpowerEurope decemberi előrejelzése alapján már 2026-ra, tehát négy évvel a cél előtt elérhető az az összkapacitás, mint amit 2030-ra tűzne ki az EU az Irány az 55%! kezdeményezésben. Emellett 2030-ra már elérheti a beépített összkapacitás a 736 GW-ot, ami több mint 90%-kal magasabb, mint az eredetileg a Fit-for-55 forgatókönyv szerint tervezett (383 GW), és 25%-kal magasabb, mint a REPowerEU által tervezett (592 GW).

Magyarországon is hasonlóan gyors tendenciák zajlanak „kicsiben”, hiszen a 2020-ban elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030-ra tűzött ki 6000-6500 MW-nyi naperőművi kapacitást, de már most 4000 MW közelében járunk, így a célt 2025 körülre bizonyára eléri az ország. Az EU-nak tavaly leadott és decemberben elfogadott helyreállítási program azt rögzítette, hogy 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak. Ennek nagysága jelenleg mintegy 4300 MW, melyből a naperőművek jelenleg összesen közel 4000 MW-ot tesznek ki, a szélerőművek beépített teljesítőképessége pedig 323 MW-ot.

Az is lényeges, hogy a tagállamok jelenleg hatályos energia- és éghajlat-változási tervei 2030-ra még a 32%-os megújulóenergia-célt tükrözik, de ezeket 2024 júniusáig felül kell vizsgálni, a tervezeteket pedig idén júniusig kell benyújtani. Az Ember tanulmányának készítése során viszont a szerzők számára nem volt egyértelmű, hogy ezeket az aktualizált nemzeti politikákat a 40%-os vagy a 45%-os cél vezérli-e majd, így ez például az újragondolás alatt álló magyar stratégiát is lényegesen befolyásolhatja.

Az Ember anyaga a friss iparági előrejelzéseket összegezve azt is megállapítja, hogy a hőszivattyú piac terjedése is nagyon gyors lehet, és sokkal gyorsabb, mint a korábban reálisnak gondolt pálya, hiszen 2030-ra már akár 60 millió darabra nőhet a telepített egységek száma a mostani 20 millió körülről, de az optimista pálya szerint akár 70 millió is lehet ez, miközben a két jelenleg tárgyalt uniós célkitűzés csak 40 millió darabról szólna. Emellett az elektromos és hibrid hajtású gépjárművek száma is sokkal gyorsabban terjedhet a jelenlegi uniós célkitűzéseknél, ami a tiszta technológia szerinti áramfelhasználási folyamatokban (is) fontos.

Az alábbi grafikában foglalta össze az Ember azt, hogy a megújuló energiák és a tiszta technológiák kapacitása 2030-ra várhatóan hova emelkedik majd, és ez mennyiben haladja meg a jelenleg tárgyalt két uniós intézkedéscsomag számait.

Ezekből is jól látszik, hogy tényleg jócskán meghaladhatja az élet azt, amiről jelenleg még mindig csak tárgyalnak Brüsszelben uniós célokként.

Az Ember arra is készített számításokat, hogy a különböző energiahatékonysági megoldások áramfogyasztást csökkentő hatása mellett a felfutó megújuló energiatermelési/felhasználási eredmények együtt hova vezetnek, azaz milyen megújuló energiás részarány várható az áramfogyasztásban. Amint látható: a jelenlegi piaci kilátások mellett 44,3%-os arány az alapforgatókönyv, az optimista pedig 49,5%-os arányt érhet el, így a 45%-ra emelni tervezett uniós célkitűzés (REPowerEU) az anyag üzenete szerint már most idejétmúltnak látszik, miközben még el se fogadták.

