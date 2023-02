Rekordközeli értéket érhet el idén a technológiai-távközlési tranzakciók piaca

A tavalyi visszaesés után rekordközeli értéket érhet el idén a technológiai, média- és távközlési tranzakciók (TMT) piaca - közölte az MTI-vel kedden a Deloitte.

A tanácsadó cég a vállalatvezetők visszajelzése alapján az üzletrész-értékesítések jelentős élénülésére számít a szektorban világszerte.

Ezek összértéke 2023-ban 300 milliárd dollár is lehet, noha 2016 és 2020 között még nem érte el az évi átlagos 244 milliárd dollárt. 2022-ben ennél is gyengébben teljesített a piac a recessziós félelmek miatt, így éves szinten idén 50 százalék is lehet az emelkedés a tranzakciók összértékét tekintve - írták.

A TMT-vállalatok a piaci bizonytalanságok miatt vehetik fontolóra az üzletrészeik eladását, miután újraértékelték, milyen érdekeltségeket érdemes eladni, illetve megtartani. A streamingszolgáltatók például a bevételeik csökkenésére számítanak, mert a fogyasztóik jelentős része vissza akarja fogni a kiadásait. Mások a finanszírozási nehézségek miatt, az egyre költségesebb hitelfelvétel helyett választják majd ezt a lehetőséget - indokolta a várakozásait a Deloitte.

A közlemény szerint az év közepén jöhet az akvizíciók felfutása, amit az is erősíthet, hogy a befektetők jelentős pénzeszközökkel várják az új lehetőségeket. Főképp a komoly növekedési lehetőségeket tartogató szoftverüzletágak, illetve az erős üzleti modellel rendelkező, de pénzügyi segítséget igénylő területek számíthatnak vevői érdeklődésre.

Elektronikai vállalatok egységei ugyancsak megjelenhetnek a kínálatban, hogy az eladás lezárta után a fő tevékenységükre koncentrálhassanak, és versenyjogi előírások miatt is eladóvá válhatnak nagyobb technológiai cégek üzletágai. Az időzítés tehát kedvező a portfóliótisztításhoz, az átgondolt vállalati stratégia pedig még növelheti is az eladásokból származó előnyöket - hangsúlyozta a Deloitte.

Címlapkép: Getty Images